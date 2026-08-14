David Popovici, ne-ai învăţat prost!

David Popovici. Sursa: Agerpres

David Popovici s-a impus în proba de 200 m liber la Campionatul European de înot de la Paris şi a devenit primul sportiv care câştigă probele de 100 m liber şi 200 m liber la 3 campionate europene consecutive.

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Şi, dacă e să fim sinceri, pe cine mai miră ce face David Popovici? Câţi dintre cei care înţeleg lumea înotului se mai uită cu emoţii la cursele lui David Popovici, cu speranţa că va câştiga? Cred că, mai degrabă, David Popovici ne-a făcut să îi privim cursele cu alt tip de emoţii. Cu emoţia doborârii unui record european sau mondial. Cu convingerea că va câştiga, singura întrebare fiind la ce diferenţă faţă de adversar.

Am spus, după calificarea în finală, la B1TV, că "nu știu dacă la el se mai poate vorbi de dozat energia sau de sprinturi de final, așa înoată de fiecare dată". Şi David a ţinut să demonstreze că ăsta este el. Un înotător de aur. Cel mai bun din Europa, cu siguranţă, şi unul dintre cei mai buni din lume. La mare luptă cu Pan Zhanle, omul care i-a fost vara aceasta partener de antrenament. Numai că cei doi concurează de pe poziţii complet diferite.

România are, la ora la care vorbim, 7 bazine olimpice omologate. Dintre care unul în Bucureşti (la Lia Manoliu) şi unul în Otopeni (construit recent de Ion Ţiriac). Prin comparaţie, Budapesta, o capitală aflată la doar câteva sute de kilometri de Bucureşti, are 16 bazine omologate. 16! Şi pentru că tot vorbeam de Pan Zhanle, China, ţara din care provine înotătorul, are sute de bazine olimpice. Multe dintre ele în incinta unor şcoli sau licee.

Astfel, cifrele acestea fac performanţele lui David şi mai importante. Pentru că David Popovici este pentru înotul românesc ce au fost, cândva, Gheorghe Hagi, Nicolae Dobrin, Ilie Balaci sau, de ce nu, Ştefan Kovacs pentru fotbal. Dacă nu ştiţi cine e Ştefan Kovacs, uitaţi-vă la ce fotbal joacă astăzi FC Barcelona şi gândiţi-vă că el a pus bazele acestui stil de joc.

David Popovici este pentru înotul românesc ce a fost Ilie Năstase pentru tenis, ce a fost Nadia Comăneci pentru gimnastică. Şi David Popovici are doar... 21 de ani. Aproape 22! Dar pare că este în concursuri de o viaţă. David Popovici, ne-ai învăţat prost!

Aş putea spune că am anticipat victoria lui David. Dar, mai degrabă, am făcut ceea ce am spus mai sus. Am privit concursul cu detaşarea celui obişnuit ca David să câştige şi cu emoţia celui care vrea ca David să fie mai bun decât Michael Phelps.

"Este clar favoritul cert al finalei. Știu că lui îi place să fie un pic modest, dincolo de toate declarațiile spumoase pe care le face, și mereu spune că își dorește mai mult de la el. Mie mi se pare că mai mult de atât ar fi doar doborârea unor recorduri mondiale la toate probele la care participă — și îi dorim, desigur, astfel de performanțe", spuneam după calificarea în finală. Nu a fost record mondial. De data asta! Dar David mai are timp.

David, ne-ai învăţat prost. Şi sper să nu vină ziua în care publicul te va dărâma. Deşi, cel mai bine ar fi să nu ne asculţi. Înoată cum ştii! E clar că nu ne pricepem niciunul la fel de mult ca tine!