David Popovici, faţă în faţă cu recordul. Poate deveni primul înotător care câştigă aurul european de 3 ori la rând la 100 m liber şi 200 m liber

David Popovici. Inquam Photos / Colette Rochefort

David Popovici s-a calificat în finala probei de 200 m liber la Campionatul European de la Paris şi poate deveni primul sportiv care câştigă medalia de aur la 100 m liber şi 200 m liber la 3 campionate europene consecutive.

David Popovici, campion olimpic, mondial şi european, s-a calificat în finala probei de 200 m liber, joi seara, la Campionatele Europene de nataţie de la Paris, cu cel mai bun timp din semifinale, 1 min 44 sec 56/100.

Germanul Lukas Martens a obținut al doilea timp, 1 min 44 sec 79/100, în timp ce britanicul James Guy a încheiat semifinalele cu al treilea rezultat, 1 min 45 sec 14/100.

David Popovici, medaliat cu aur la 100 m liber la Europenele de la Paris, avusese în seriile de joi dimineaţa doar al patrulea timp, 1 min 46 sec 06/100.

Finala va avea loc vineri, de la 19:36, ora României.

Jurnalistul Florin Răvdan, redactor şef DC Sport, a analizat performanţa lui David Popovici şi a prefaţat finala.

"A fost o performanță în stilul lui David Popovici. Nu știu dacă la el se mai poate vorbi de dozat energia sau de sprinturi de final, așa înoată de fiecare dată. În ultima perioadă îi și iese, iar vineri seară își poate adăuga încă o medalie în palmares. Dacă va reuși, va deveni primul sportiv care câștigă atât la 100 de metri liber, cât și la 200 de metri liber la 3 Campionate Europene consecutive.

Este clar favoritul cert al finalei. Știu că lui îi place să fie un pic modest, dincolo de toate declarațiile spumoase pe care le face, și mereu spune că își dorește mai mult de la el. Mie mi se pare că mai mult de atât ar fi doar doborârea unor recorduri mondiale la toate probele la care participă — și îi dorim, desigur, astfel de performanțe", a declarat Florin Răvdan la B1TV.

Unde se va tranşa lupta pentru medalie în finala de vineri

În proba de 100 m liber, David Popovici s-a impus în faţa lui Egor Kornev şi a stabilit un nou record al competiţiei, 46 sec 56 sutimi. David Popovici a declarat că a fost o cursă foarte strânsă și că este mândru că și-a apărat titlul. El a spus că a recuperat în ultimii 25 de metri și că își dorește să îmbunătățească legătura dintre startul rapid și finalul puternic.

În finala de 200 m liber, David Popovici a recunoscut deja că are mai mulţi adversari de calibru. Unde se va face, aşadar, diferenţa?

"Să ne aducem aminte că David Popovici mai niciodată nu conduce cursele de la început. Își intră în ritm pe parcurs și apoi, spre final, pe ultima lungime de bazin, ori recuperează, ori domină cu adevărat.

De data asta are câțiva adversari de calibru. Așa cum a recunoscut și el, citându-l: „Sunt eu, neamțul, austriacul și belgianul”. Sigur, nu-l mai are ca rival pe britanicul Matt Richards, care s-a retras înainte de serii din motive de sănătate, dar cu toate astea va fi o finală disputată.

Așa a fost și cea de la 100 de metri liber, unde l-a avut pe Egor Kornev, care i-a pus probleme și pe care l-a învins la câteva sutimi. Dar de asta e înotul frumos, pentru că diferența se face la acea „lungime de unghie” — cea care i-a lipsit lui David acum câțiva ani și pe care de atunci încoace reușește mereu să o pună primul în față", a completat Florin Răvdan.

Finaliștii probei de 200 metri liber:

David Popovici (România) 1:44.56

Lukas Martens (Germania) 1:44.79

James Guy (Marea Britanie) 1:45.14

Carlos D'Ambrosio (Italia) 1:45.38

Christian Giefing (Austria) 1:45.47

JacK McMillan (Marea Britanie) 1:45.55

Tomas Navikonis (Lituania) 1:45.63

Lucas Henveaux (Belgia) 1:45.72