€ 5.0937
|
$ 4.4270
|

Subcategorii în Sport

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0937
|
$ 4.4270
 
DCNews Sport Competitii "Gârbovele Run & Ride" 2026, ediție specială
Data publicării: 09:22 18 Mar 2026

"Gârbovele Run & Ride" 2026, ediție specială
Autor: Crişan Andreescu

garbovele Foto: Facebook Costel Fotea

Medalia aniversală "Anul Nadia Comăneci - 50 de an de la primul 10 perfect", pentru participanții la cursele de alergare și ciclism, care va avea loc în Pădurea Gârboavele din Galați.

Ne pregătim să dăm startul unei noi ediții a concursului "Gârbovele Run & Ride", un eveniment dedicat iubitorilor de activități sportive în mijlocul naturii.

Consiliul Județean Galați a aprobat un parteneriat cu Asociația Mausi, în urmă căruia am alocat 12.000 de lei în vederea organizării, pe 28 martie, a îndrăgitelor concursuri de alergare, dar și a celor de biciclete offroad, tip montan (MTB), competiții care se adresează deopotrivă amatorilor și profesioniștilor, a anunțat Costel Fotea, președintele PSD al Consiliului Județean. 

 Participanții se vor putea alinia la start pentru vurselor de alergare (trail) pe distanțe de 7 km (tura scurtă) și 23 km (tura lungă), precum și pentru probele  de ciclism MTB, pe trasee de 27 de km (tura scurtă) și 48 de km (tura lungă).

 Ajunsă la cea de-a șasea ediție, competiția din acest an se desfășoară într-un context național special, anul 2026 fiind declarat  "Anul Nadia Comăneci", sub egida Comitetului Olimpic și Sportiv Român. Drept urmare, pentru a promova excelența și spiritul olimpic, fiecare participant la Gârboavele Run & Ride" care va trece linia de sosire va primi o medalie aniversară unică, dedicată "Anului Nadia Comăneci - 50 de ani de la primul 10 perfect!"

Înscrierile pentru participarea la competiții au început, mai multe detalii fiind disponibile pe pagina de internet: https://garboaveletrailrun.ro/


 
 
 
 
 
 
 
 

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
x close