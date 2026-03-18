"Gârbovele Run & Ride" 2026, ediție specială

Ne pregătim să dăm startul unei noi ediții a concursului "Gârbovele Run & Ride", un eveniment dedicat iubitorilor de activități sportive în mijlocul naturii.

Consiliul Județean Galați a aprobat un parteneriat cu Asociația Mausi, în urmă căruia am alocat 12.000 de lei în vederea organizării, pe 28 martie, a îndrăgitelor concursuri de alergare, dar și a celor de biciclete offroad, tip montan (MTB), competiții care se adresează deopotrivă amatorilor și profesioniștilor, a anunțat Costel Fotea, președintele PSD al Consiliului Județean.

Participanții se vor putea alinia la start pentru vurselor de alergare (trail) pe distanțe de 7 km (tura scurtă) și 23 km (tura lungă), precum și pentru probele de ciclism MTB, pe trasee de 27 de km (tura scurtă) și 48 de km (tura lungă).

Ajunsă la cea de-a șasea ediție, competiția din acest an se desfășoară într-un context național special, anul 2026 fiind declarat "Anul Nadia Comăneci", sub egida Comitetului Olimpic și Sportiv Român. Drept urmare, pentru a promova excelența și spiritul olimpic, fiecare participant la Gârboavele Run & Ride" care va trece linia de sosire va primi o medalie aniversară unică, dedicată "Anului Nadia Comăneci - 50 de ani de la primul 10 perfect!"

Înscrierile pentru participarea la competiții au început, mai multe detalii fiind disponibile pe pagina de internet: https://garboaveletrailrun.ro/


















