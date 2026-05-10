Diana Șoșoacă a rupt steagul UE, dar nu are nicio problemă că îi intră lunar în cont 10.000 de euro de la Parlamentul European

În imagini, Diana Șoșoacă, alături de câțiva susținători, s-a filmat în timp ce sfâșia un steag al Uniunii Europene, chiar de Ziua Europei.

„Acum că e Ziua Europei, eu vreau partea mea din Europă! Hai toată lumea, toată lumea!”, se poate auzi îndemnul Dianei Șoșoacă, înainte de a rupe steagul Uniunii Europene.

Cunoscută pentru gesturile excentrice, eurodeputata a recidivat. Pe bani europeni însă.

Dianei Șoșoacă îi intră în cont lunar pentru 10.000 de euro de la Parlamentul Europen, iar asta nu o mai deranjează

Ipocrizia e că pe Diana Șoșoacă o deranjează Europa, fiind o prezență constantă la evenimentele organizate de Ambasada Rusiei, dar nu o deranjează cu nimic banii europeni.

Conform statutului oficial stabilit de Parlamentul European, un europarlamentar primește un salariu lunar brut de 10.377,43 euro, deci aproximativ 8.089 euro net după impozitarea comunitară.

Iar asta nu e tot. La această sumă se adaugă indemnizații specifice precum diurna de 350 euro pentru prezența la ședințe și o alocație de aproximativ 4.950 euro pentru cheltuieli generale de birou.

În schimbul acestor beneficii, rolul principal al alesului european este acela de co-legislator: acesta dezbate, amendează și votează regulamentele și directivele care afectează viața a peste 440 de milioane de cetățeni, având totodată responsabilitatea de a aproba bugetul anual al Uniunii Europene și de a exercita controlul democratic asupra Comisiei Europene. Un rol pe care Diana Șoșoacă nu și-l exercită, ci mai degrabă se folosește de funcția sa temporară pentru a sabota instituțiile europene din interior, fără desigur să aibă nimic împotrivă în a fi conectată la banii europeni.

Amintim că recent Parlamentul European a votat pentru ridicarea imunității eurodeputatei Dianei Iovanovici Șoșoacă pentru toate presupusele infracțiuni pentru care este anchetată în România, cu o singură excepție, cea legată de un discurs susținut în plenul legislativului european în care îl elogia pe dictatorul român Nicolae Ceaușescu.