€ 5.2364
|
$ 4.4493
|

Subcategorii în Politica

DCNews TV
Curs valutar: € 5.2364
|
$ 4.4493
 
DCNews Politica Diana Șoșoacă a rupt steagul UE, dar nu are nicio problemă că îi intră lunar în cont 10.000 de euro de la Parlamentul European
Data publicării: 10 Mai 2026

Diana Șoșoacă a rupt steagul UE, dar nu are nicio problemă că îi intră lunar în cont 10.000 de euro de la Parlamentul European
Autor: Darius Muresan

sosoaca Diana Șoșoacă, rupând steagul UE. Foto: Captură Diana Șoșoacă

La numai câteva zile după ce a participat la o recepție la Ambasada Rusiei, europarlamentarul Diana Șoșoacă recidivează într-un gest excentric în care s-a filmat în Teleorman, în timp ce rupea steagul Uniunii Europene.

În imagini, Diana Șoșoacă, alături de câțiva susținători, s-a filmat în timp ce sfâșia un steag al Uniunii Europene, chiar de Ziua Europei.

„Acum că e Ziua Europei, eu vreau partea mea din Europă! Hai toată lumea, toată lumea!”, se poate auzi îndemnul Dianei Șoșoacă, înainte de a rupe steagul Uniunii Europene.

Cunoscută pentru gesturile excentrice, eurodeputata a recidivat. Pe bani europeni însă. 

Dianei Șoșoacă îi intră în cont lunar pentru 10.000 de euro de la Parlamentul Europen, iar asta nu o mai deranjează

FOTO: Agerpres

Ipocrizia e că pe Diana Șoșoacă o deranjează Europa, fiind o prezență constantă la evenimentele organizate de Ambasada Rusiei, dar nu o deranjează cu nimic banii europeni.

Conform statutului oficial stabilit de Parlamentul European, un europarlamentar primește un salariu lunar brut de 10.377,43 euro, deci aproximativ 8.089 euro net după impozitarea comunitară.

Iar asta nu e tot. La această sumă se adaugă indemnizații specifice precum diurna de 350 euro pentru prezența la ședințe și o alocație de aproximativ 4.950 euro pentru cheltuieli generale de birou.

În schimbul acestor beneficii, rolul principal al alesului european este acela de co-legislator: acesta dezbate, amendează și votează regulamentele și directivele care afectează viața a peste 440 de milioane de cetățeni, având totodată responsabilitatea de a aproba bugetul anual al Uniunii Europene și de a exercita controlul democratic asupra Comisiei Europene. Un rol pe care Diana Șoșoacă nu și-l exercită, ci mai degrabă se folosește de funcția sa temporară pentru a sabota instituțiile europene din interior, fără desigur să aibă nimic împotrivă în a fi conectată la banii europeni.

Amintim că recent Parlamentul European a votat pentru ridicarea imunității eurodeputatei Dianei Iovanovici Șoșoacă pentru toate presupusele infracțiuni pentru care este anchetată în România, cu o singură excepție, cea legată de un discurs susținut în plenul legislativului european în care îl elogia pe dictatorul român Nicolae Ceaușescu.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

diana sosoaca
steag ue
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Adaugă comentariu

0 caractere :: Număr maxim de caractere 1000

* Comentariile care contin limbaj vulgar vor fi suspendate

 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 18 minute
Răspunsul Iranului la propunerea SUA: Teheranul își dorește „încheierea războiului şi securitatea maritimă“
Publicat acum 34 minute
Actorul Ioan Isaiu va fi înmormântat miercuri, 13 mai, la Dej
Publicat acum 40 minute
Zodia sprijinită de astre în săptămâna 11-17 mai. "Suflă vântul schimbării" - VIDEO
Publicat acum 41 minute
Digitalizare pe model ucrainean: Ministrul Darău a anunțat un parteneriat între România și Ucraina pentru digitalizare, AI și securitate cibernetiă
Publicat acum 48 minute
Summitul B9, la București: Perspective și provocări. E.S. Ovidiu Dranga, interviu la DC News
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 9 ore si 14 minute
DCNEWS | PORTOFELUL ROMÂNILOR: Vrei să-ți crești copilul cu o alimentație sănătoasă în România? Iată cât costă! „Am avut un șoc și am crezut că e o greșeală când am verificat bonul. Voiam să returnez produsul” / foto
Publicat acum 5 ore si 33 minute
De unde „face cumpărăturile” Casa Regală a României. DC NEWS a consultat lista și prețurile furnizorilor regali de la care poate cumpăra orice român
Publicat acum 7 ore si 51 minute
UPDATE: Ministerul Sănătății: Ce s-a descoperit în restaurant! Dâmbovița: Plan Roșu de Intervenție după ce mai multe persoane au prezentat semne de toxiinfecție
Publicat acum 11 ore si 27 minute
BANCUL ZILE|I: Asigurarea de viață
Publicat acum 8 ore si 43 minute
Horoscop 10 mai 2026. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile pentru toate zodiile
 
ioan isaiu din secretul mariei a murit dupa o postare politica cum au explodat conspiratiile despre psd aur si vaccin Ioan Isaiu din Secretul Mariei a murit după o postare politică. Cum au explodat conspirațiile despre PSD, AUR și vaccin

de Anca Murgoci

atacul lui kovesi la dan declansarea ostilitatilor sau foc de avertisment Atacul lui Kovesi la Dan, declanșarea ostilităților sau foc de avertisment?

de Val Vâlcu

motiunea de cenzura se joaca pana la ultimul vot aici pot aparea surprize doua scenarii care nu sunt excluse Moțiunea de cenzură se joacă până la ultimul vot: aici pot apărea surprize. Două scenarii care nu sunt excluse

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close