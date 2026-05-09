Ce a făcut Guvernul Bolojan, pe repede înainte, chiar înainte de a fi demis. „O ipocrizie foarte bine promovată”

Guvernul s-a reunit, într-o ședință extraordinară, pentru adoptarea mai multor ordonanțe de urgență, cu puțin timp înaintea moțiunii de cenzură împotriva Executivului condus de Ilie Bolojan.

Senatorul PSD Robert Cazanciuc a vorbit despre acest subiect și a zis că „în momentul în care tu pui pe ordinea de zi a Guvernului mai multe ordonanțe de urgență, în ziua în care ai moțiune de cenzură, acela nu este proiectul european, ci doar o ipocrizie foarte bine promovată”.

„Este PSD un partid pro-european? Pro-occidental? Ce îl face pe PSD să fie pro-european?”, aceasta a fost întrebarea adresată, de Ziua Europei, lui Robert Cazanciuc. În acest context, senatorul PSD a făcut o trimitere și către Guvernul Bolojan.

„Cred că avem două componente ale răspunsului. Una care ține de faptele demonstrate de PSD la guvernare, în ani de zile. Și a doua ține de credibilitatea mesagerului. De cei care vorbesc astăzi despre proiectul european, despre ceea ce simt oamenii când vorbești de proiectul european, dacă ești autentic. În momentul în care vorbești formal de proiectul european, de valorile europene, de statul de drept, tu, ca prim-ministru, care probabil ai în minte un proiect de a conduce România la un moment dat, un fel de Mesia, vorbind de elefantul din cameră de astăzi...

În momentul în care tu pui pe ordinea de zi a Guvernului patru ordonanțe de urgență, în ziua în care ai moțiune de cenzură, acela nu este proiectul european, ci doar o ipocrizie foarte bine promovată.

În momentul în care tu ai un număr de semnături mai mare decât numărul necesar pentru a trece moțiunea și accepți să pui pe ordinea de zi o delegare parlamentară, știind că în ziua respectivă vei pierde votul de încredere al Parlamentului, acela nu este proiectul european, ci doar o ipocrizie și o foarte bună formă de manipulare.

Răspunsul nostru a fost foarte clar. Faptele vorbesc pentru PSD și credibilitatea mesagerilor, precum și ceea ce simt oamenii atunci când vorbești de proiectul european și de proiectele viitoare pentru oameni.

Pentru că sunt foarte mulți tineri în sală, vreau să zic încă ceva. Fac de foarte multe ori la școală un exercițiu cu copiii despre Constituție și îi pun să închidă ochii două-trei secunde.

„Închideți ochii două secunde și eu vă spun un cuvânt. Voi îmi spuneți, la momentul respectiv, ce vă vine în minte”.

Invariabil, aceleași lucruri spun. Închideți ochii. România.

La ce vă gândiți când auziți, cu ochii închiși, „România”? La ce vă gândiți când vă întreabă cineva din Statele Unite ce înseamnă Europa din perspectiva României? Ce vă vine cel mai repede în minte ca identitate a noastră în Europa? Pentru că deviza Uniunii este „Unitate în diversitate”.

Noi, tinerii, cred că avem obligația de a prezerva identitatea românească și de a o duce mai departe în Europa ca parte a identității europene. Cred că și acesta poate fi un proiect extrem de important al PSD. De a vorbi altfel despre valori naționale ca valori europene. Și aici, Victor Negrescu, cred că împreună cu acești tineri putem din nou să punem fapte pe masă, în așa fel încât oamenii să aibă în continuare credința că social-democrația este calea”, a zis Robert Cazanciuc de Ziua Europei.

