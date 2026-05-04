Dominic Fritz: Parlamentarii USR au decis ce vor face la moțiunea de cenzură împotriva Guvernului Bolojan

Preşedintele USR, Dominic Fritz, a declarat, luni, că este posibil ca moţiunea de cenzură să nu strângă suficiente voturi pentru a trece. El a afirmat totodată că varianta unui guvern minoritar este „realistă" şi „sănătoasă", iar USR nu se teme nici de anticipate, nici de opoziţie.

„USR este în primul rând pregătit să continue munca în ministerele pe care le conduce, până în ultima clipă. Mâine, bineînţeles, vom explora toate opţiunile. De exemplu, opţiunea unui guvern minoritar este una realistă şi, credem noi, sănătoasă. Bineînţeles că nu ne este teamă nici de anticipate, dar nici de opoziţie", a spus liderul USR, într-o declaraţie de presă susţinută la Palatul Parlamentului.

Liderul USR a reiterat că partidul nu va mai negocia cu PSD dacă social-democraţii votează moţiunea alături de AUR. El a subliniat că decizia nu a fost luată de USR „din orgoliu", ci pentru „consecvenţă" cu direcţia reformistă şi pro-europeană a Cabinetului.

„Grupul parlamentarilor USR a avut o ședință în care a discutat abordarea pentru ziua de mâine. Pentru o parte din această ședință a venit și premierul Ilie Bolojan, care a mulțumit miniștrilor USR pentru munca lor, iar noi, la rândul nostru, am exprimat foarte clar susținerea pentru guvernul condus de el.

Pentru ziua de mâine, parlamentarii USR vor fi prezenți în sală, dar nu vor vota la această moțiune. Atunci când vor fi chemați, vor spune „prezent, nu votez”. Am înțeles că o abordare similară vor avea și colegii de la PNL și UDMR”, a zis Dominic Fritz.

„Vreau să spun foarte clar: Oricine crede că zarurile au fost aruncate, că jocul a fost făcut deja, se înșală. Știm foarte bine că sunt mai mulți parlamentari care au semnat moțiunea și care își dau seama că este o capcană întinsă de PSD și AUR poporului român. Ei înțeleg că românii plătesc deja, prin rate mai mari la credite. Leul s-a depreciat brusc în ultimele zile.

De aceea, cred că este foarte posibil ca mâine să vedem o surpriză și ca această moțiune să pice. În orice caz, facem încă o dată un apel la responsabilitate către toți parlamentarii: Să decidă dacă vor să asculte ordinul venit de la șeful de partid sau dacă vor să dea dovadă de responsabilitate, mai ales față de români, care deja au mai puțini bani în buzunar din cauza acțiunilor iresponsabile ale PSD și AUR”, a zis președintele USR.

„Aritmetica din Parlament arată că PSD și AUR, împreună, nu au suficiente voturi pentru a trece această moțiune. Reiterez că această moțiune nu este împotriva unui premier. Nu este un conflict legat de persoana lui Ilie Bolojan. Problema PSD și a AUR este că am început să facem reforme reale: ne-am atins de privilegiile lor, am început să tăiem din cheltuielile statului și să limităm accesul la resursele statului pentru rețelele lor de privilegiați”, a zis Dominic Fritz.

