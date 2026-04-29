Momentul în care UDMR pleacă singur din Palatul Victoria

Tanczos Barna, vicepremier din partea UDMR, a spus, în Palatul Victoria că ”este inacceptabil pentru noi să facem parte dintr-un guvern care să aibă în orice formă susţinerea AUR”.

Despre soluția UDMR la această criză, el a punctat: ”Cu siguranţă, după votul moţiunii de cenzură, în funcţie de rezultat, dacă trece sau nu trece, vor începe consultările politice, negocierile politice între partidele care pot forma coaliţie. Există în continuare şanse teoretice pentru a rămâne în această coaliţie de patru. Există acum şi varianta unui guvern minoritar. Vom vedea săptămâna viitoare, după ce avem şi rezultatul votului de la moţiunea de cenzură", a mai declarat Tanczos Barna.

