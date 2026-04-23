Cum mediază Nicușor Dan dacă Ilie Bolojan nu mai face coaliție cu PSD. Observația președintelui după ziua de azi

În contextul tensiunilor politice generate după declarațiile lui Ilie Bolojan privind refuzul unei noi coaliții cu PSD, Florin Răvdan, trimisul special al DC News, l-a întrebat pe Nicușor Dan despre posibilitatea unei medieri. Președintele a evitat să se pronunțe tranșant.

Nicușor Dan nu dorește, în acest moment, să comenteze scenariile politice sau rolul pe care l-ar putea avea într-o eventuală negociere între partide. Totuși, a remarcat o schimbare de ton în ultimele zile în sensul că tonul discuțiilor s-a mai calmat.

Vedeți aici și restul întrebărilor și răspunsurilor din conferința de presă din Cipru:

Jurnalist: Domnule Președinte, în primul rând despre reuniunea Consiliului European și întâlnirea cu liderii europeni.

Președintele Nicușor Dan: Da, da. După cum știți, Cipru are Președinția rotativă a Uniunii și este Summitul Uniunii care are loc odată la șase luni în țara care are Președinția. Sunt patru subiecte importante în discuție, pe cel mai important îl las la sfârșit. E vorba, evident, de criza din Orientul Mijlociu și cum putem să răspundem la asta. Apoi Ucraina - după cum știți, am avut, în sfârșit, deblocarea și a împrumutului, și a pachetului al XX-lea de sancțiuni.

După aceea, continuarea discuțiilor pe competitivitate, cum să facem să avem o adevărată Piață Unică și, pentru că acesta este lucrul cel mai important, cum facem să scădem prețurile la Energie în Uniune, deci și în România - asta și pentru consumatorii casnici, și pentru industrie. Și subiectul cel mai important, o discuție pe viitorul cadru multianual, adică banii europeni din 2028-2034. Și aici România are mai multe obiective.

În primul rând, ne dorim ca bugetul să fie unul ambițios, un buget mare, și, după aceea, prima oară este o sesiune foarte consistentă, 400 de miliarde pe competitivitate - ne dorim ca acești bani pe competitivitate să ajute - și suntem multe țări care ne dorim asta - ne dorim ca acești bani pe competitivitate să ajungă și la companiile din țările mai puțin dezvoltate, astfel încât să nu creștem decalajul.

Jurnalist: Referitor la discuțiile de aici, din Cipru, susține România acea propunere privind o clauză comună de apărare între țările Uniunii pe lângă Articolul 5 al NATO?

Președintele Nicușor Dan: Este o discuție care abia a pornit, și evident că orice colaborare pe securitate este binevenită, însă fundamentul, sau partea cea mai importantă a apărării noastre, vine din apartenența la NATO și din Parteneriatul Strategic cu Statele Unite.

Jurnalist: Ați primit deja documentele de demisie și de numire a noilor miniștri interimari?

Președintele Nicușor Dan: Nu, în mod oficial, nu. Bineînțeles că știu ce s-a întâmplat azi, le așteptăm și decidem.

Jurnalist: Credeți că o moțiune de cenzură depusă rapid de cei din PSD ar ajuta sau ar inflama și mai mult?

Președintele Nicușor Dan: Eu sunt mediatorul, nu vreau să mă pronunț pe acțiunile fiecăruia dintre partide.

Jurnalist: Tocmai asta întrebam, dacă o moțiune de cenzură ar inflama și mai mult spiritele sau ar ajuta la deblocarea situației.

Președintele Nicușor Dan: Orice aș spune ar fi părtinitor pentru unul sau pentru celălalt.

Jurnalist: Cum îi mediați, dacă Ilie Bolojan a spus că PNL nu va mai face alianță cu PSD? Ce urmează?

Președintele Nicușor Dan: Sunt foarte multe scenarii și nu vreau să intrăm în ele. Dar apreciez că, cel puțin din ce am perceput eu, tonul discuțiilor s-a mai calmat puțin.

Jurnalist: E un lucru pe care societatea nu l-a înțeles, pentru că, în urmă cu zece luni, spuneați că îl vreți pe Ilie Bolojan ca soluție împotriva risipei și a populismului. A performat sau nu a performat, din punctul dumneavoastră de vedere Ilie Bolojan?

Președintele Nicușor Dan: Dacă v-aș da un răspuns, m-aș plasa într-o parte sau în alta. Așa o să îmi păstrez statutul de mediator.

Jurnalist: Ce le veți spune liderilor europeni dacă vă vor întreba despre ce se întâmplă pe scena politică de la noi, ținând cont de proiectele pe PNRR, și SAFE?

Președintele Nicușor Dan: Ce le-am spus și cetățenilor români în declarația pe care am avut-o aseară, că România păstrează direcția europeană, că avem patru partide pro-occidentale care doresc să păstreze asta, că pentru noi OCDE, SAFE și PNRR sunt extrem de importante și pe asta există consens. Instituțiile funcționează și, într-o formă sau alta, România își va continua drumul pe care s-a angajat.

Jurnalist: Ce așteptări aveți acum de la Coaliție după demisia miniștrilor PSD și dacă veți mai organiza consultări cu partidele.

Președintele Nicușor Dan: O să vă anunț. Sigur se va întâmpla ceva săptămâna viitoare, cu participarea mea, dar o să vă anunț.

Jurnalist: Credeți că Guvernul, în forma cu miniștrii interimari, va performa?

Președintele Nicușor Dan: Da.

Jurnalist: Veți vorbi cu liderii europeni și despre cine e responsabil pentru această criză politică din România. Ce le veți răspunde când vă vor întreba asta?

Președintele Nicușor Dan: În privat, voi spune mai multe decât vă spun dumneavoastră public. Seară bună, vorbim mai multe mâine seară!

Premierul Ilie Bolojan a anunțat joi propunerile pentru preluarea interimară a portofoliilor care vor rămâne vacante în urma demisiei social-democraților din Guvern

Bolojan urmează să conducă interimar Ministerul Energiei, iar ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoș Pîslaru, este propus să preia interimar Ministerul Muncii.

În cadrul unei conferințe de presă susținute la Palatul Victoria, prim-ministrul a precizat că propunerea pentru conducerea interimară a Ministerului Sănătății este Cseke Attila, iar pentru portofoliul Agriculturii Tanczos Barna.

De asemenea, ministrul de Interne, Cătălin Predoiu, ar urma să preia și portofoliul Justiției, iar ministrul Apărării, Radu Miruță, Ministerul Transporturilor.

Pentru preluarea responsabilităților vicepremierului Marian Neacșu, prim-ministrul o propune de Oana Gheorghiu.

„În câteva ore vom trimite atât demisiile, cât și propunerea de înlocuire la Președinție și așteptăm ca în zilele următoare să fie publicate aceste decizii în Monitorul Oficial, în așa fel încât să se poată efectiv prelua responsabilitatea ministerelor de către miniștrii care au fost propuși”, a menționat Ilie Bolojan.

El a informat că în cursul zilei va avea o discuție cu ministrul demisionar al Muncii Florin Manole și cu Dragoș Pîslaru.

„Domnul Pîslaru a gestionat acest portofoliu, iar unul dintre proiectele importante este cel legat de jalonul din PNRR și anume legea de salarizare. Prin urmare, o să am o întâlnire cu dânsul și cu domnul ministru Manole la finalizarea acestei declarații, în așa fel încât acest important jalon, care are o valoare de 700 de milioane de euro, să poată fi promovat în perioada imediat următoare”, a declarat premierul.

În ceea ce îl privește pe Cseke Attila, prim-ministrul a amintit că aceasta a mai condus Ministerul Sănătății, având totodată o importantă experiență administrativă.

„Principalele probleme sunt legate de investițiile în spitale, de derularea PNRR și, evident, de angajamentele ministerului de a face propuneri pentru a se încadra în reforma administrativă, în legea privind reforma în administrație, având în vedere că în perioada imediat următoare expiră termenele în care ministerul trebuie să vină cu propuneri”, a explicat el.

Ministerul Agriculturii urmează să fie preluat de vicepremierul Tanczos Barna, care să gestioneze proiecte de susținere a procesării și problemele privind pesta porcină.

„La Ministerul Agriculturii sunt acest tip de probleme care țin de zone cu provocări importante de la pesta porcină, care este și în responsabilitatea ANSVSA, dar și alte probleme care țin de proiectele de susținere a procesării, în așa fel încât să dezvoltăm acest domeniu”, a punctat Ilie Bolojan.

Conform acestuia, ministrul Cătălin Predoiu, propus pentru a gestiona portofoliul Justiției, are o experiență „importantă” în domeniu.

„Pentru Cabinet, pentru proiectele pe care le avem este foarte important ca Ministerul Justiției să funcționeze în bună regulă. Sunt foarte importante avizările, în așa fel încât proiectele importante care vor trebui promovate, care sunt dificil de multe ori de argumentat, să fie avizate cu celeritate, în bune condiții și să evităm probleme care țin de natură de neconstituționalitate', a spus premierul.

El a informat că va prelua interimar Ministerul Energiei. 'Aspectele care țin de energie nu țin doar de acest minister. Țin de companii care sunt în coordonarea Secretariatului General al Guvernului, țin de ANRE - care este autoritate independentă și cu care trebuie să relaționăm. În felul acesta, cred că pot să fac ca lucrurile în acest domeniu să se accelereze pentru creșterea producției, pentru deparazitarea rețelelor și pentru a lua măsuri ca energia în România să fie mai ieftină', a afirmat Bolojan.

La Ministerul Transporturilor și Infrastructurii este propus vicepremierul Radu Miruță. La acest minister, una dintre principalele provocări o reprezintă absorbția fondurilor din PNRR, pe componenta de rutier, dar mai ales pe componenta de feroviar, 'unde lucrările sunt întârziate', a indicat prim-ministrul.

'De asemenea, un aspect important, care ține de portofoliul Apărării, este Programul SAFE și, în zilele următoare, urmează să înceapă, practic, derularea acestui program prin începerea lucrărilor la cele două capete de autostradă, Pașcani-Suceava-Siret și Pașcani-Iași-Ungheni. Sunt convins că domnul vicepremier Miruță va face ca lucrurile să se desfășoare în condiții normale', a mai spus Ilie Bolojan.

Totodată, Oana Gheorghiu va prelua atribuțiile vicepremierului Marian Neacșu în ceea ce privește avizările și relaționările cu ministerele.

„Dânsa va gestiona complementar și toate companiile care, acum fiind la autorități diferite, ca autorități tutelare, nu erau coordonate dintr-un singur loc. E nevoie de auditarea contractelor de mandat la aceste companii și de impunerea unor condiții care să genereze performanță', a evidențiat Bolojan.