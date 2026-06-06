Pleacă Daniela Pescaru din Ministerul de Finanțe. Era considerată ”mama bugetelor” din România

Daniela Pescaru, unul dintre cei mai importanți oameni din Ministerul Finanțelor, se pensionează. După ce a eliberat funcția de secretar de stat, în numai o săptămână, urmează și plecarea din minister. ”Îi sunt recunoscător că a rămas alături de noi în ultimul an și că, împreună cu toți ceilalți specialiști care au înțeles gravitatea momentului din vara anului 2025, a ales să sprijine efortul de consolidare fiscală și reașezarea bugetului pe o traiectorie de normalizare" a declarat ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, pentru profit.

Daniela Pescaru a început de jos, în 1991, când s-a angajat în Ministerul Finanțelor pe postul de referent. A urcat, în timp, până la cel de director general. A ocupat funcția de secretar de stat responsabil de buget circa 10 ani, notează sursa citată.

”Este timpul să las loc tinerilor”

La cerere, Daniela Pescaru a fost eliberată din postul de secretar de stat. S-a pensionat în urmă cu trei luni. Declară: ”A fost o onoare pentru mine să lucrez la Ministerul Finanțelor. Părăsesc mininisterul după 35 de ani. Am intrat debutant în 1991 și am parcurs toate etapele de evoluție în cariera de funcționar public. Acum mă întorc pe postul meu de director general, iar după o săptămână plec de tot, la pensie. Am 40 de ani de muncă, o muncă grea, și este timpul să las locul tinerilor. Am încredere în cei care rămân, am format în această perioadă tineri profesioniști, de care sunt mândră. Cine vrea să promoveze specialiști are de unde să aleagă la Finanțe” arată mesajul pe care Daniela Pescaru îl lasă la plecarea din Minister.