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DCNews Stiri Guvernul Bolojan a intrat în ședință. Proiectele de pe masa premierului

Guvernul Bolojan a intrat în ședință. Proiectele de pe masa premierului

Autor: Alexandra Firescu
Data publicării: 03 Iun 2026
ilie bolojan premier guvern Premierul Ilie Bolojan. Sursa foto: Agerpres
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Guvernul condus de Ilie Bolojan a intrat în ședința inițial programată în urmă cu o zi, dar amânată din cauza lipsei unor avize.

Guvernul a anunțat proiectele aflate pe ordinea de zi a ședinței guvernamentale, după cum urmează: 

”PROIECTE DE HOTĂRÂRI DE GUVERN

PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind acordarea unor ajutoare de urgență pentru sprijinirea familiilor și persoanelor singure afectate de căderea unei drone în municipiul Galați

PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 29/2018 pentru stabilirea criteriilor pe baza cărora se aplică majorarea prevăzută la art.17 alin. (1)-( 2¹) din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice

PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții ”Centru de Diagnostic și Tratament al Tuberculozei Zerlendi, București spital nou”, pentru Institutul de Pneumoftiziologie ”Marius Nasta”

MEMORANDUMURI

MEMORANDUM cu tema: Exceptarea Electrocentrale Bucureşti S.A. de la obligaţia de repartizare a unei cote minime de 90% din profitul net repartizat al anului 2025 sub formă de dividende cuvenite acţionarilor, ce a fost stabilită prin Memorandumul aprobat în cadrul şedinţei Guvernului din data de 16 aprilie 2026 cu tema: Mandatarea reprezentanţilor statului în Adunarea Generală a Acţionarilor Consiliului de Administraţie, după caz, la societăţile naţionale, companiile naţionale şi societăţile cu capital integral sau majoritar de stat, precum şi la regiile autonome, în vederea luării măsurilor ce se impun pentru repartizarea unei cote de minim 90% din profitul net realizat al anului 2025 sub formă de dividende/vărsăminte la bugetul de stat, cu mandatarea reprezentanţilor statului în Adunarea Generală a Acţionarilor Electrocentrale Bucureşti S.A. pentru a hotărî repartizarea unei cote de 50% din profitul net realizat al anului 2025 sub formă de dividende cuvenite acţionarilor, cu respectarea prevederilor O.G. nr. 64/2001, cu modificările şi completările ulterioare"

MEMORANDUM cu tema: Aplicarea în cadrul Companiei Naționale de Investiții Rutiere a prevederilor art. XXXVI alin. (2) din O.U.G. nr. 89/2025 prin creșterea cheltuielilor de natură salarială față de nivelul realizat în anul 2025, ocuparea posturilor vacante existente la finele anului 2025, potrivit art. XXXVI alin. (3) din O.U.G. nr. 89/2025, creșterea numărului de personal față de cel realizat în anul 2025, în conformitate cu art. XXXVI alin. (4) din O.U.G. nr. 89/2025, precum și exceptarea de la aplicarea prevederilor art. XXXVII alin. (7) si (8) din Legea nr.296/2023 pentru Unitățile de Implementare Proiecte din cadrul Direcției Investiții conform prevederilor art. LXXXI, alin.(1), din Legea nr.296/2023” arată comunicatul Guvernului. 

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sedinta de guvern
ilie bolojan
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