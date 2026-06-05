€ 5.2488
|
$ 4.5102
|

Subcategorii în Politica

DCNews TV
Curs valutar: € 5.2488
|
$ 4.5102
 
DCNews Politica Şedinţă de Guvern - vineri, 5 iunie. Proiectele de pe agenda Executivului

Şedinţă de Guvern - vineri, 5 iunie. Proiectele de pe agenda Executivului

Autor: Gabriela Ungureanu
Data publicării: 05 Iun 2026
Guvernul României Foto: Gov.ro
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News
Urmărește-ne pe Google News

Guvernul intră în ședință vineri, 5 iunie 2026.

Guvernul va aproba în şedinţa de vineri, prin hotărâre, numărul mediu maxim de personal pe anul 2026 pentru operatorii economici din industria naţională de apărare, care desfăşoară activităţi conform prevederilor art. 24 din Legea nr. 232/2016 privind industria naţională de apărare, transmite Agerpres.

Totodată, pe agenda şedinţei de Executiv figurează şi un proiect de hotărâre care vizează completarea HG nr. 60/2005 privind organizarea şi funcţionarea Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat".

Executivul va aproba şi un proiect de hotărâre pentru modificarea HG nr. 60/1995 privind organizarea şi funcţionarea Regiei Autonome "Rasirom".

Tot prin hotărâre, vor fi reaprobaţi indicatorii tehnico-economici pentru reabilitarea prin consolidare, extindere şi reconfigurare interioară a sediului Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie din str. Batiştei.

Ce alte hotărâri urmează să ia Guvernul

Printr-o altă hotărâre, Executivul va suplimenta suma prevăzută ca despăgubire în cazul exproprierilor aferente lucrărilor la varianta de ocolire Galaţi.

În plus, Guvernul va aproba, prin memorandum, transmiterea de către ministrul Apărării Naţionale a unei scrisori către Guvernul Statelor Unite ale Americii privind intenţia României de a iniţia consultări în vederea încheierii unui nou acord de împrumut din fondurile suplimentare disponibile în cadrul programului Foreign Military Financing (FMF) direct loans.

În şedinţă va fi prezentată şi o informare privind situaţia întreprinderilor publice încadrate în categoria celor cu risc ridicat de guvernanţă, întocmită în vederea analizării aspectelor relevante privind conformitatea cu principiile de guvernanţă corporativă. 

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

guvern
sedinta
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Adaugă comentariu

0 caractere :: Număr maxim de caractere 1000

* Comentariile care contin limbaj vulgar vor fi suspendate

 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 3 minute
Lucrările de refacere a Planșeului Unirii intră în ultima etapă de execuție. Circulația rutieră, restricționată parțial în perioada verii
Publicat acum 3 minute
FOTO: Tragedie în Sahara: 49 de morți după ce un grup a rămas fără apă în deșert. Cum au supraviețuit doar două persoane
Publicat acum 22 minute
Romina Gingașu oferă un apartament unei familii din Galați rămasă fără locuință după căderea unei drone pe un bloc
Publicat acum 33 minute
Dronă marină explodată în Portul Constanța. Bogdan Chirieac, întrebare-cheie despre Neptun Deep: Concluzia este una singură!
Publicat acum 55 minute
Despărțire șoc în Superligă! Zeljko Kopic a plecat de la Dinamo
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 2 ore si 23 minute
O dronă marină a explodat în Portul Constanța. Alertă maximă la Forțele Navale/ UPDATE: Constănțenii, îndemnați să se ascundă în beciuri. "Ar putea exista și alte drone"
Publicat acum 5 ore si 38 minute
Horoscop 5 iunie 2026. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile pentru toate zodiile
Publicat acum 4 ore si 8 minute
Scandalul Bostănică-Beregoi: Mărturia asistentului medical care a consultat-o pe Ana, sora Iulianei, după bătaia din restaurant
Publicat acum 2 ore si 12 minute
Pacienții cu cancer, diabet, boli grave, loviți din nou de CNAS. Nu e greșeală, e strategie
Publicat acum 7 ore si 42 minute
BANCUL ZILEI: La medic...
 
pacientii cu cancer diabet boli grave loviti din nou de cnas nu e greseala e strategie Pacienții cu cancer, diabet, boli grave, loviți din nou de CNAS. Nu e greșeală, e strategie

de Val Vâlcu

austeritatea lui bolojan un esec cu 233 de parinti Austeritatea lui Bolojan, un eșec cu 233 de părinți

de Val Vâlcu

de ce nu au venit donald trump si marco rubio la summitul bucuresti b9 De ce nu au venit Donald Trump şi Marco Rubio la Summitul Bucureşti B9

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close