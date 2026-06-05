Şedinţă de Guvern - vineri, 5 iunie. Proiectele de pe agenda Executivului

Guvernul va aproba în şedinţa de vineri, prin hotărâre, numărul mediu maxim de personal pe anul 2026 pentru operatorii economici din industria naţională de apărare, care desfăşoară activităţi conform prevederilor art. 24 din Legea nr. 232/2016 privind industria naţională de apărare, transmite Agerpres.

Totodată, pe agenda şedinţei de Executiv figurează şi un proiect de hotărâre care vizează completarea HG nr. 60/2005 privind organizarea şi funcţionarea Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat".

Executivul va aproba şi un proiect de hotărâre pentru modificarea HG nr. 60/1995 privind organizarea şi funcţionarea Regiei Autonome "Rasirom".

Tot prin hotărâre, vor fi reaprobaţi indicatorii tehnico-economici pentru reabilitarea prin consolidare, extindere şi reconfigurare interioară a sediului Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie din str. Batiştei.

Ce alte hotărâri urmează să ia Guvernul

Printr-o altă hotărâre, Executivul va suplimenta suma prevăzută ca despăgubire în cazul exproprierilor aferente lucrărilor la varianta de ocolire Galaţi.

În plus, Guvernul va aproba, prin memorandum, transmiterea de către ministrul Apărării Naţionale a unei scrisori către Guvernul Statelor Unite ale Americii privind intenţia României de a iniţia consultări în vederea încheierii unui nou acord de împrumut din fondurile suplimentare disponibile în cadrul programului Foreign Military Financing (FMF) direct loans.

În şedinţă va fi prezentată şi o informare privind situaţia întreprinderilor publice încadrate în categoria celor cu risc ridicat de guvernanţă, întocmită în vederea analizării aspectelor relevante privind conformitatea cu principiile de guvernanţă corporativă.