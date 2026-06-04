Eugen Tomac, desemnat premier. Nicuşor Dan devine preşedinte jucător, spune Bogdan Chirieac

Eugen Tomac are 10 zile la dispoziţie pentru a creiona programul de guvernare, dar şi lista de miniştri. Va aduna voturile necesare din Parlament?

"Eu cred că da, că va aduna voturile necesare, pentru că preşedintele ne-a promis că va desemna o personalitate atunci când va fi sigur că acea personalitate va aduna voturile necesare în Parlament. PSD înţeleg că nu are o problemă cu Eugen Tomac, are doar nişte linii roşii. Adică programul de guvernare să aibă şi măsuri de stânga. UDMR, de asemenea, a fost în toată această perioadă de criză profundă extrem de echilibrat, nu cred că are vreun interes să ţină România în criză. Disidenţii din PNL vor vota, să vedem dacă se vor găsi disidenţi şi în USR care să voteze acest Guvern tehnocrat. În principiu, cred că parlamentarii vor vota acest Guvern pentru că la 1 iulie pleacă în vacanţă două luni de zile. Ori să laşi România cu un Guvern interimar peste vară e de neacceptat. Guvernul interimar nu poate da ordonanţe de urgenţă, Guvernul legitim, votat în Parlament, poate face acest lucru, dacă se dă o lege la sfârşitul sesiunii parlamentare", a declarat Bogdan Chirieac la România TV.

"Un Guvern al cărui premier nu va fi doar Eugen Tomac, ci şi Nicuşor Dan"

"Rămâne un semn de întrebare. Cine va conduce ministerele de forţă?", a intervenit jurnalistul Ionuţ Grigore, moderatorul emisiunii.

"E o întrebare aceasta. Înţeleg că la Apărare s-a găsit deja un diplomat, Mihnea Motoc. La Interne era Cătălin Predoiu, poate cel mai bun ministru al Guvernului demis, care nu cred că va putea rămâne, fiind membru PNL. Să vedem în ce alte ministere importante şi agenţii importante vor fi desemnate personalităţi. Înţeleg că suntem departe de a fi numiţi şefii serviciilor speciale, serviciilor de informaţii. Am văzut că se vehiculează Bogdan Drăgoi, care a mai fost ministru la Finanţe, mai sunt câţiva consilieri prezidenţiali, inclusiv vicepremier Radu Burnete, deci personalităţi apropiate de Nicuşor Dan. E şi Cătălin Cîrstoiu, care e un specialist foarte apreciat, posibil la Sănătate. Cred că este un Guvern al cărui premier nu va fi doar Eugen Tomac, ci şi Nicuşor Dan. Din acest punct de vedere, cred că Nicuşor Dan face un pas foarte important în această seară, devenind un preşedinte jucător. Până acum nu a fost, a fost strict în limitele Constituţiei. Poate chiar prea mult, fiindcă România nu era obişnuită cu aşa ceva. Şi am căpătat o criză cum nu am mai văzut de la marea criză din 2009", a mai declarat analistul politic.

Cele mai importante măsuri pe care trebuie să le adopte noul Guvern

Întrebat dacă va fi ceva eliminat din ceea ce a făcut Guvernul Bolojan, Bogdan Chirieac a spus că "acest Guvern nu se bazează pe o majoritate stabilă parlamentară, ci în cel mai bun caz pe una de conjunctură. Nu se pune problema să îmbunătăţeşti nivelul de trai, să reformezi statul, să faci lucruri mari, care nu au fost făcute în 36 de ani. Prima sarcină a acestui Guvern este să ia ceva bănuţi din PNRR, care se încheie la 31 august. România a luat vreo 12 miliarde euro. Trebuia să ia vreo 30, a renunţat la 9 miliarde că şi-au dat seama că nu puteau duce la bun sfârşit. Era vorba să mai luăm 6-7 miliarde de euro, trecuţi în bugetul pe anul ăsta, şi pe care nu îi luăm. De pildă, legea salarizării nu va fi votată, deci pierdem dintr-un foc 750 de milioane de euro.

Deci acesta este un Guvern care trebuie să stingă focul. Rămânerea la putere a acestui Guvern este sub semnul întrebării. Eu nu cred că va rezista cu uşurinţă manifestărilor şi mişcărilor sociale din toamnă. Deja e lumea în stradă. Să vedeţi ce va fi la toamnă. Situaţia economică a României, aşa cum a lăsat-o Ilie Bolojan, nu poate fi îmbunătăţită sub nicio formă. Problema, şi PSD o va pune, este plata facturilor statului către privaţi. Ei nu au plătit facturile, ca să nu se accentueze deficitul. Şi e vorba de investiţii în infrastructură, companii care sunt în faliment sau în pragul falimentului, pentru că statul nu şi-a plătit obligaţiile. Înţeleg că se pregăteşte o lege prin care statul să fie obligat să plătească în 60 de zile. În caz contrar, firmele ar avea dreptul să se compenseze.

Deci să nu ne aşteptăm la minuni, căci nu există. Cu o echipă de bună calitate, cum se prefigurează în acest moment, tot ce poţi să faci este să peticeşti, nu să clădeşti. Să fie foarte clar. Trebuie oprită prăbuşirea economică a României. Şi mai e un slogan: nu există partid politic semnificativ în România care să se îndepărteze de la traseul pro-occidental al ţării noastre. E opinia mea. Nici AUR nu e anti-occidental acum. Da, SOS e pro-rus. POT nu mai există în Parlament. Deci nu se pune problema să plece de pe orbita pro-occidentală. Dar s-au făcut erori uriaşe pe care le vom plăti cu toţii. Traiul românilor nu se va îmbunătăţi, dacă trece Guvernul Tomac. Taxele s-ar putea mări, nu să scadă".