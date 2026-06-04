Mihai Jurca salută decizia CCR pe programul SAFE: Miza nu este doar achiziţia de echipamente

Şeful Cancelariei prim-ministrului, Mihai Jurca, a salutat joi decizia de constituţionalitate a CCR privind legea de aprobare a OUG nr. 21/2026 referitoare la Programul SAFE, subliniind că aceasta este importantă nu doar juridic, ci şi strategic, conform Agerpres.

"Salut decizia Curţii Constituţionale de astăzi, care confirmă faptul că Programul SAFE poate merge înainte pe baze constituţionale solide.

CCR a respins obiecţia depusă de partidele care poartă interesul naţional, dar nu ratează nicio ocazie să îl conteste. Aşadar, legea de aprobare a OUG nr. 21/2026 rămâne în picioare. În calitate de coordonator naţional al Programului SAFE, consider această decizie importantă nu doar juridic, ci şi strategic", a scris Mihai Jurca, pe Facebook.

SAFE nu este doar despre achiziţia de echipamente

El a subliniat că SAFE este instrumentul prin care România îşi accelerează înzestrarea, îşi întăreşte securitatea şi construieşte capacităţi industriale care trebuie să rămână în ţară pe termen lung.

"Am spus de la început că miza acestui program nu este doar achiziţia de echipamente. Miza este ce rămâne în România după contracte: producţie locală, transfer tehnologic, mentenanţă, locuri de muncă şi integrarea industriei româneşti în lanţurile europene de apărare. Într-un context regional în care ameninţările sunt reale, orice pas care accelerează SAFE este binevenit. România are nevoie de continuitate, de seriozitate şi de capacitatea de a duce până la capăt un program care înseamnă, în acelaşi timp, apărare mai puternică şi industrie naţională mai dezvoltată", a evidenţiat Jurca.