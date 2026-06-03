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DCNews Politica Bugetarii care primesc o majorare salarială de 40%

Bugetarii care primesc o majorare salarială de 40%

Autor: Doinița Manic
Data publicării: 03 Iun 2026
imagine cu bani lei bancnote Potrivit Guvernului, măsura este determinată de necesitatea accelerării implementării proiectelor finanţate prin PNRR. Sursa foto: Agerpres
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Unii bugetari vor primi o majorare salarială de 40%, potrivit unei hotărâri de Guvern.

Este vorba despre personalul implicat în implementarea PNRR. Guvernul a aprobat miercuri, prin hotărâre, introducerea unui mecanism de evaluare lunară a îndeplinirii obiectivelor şi indicatorilor individuali de către personalul care îndeplineşte atribuţii privind gestionarea asistenţei financiare europene, prevăzute de regulamentele europene şi memorandumurile de finanţare aplicabile sau aferente elaborării, gestionării, negocierii, aprobării şi implementării PNRR.

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Potrivit unui comunicat al Executivului, se creează astfel posibilitatea corelării nivelului majorării salariale cu performanţa efectiv realizată în activitatea curentă aferentă implementării PNRR.

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Majorare salarială de 40%, condiţionată de îndeplinirea unor indicatori

"Acest mecanism va fi detaliat prin act administrativ al ordonatorului principal de credite. Astfel, pentru personalul implicat în implementarea PNRR, până la data de 31 august 2026 se va aplica o majorare salarială lunară de 40%, în baza unui raport individual de activitate aprobat de conducătorul instituţiei.

Acest procent de majorare salarială are în vedere gradul de îndeplinire de minim 50% pe ordonator principal/personal a reformelor, ţintelor şi jaloanelor aferente, în concordanţă cu atribuţiile din fişa postului", se explică în comunicatul Executivului.

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Cum explică guvernanții majorările salariale în plină criză

Potrivit sursei citate, conducătorul instituţiei va emite un ordin prin care se stabilesc activităţile şi subactivităţile rămase de realizat din calendarul implementării reformelor, ţintelor şi jaloanelor, precum şi modelul raportului individual de activitate, precizează sursa citată.

"Măsura este determinată de necesitatea accelerării implementării proiectelor finanţate prin PNRR şi de asigurarea îndeplinirii ţintelor şi jaloanelor asumate de România. Aplicarea măsurii necesită stabilirea unor proceduri interne clare şi unitare privind evaluarea lunară a obiectivelor şi indicatorilor de performanţă. Revizuirea lunară a majorării salariale nu poate depăşi nivelul stabilit prin ultima evaluare a performanţelor profesionale individuale. Mecanismul este similar celui utilizat pentru personalul nominalizat în echipele de proiect, reglementat prin HG nr. 234/2023", se mai precizează în comunicat.

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