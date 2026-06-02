Manole intervine în disputa privind salariile demnitarilor: "Pîslaru să verifice emailul. Decizia statului român este liberă"

Manole intervine în disputa privind salariile demnitarilor: "Pîslaru să verifice emailul. Decizia statului român este liberă"

Autor: Tiberiu Vasile
Data publicării: 02 Iun 2026
florin manole ministrul muncii Florin Manole, ministrul Muncii. Sursa foto: Agerpres
Fostul ministru al Muncii susține că salariile și indemnizațiile demnitarilor pot fi înghețate de statul român fără acordul Comisiei, în contextul noii legi a salarizării.

Deputatul PSD Florin Manole, fost ministru al Muncii, a declarat marţi că statul român are libertatea de a decide asupra majorării indemnizaţiilor demnitarilor în proiectul legii salarizării, susţinând că aceasta este şi opinia Comisiei Europene.

Într-o declaraţie susţinută la Palatul Parlamentului, Manole a afirmat că ministrul interimar al Muncii, Dragoş Pîslaru, nu ar avea nevoie de noi discuţii la Bruxelles pe această temă.

"Nu înţeleg de ce e nevoie să meargă la Bruxelles pentru subiectul acesta"

"Principala problemă din spaţiul public referitoare la coeficienţii pentru demnitari pare a fi tranşată astăzi de domnul Pîslaru (ministrul interimar al Muncii, Dragoş Pîslaru - n.r.) mergând la Bruxelles. Nu înţeleg de ce e nevoie să meargă la Bruxelles pentru subiectul acesta, pentru că înainte de a pleca din minister am transmis un mesaj scris, clar şi coerent Comisiei Europene, întrebând dacă în legătură cu veniturile, cu salariile demnitarilor, putem să facem o îngheţare. Comisia Europeană deja a răspuns, aşa că domnul Pîslaru nu e nevoie să meargă la Bruxelles pentru a afla un lucru sau altul. Poate să consulte e-mailul ministerului, e-mailul cabinetului, să vadă acolo răspunsul Comisiei, care a venit după plecarea mea din minister. Şi acolo o să găsească soluţia la nelămuririle pe care le are", a spus Manole la Palatul Parlamentului.

Comisia Europeană a venit cu recomandări

El a menţionat că sunt câteva lucruri clare pe care le-a transmis Comisia Europeană.

"Comisia recomandă să fie păstrate grilele din evaluarea Băncii Mondiale şi cu ierarhizarea specifică a funcţiilor. Comisia spune că pentru aceste grile impactul bugetar nu este mare, deci nu este o problemă tehnică. Şi punctul numărul 3 şi cel mai important este că ni se spune că decizia statului respectiv, statului român în cazul acesta, este liberă. Deci că nu e nevoie să mergi la Bruxelles ca să mai pui întrebări suplimentare faţă de răspunsul pe care l-ai primit deja de la Comisie", a afirmat Manole.

Pe 27 mai, ministrul interimar al Muncii, Dragoş Pîslaru, preciza că va discuta cu Comisia Europeană posibilitatea îngheţării sau eşalonării până în 2031 a creşterilor salariale pentru demnitari, în cadrul renegocierii PNRR, conform Agerpres. 

