Manole intervine în disputa privind salariile demnitarilor: "Pîslaru să verifice emailul. Decizia statului român este liberă"

Fostul ministru al Muncii susține că salariile și indemnizațiile demnitarilor pot fi înghețate de statul român fără acordul Comisiei, în contextul noii legi a salarizării.
Deputatul PSD Florin Manole, fost ministru al Muncii, a declarat marţi că statul român are libertatea de a decide asupra majorării indemnizaţiilor demnitarilor în proiectul legii salarizării, susţinând că aceasta este şi opinia Comisiei Europene.
Într-o declaraţie susţinută la Palatul Parlamentului, Manole a afirmat că ministrul interimar al Muncii, Dragoş Pîslaru, nu ar avea nevoie de noi discuţii la Bruxelles pe această temă.
"Principala problemă din spaţiul public referitoare la coeficienţii pentru demnitari pare a fi tranşată astăzi de domnul Pîslaru (ministrul interimar al Muncii, Dragoş Pîslaru - n.r.) mergând la Bruxelles. Nu înţeleg de ce e nevoie să meargă la Bruxelles pentru subiectul acesta, pentru că înainte de a pleca din minister am transmis un mesaj scris, clar şi coerent Comisiei Europene, întrebând dacă în legătură cu veniturile, cu salariile demnitarilor, putem să facem o îngheţare. Comisia Europeană deja a răspuns, aşa că domnul Pîslaru nu e nevoie să meargă la Bruxelles pentru a afla un lucru sau altul. Poate să consulte e-mailul ministerului, e-mailul cabinetului, să vadă acolo răspunsul Comisiei, care a venit după plecarea mea din minister. Şi acolo o să găsească soluţia la nelămuririle pe care le are", a spus Manole la Palatul Parlamentului.
El a menţionat că sunt câteva lucruri clare pe care le-a transmis Comisia Europeană.
"Comisia recomandă să fie păstrate grilele din evaluarea Băncii Mondiale şi cu ierarhizarea specifică a funcţiilor. Comisia spune că pentru aceste grile impactul bugetar nu este mare, deci nu este o problemă tehnică. Şi punctul numărul 3 şi cel mai important este că ni se spune că decizia statului respectiv, statului român în cazul acesta, este liberă. Deci că nu e nevoie să mergi la Bruxelles ca să mai pui întrebări suplimentare faţă de răspunsul pe care l-ai primit deja de la Comisie", a afirmat Manole.
Pe 27 mai, ministrul interimar al Muncii, Dragoş Pîslaru, preciza că va discuta cu Comisia Europeană posibilitatea îngheţării sau eşalonării până în 2031 a creşterilor salariale pentru demnitari, în cadrul renegocierii PNRR, conform Agerpres.
CITEȘTE ȘI: Ieșire din PSD pe legea salarizării. Bogdan Chirieac, lui Marius Budăi, în direct: Domnule ministru, dar nu vă mai văicăriți
Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News
de Anca Murgoci