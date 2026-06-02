Băsescu, avertisment pentru Nicușor Dan înaintea desemnării premierului. Ce soluție are la criza politică

Autor: Iulia Horovei
Data publicării: 02 Iun 2026
Fostul președinte al României, Traian Băsescu. Sursa foto: Agerpres
Fostul președinte Traian Băsescu l-a avertizat pe Nicușor Dan, înainte ca șeful statului să desemneze un premier pentru a pune capăt crizei politice, numind, totodată, soluția ideală pentru a ieși din acest impas.

Fostul președinte Traian Băsescu a transmis că actuala situație politică nu aduce decât dezavantaje României, iar prelungirea procesului de desemnare a unui premier deteriorează rapid „situația politică, economică, socială şi de securitate a țării”.

Președintele Nicușor Dan ar urma să îl desemneze premier pe europarlamentarul Eugen Tomac, opțiune pe care Băsescu nu o consideră potrivită.

Băsescu: Nu merge cu „premier surogat”!

„Tergiversarea desemnării unui premier și a formării unui guvern solid, cu o susținere certă în Parlament, deteriorează rapid situația politică, economică, socială şi de securitate a țării, agravate şi de faptul că şeful armatei este pus sub urmărire penală”, a scris Traian Băsescu, într-o postare pe Facebook.

Soluția lui Băsescu pentru încheierea crizei politice

El a subliniat că România are nevoie de un „guvern solid”, considerând că ideea unui executiv tehnocrat nu este cea mai potrivită, în special în contextul actual. Soluția, potrivit lui Băsescu, este refacerea coaliției de guvernare PSD-PNL-USR-UDMR-Minorități, dar fără Ilie Bolojan sau Sorin Grindeanu în calitate de premier.

„Din păcate, pentru partidele parlamentare orgoliile, interesele de partid şi ale clientelei politice sunt mai presus de interesul ca ţara să beneficieze de un guvern solid într-o perioadă de criză. Partidele Alianţei trebuie să ştie că prin 'linii roşii' şi acuzaţii reciproce nu pot justifica nici sustragerea de la asumarea răspunderii şi nici sabotarea intereselor legitime ale ţării într-un moment de criză.

Singura soluție credibilă și utilă pentru țară este menținerea Protocolului Alianței și desemnarea unui premier din partea PNL, altul decât Bolojan sau, dacă liberalii nu își mai asumă această responsabilitate, desemnarea unui premier din partea PSD, altul decât Grindeanu”, a mai transmis fostul președinte.

Traian Băsescu: Guvernul Tomac ar fi un guvern slab

„Ideea unui 'guvern al meu', prin desemnarea unui candidat fără partid parlamentar, este o eroare. Dacă 'guvernul meu' va fi investit de Parlament, va fi un guvern slab cu un 'premier surogat' dar şi cu un preşedinte care devine 'preşedinte surogat'. Iar după un timp, noi toţi vom afla că 'tandemul surogat' a devalizat bugetul ţării, a tăiat alocaţia pentru mame, a mărit tva-ul, a mărit datoria ţării şi că nu poate face nimic. Asta e!”, a mai adăugat Băsescu, cu trimitere la informațiile apărute în ultimele zile potrivit cărora europarlamentarul Eugen Tomac ar fi numele pregătit de Nicușor Dan pentru funcția de premier.

