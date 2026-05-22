Subcategorii în Politica

"Ipocrizia" lui Vlad Voiculescu cu "M**e PSD". Bogdan Chirieac arată ce ascunde postarea europarlamentarului USR
Data publicării: 22 Mai 2026

"Ipocrizia" lui Vlad Voiculescu cu "M**e PSD". Bogdan Chirieac arată ce ascunde postarea europarlamentarului USR
Autor: Andrei Itu

Vlad Voiculescu
Analistul politic Bogdan Chirieac a criticat postarea jignitoare a lui Vlad Voiculescu, ulterior editată. Chirieac a spus că gestul nu îi face cinste fostului ministru și l-a acuzat de ipocrizie. În același context, Bogdan Chirieac a vorbit și despre situația politică actuală și care ar fi soluția pentru formarea noului guvern.

Analistul poltic Bogdan Chirieac a comentat, într-o intervenție la Realitatea Plus, postarea lui Vlad Voiculescu de pe rețelele sociale care începea cu "M**e PSD". Apoi, Vlad Voiculescu a editat postarea şi a şters această exprimare (Vezi foto aici). De asemenea, Bogdan Chirieac a vorbit și despre o posibilă soluție pentru deblocarea crizei guvernamentale.

Bogdan Chirieac: Acum este și ipocrit domnul Vlad Voiculescu

„Ce spuneți despre postarea lui Vlad Voiculescu și dacă săptămâna viitoare vom avea premier?“, a întrebat moderatoarea Saviana Rusu.

„Postarea domnului Vlad Voiculescu nu îi face cinste, în niciun fel, efectiv. Este regretabil, din toate punctele de vedere, dar în conformitate cu linia domniei sale extrem de agresivă. Așa a fost mereu Vlad Voiculescu.

De ce a mai șters postarea? Oricum, ea a rămas in the record, ca să spunem așa. Măcar era original, acum este și ipocrit domnul Vlad Voiculescu. Se încearcă reînvierea sloganurilor vechi, care au adus un mare câștig USR-ului de atunci“, a spus Bogdan Chirieac.

"În privința Guvernului, eu în continuare nu văd nicio soluție"

„În privința Guvernului, eu în continuare nu văd nicio soluție și cred că o posibilitate ar fi cea evocată de domnul Crin Antonescu. Ai de partea ta legea și Constituția. Nu reușești să faci guvern, cheamă primul partid plasat la alegerile din 2024, respectiv PSD. Nu reușește să facă guvern, pică în Parlament, cheamă al doilea partid, AUR. Nu reușește nici AUR să facă guvern, ai posibilitatea alegerilor anticipate. Și cu asta, basta!

Deci, tot ne chinium luni la rând, că Sorin Grindeanu a anunțat intenția de a-l da jos pe Bolojan, Bolojan a avut o reacție neașteptată și s-a agățat de putere, cu toate forțele, a luat ostatici PNL și USR. În interes propriu sacrifică orice. Atunci, pur și simplu, tot ne chinuim cu tehnocrați, ba nu, ba da, însă hai să aplicăm legea și Constituția“, a mai spus Bogdan Chirieac.

acest articol reprezintă o opinie
guvern
consultari
bogdan chirieac
vlad voiculescu
crin antonescu
coalitia de guvernare
