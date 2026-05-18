Un nou sondaj INSCOP care a analizat cu ce partide ar vota acum românii, după moțiunea de cenzură care a dus la căderea Guvernului Bolojan, dacă am avea alegeri parlamentare, scoate la iveală schimbări majore.

În premieră în ultimii șase ani, PNL a trecut în fața PSD cu un scor de 20-22%, în timp ce PSD a căzut pe locul 3, cu o pierdere importantă, înregistrând un scor de 13-17% (scădere de trei procente față de luna aprilie).

Pentru a înțelege mai bine ce se ascunde în spatele acestor date, DC NEWS l-a contactat pe Sociologul Remus Ioan Ștefureac, directorul INSCOP.

Remus Ștefureac, directorul INSCOP: Efectul acestei moțiuni a fost atipic

"Este o explicație foarte simplă. Suntem în plinul celei mai grave crize politice care s-a produs pe fondul unei crize economice, pe fondul unor efecte sociale și a unei situații internaționale complicate. Ne-am trezit cu un guvern care a căzut și cumva efectul acestei moțiuni a fost atipic, neprevăzut de foarte mulți. Astfel, o moțiune de cenzură care ar fi trebuit să însemne finalul carierei politice a premierul Bolojan, a determinat aruncarea acestuia pe o trambulină electorală destul de riguroasă, a determinat o polarizare în societatea românească destul de puternică și o personalizare a acestui conflict între Ilie Bolojan și PSD, AUR pe de altă parte.

Acest tip de stratgie nu a fost, culmea, inițiată, nici de PNL, nici de Ilie Bolojan. Acest tip de acțiune politică a fost inițiat chiar de adversarii domniei sale, care, sigur, au reușit înlăturarea de la guvernare, deci consecințe politice au existat, însă s-a provocat acest tip de personalizare a conflictului, mai ales că în principal PSD a solicitat eliminarea doar a domnului Bolojan, nu neapărat și a PNL.

"Bolojan tractează după el și PNL"

În ochii electoratului s-a creat ideea că există o tabără - nu comentez autenticitatea acestor lucruri - dar există o tabără care susține ideea de reformă, eliminarea privilegiilor, corupției și care îl are drept purtător de steag pe domnul Bolojan și cealaltă tabără, care cumva fie e opusă acesteia, fie duce steagul eliminării unei guvernări ineficiente, eliminării unei guvernări care a mărit taxele. Sunt două publicuri importante, puternice. Domnul Bolojan este singur în cealaltă parte a zonei, tractează după el și PNL și de aici evident o creștere importantă aș spune, deci 5% într-o lună este o creștere importantă a Partidului Național Liberal.

În cealaltă tabără, care e la fel de riguroasă, chiar mai riguroasă, intenția de vot pentru PSD și AUR este foarte ridicată, doar că AUR este un partid care are un tip de susținere foarte stabilă în ultimul an, din mai 2025, de la acel 38-40% obținut de domnul Simion în primur tur, politic până la urmă își menține aceste nivel de susținere și este destul de credibil pentru acest tip de public", ne-a spus Remus Ștefureac.