Data publicării: 15 Mai 2026

EXCLUSIV Teoria lui Cristian Pîrvulescu despre viitorul Executiv. Scenariu după declarațiile lui Nicușor Dan, pentru DCNews: Cel mai simplu
Autor: Andrei Itu

Urmărește-ne pe Google News
Politologul Cristian Pîrvulescu a analizat, pentru DC News, cea mai probabilă variantă de formare a noului guvern și ce condiție are președintele Nicușor Dan în acest sens.

Politologul Cristian Pîrvulescu consideră că, potrivit declarațiilor recente ale președintelui Nicușor Dan, viitorul premier va fi desemnat doar în situația în care există majoritate parlamentară clară care să îl susțină.

În opinia sa, cea mai probabilă variantă este formarea unui guvern minoritar, sprijinit parlamentar pe câteva teme cruciale: SAFE, PNRR, aderarea la OECD, reducerea deficitului bugetar și politicile fiscal-bugetare.

Cel mai probabil scenariu despre noul guvern

Cristian Pîrvulescu: Având în vedere ultimele declarații ale președintelui, înțelegem că acesta va insista asupra unui sprijin majoritar. Deci, nu va face nicio propunere pentru un prim-ministru, fie politic, fie independent, fără să fie convins că există un sprijin parlamentar suficient, majoritar. Prin urmare, folosind teoria coalițiilor, cred că cele mai mare șanse le are un guvern minoritar bazat pe o susținere parlamentară largă, pe câteva probleme centrale, pe care președintele le definește de mai multe săptămâni. Este vorba despre SAFE, PNRR, OECD, deficitul bugetar și politicile bugetar-fiscale.

Premier politic sau tehnocrat?

Cristian Pîrvulescu: Dacă prim-ministrul va fi politic sau independent va depinde de modul în care se conturează această majoritate. În acest moment, șansele ca liderii celor două partide importante, care se confruntă, respectiv Sorin Grindeanu și Ilie Bolojan, să fie prim-miniștri sunt mici, în varianta pe care președintele a desenat-o. Deci, cel mai simplu ar fi un prim-ministru independent și este greu de spus cât de politic va fi un guvern de acest fel, dacă va conține miniștri politici sau nu. Ar fi de dorit să conțină miniștri politici, dar este greu de crezut că toate cele 4 partide vor accepta să facă parte din această înțelegere. 

Varianta unui guvern minoritar cu un angajament parlamentar în cele 4 probleme importante SAFE, PNRR, OECD, deficitul bugetar

 Cristian Pîrvulescu: Văd, mai degrabă, un guvern minoritar, cu un angajament parlamentar în cele 4 probleme importante amintite și într-un orizont de timp, de exemplu până în toamnă sau iarnă să nu existe nicio moțiune de cenzură din partea celor care îl vor sprijini, urmând ca, ulterior, să se poată ajunge la o asemenea situație. Altfel spus, de la un moment încolo guvernul nu va mai fi protejat de moțiuni de cenzură, dar asta nu înseamnă că guvernul nu ar putea să supraviețuiască chiar și în condițiile respective. Este o formulă pe care o găsesc, bazându-mă pe teoriile coalițiilor, plauzibilă, dar totul va depinde de negocieri.

