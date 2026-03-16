Reacția României la amenințarea Iranului. Cristian Diaconescu: Ambasadorul lor să știe că e mai liniștit să-ți faci viața în mall, decât în Teheran

Fostul ministru de Externe, Cristian Diaconescu, a analizat amenințarea directă a Iranului față de România, după decizia autorităților de la București de a permite SUA să folosească bazele militare de la Mihail Kogălniceanu și Câmpia Turzii.

Deși orice atac ar fi posibil, NATO este capabilă să anihileze orice potențială ofensivă venită dinspre Iran, spune Cristian Diaconescu, considerând amenințarea de la Teheran drept o tehnică de a răspândi frică în rândul conducerii din țara noastră.

Iranul și încercările de a lupta, prin metode neconvenționale, cu aliații SUA

„Este un mesaj din partea unei țări aflate într-o acțiune asimetrică, pentru că cea simetrică - în raport cu SUA și Israelul - nu i-ar fi adus niciun fel de succes, care cuprinde lovituri - fie de natură directă, convențională, fie prin atacuri informaționale - încercând, prin diverse metode, fie prin amenințare, fie prin lovire directă, dacă vorbim despre statele din Golf sau Cipru sau Turcia de a determina partenerii, aliații, pe cei apropiați de SUA și Israel să pună la îndoială această alianță. Să aibă costuri naționale, care nu neapărat sunt legate de costul războiului în mod direct. Este o tehnică.

Ideea este de a genera, probabil și printr-o serie de resurse în legătură cu dezbaterile publice din România - grefând pe acest tip de dileme care au circulat -, în așa fel încât să se creeze o problemă de natură a fricii, mai ales în ceea ce privește deciziile autorităților de la București.

Din punct de vedere militar, filtrele și capacitățile de răspuns, de reacție, de descurajare și de apărare ale NATO privind o astfel de idee din Iran sunt extrem de sofisticate. Sigur, nimic nu se exclude, pentru că numai o rachetă poate fi amenințare, celulele teroriste pot fi... Sunt multe alte elemente, dar inclusiv acest gen de atac hibrid. O reacție ponderată la orice fel de amenințare este necesară, în egală măsură pentru a-i demonstra inițiatorului faptul că nu a avut efect din punct de vedere decizional. Suntem într-o lume a proiecției forței, iar o astfel de amenințare are tentația de a genera un anume tip de proiecție a forței. Ce a încercat, de fapt? Crearea unei stări de spirit”, a explicat fostul ministru de Externe, Cristian Diaconescu, la Digi24.

Cum ar trebui să reacționeze România

Ministerul Afacerilor Externe a reacționat, luni, la amenințările Iranului, amintind că România nu face parte din conflict. Dar Cristian Diaconescu e de părere că țara noastră nu trebuie să-și justifice acțiunile, oferind o idee privind următorul pas pe care ar trebui să-l facă România.

„Nu avem a da explicații nimănui, în condițiile în care, împreună cu partenerii noștri, întărim apărarea și descurajarea oricărui inamic, oricum s-ar chema. Indiferent de vorbele rostite, trebuie să avem în vedere faptul că nu avem a da explicații la nimeni, ce măsuri și ce decizii luăm împreună cu partenerii noștri într-o situație militară. Să plecăm de la această premisă. Și poate că o discuție cu ambasadorul Iranului la București, că e mai liniștit și cald să-ți faci viața în mall, decât în Teheran”, a mai punctat acesta, luni seară.