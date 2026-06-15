Ședință a Consiliului Politic Național al PSD, după desemnarea lui Veștea drept premier

Partidul Social Democrat (PSD). Sursa foto: Agerpres

Consiliul Politic Național al PSD se reunește astăzi, 15 iunie 2026.

Consiliul Politic Național al Partidului Social Democrat se reunește astăzi, 15 iunie 2026, de la ora 15:00, în format online, anunță PSD.

Anunțul vine după ce ieri, 14 iunie, Adrian Veștea, prim-vicepreședinte al PNL, a fost desemnat, de președintele Nicușor Dan, în funcția de prim-ministru, cu scopul de a forma noul Guvern, după ce prima nominalizare, a lui Eugen Tomac, nu a reușit să obțină sprijinul partidelor politice.

Reamintim că potrivit deputatului PSD Mihai Fifor, social-democraţii nu au fost consultaţi de preşedintele Nicuşor Dan referitor la nominalizarea lui Adrian Veştea pentru funcţia de prim-ministru. El a menţionat ieri că propunerea va fi analizată în forurile de conducere ale partidului.

"Rămânem în aşteptarea prezentării programului de guvernare şi a priorităţilor asumate de premierul desemnat. Evaluarea noastră finală va avea în vedere compatibilitatea acestui program cu valorile noastre politice, cu angajamentele prooccidentale asumate şi, mai ales, cu capacitatea reală de a răspunde provocărilor economice şi sociale cu care se confruntă România. Având în vedere că această nominalizare a fost făcută fără consultări prealabile cu formaţiunea noastră, vom convoca forurile de conducere ale partidului pentru a analiza în detaliu această propunere şi implicaţiile sale politice", a scris Fifor, pe Facebook, duminică, 14 iunie.

Ședință decisivă și la PNL

To astăzi, dar de la ora 17:00, se reunește și Biroul Politic Național (BPN) al PNL pentru a discuta poziția partidului față de nominalizarea ca premier a lui Adrian Veștea de către președintele Nicușor Dan.

"Luni, 15 iunie 2026, începând cu ora 17:00 va avea loc ședința Biroului Politic Național. Ședința va avea loc în sala grupului PNL din Camera Deputaților (et. 2). La ședință sunt invitați să participe deputații și senatorii PNL, primarii municipiu reședință de județ și președinții CJ care nu sunt membri BPN", a transmis PNL.

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