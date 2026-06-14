Forurile de conducere ale PSD, convocate pentru analizarea desemnării lui Adrian Veştea

Partidul Social Democrat (PSD). Sursa foto: Agerpres

"Vom convoca forurile de conducere ale PSD pentru a analiza nominalizarea lui Veştea", a anunţat Mihai Fifor.

Social-democraţii nu au fost consultaţi de preşedintele Nicuşor Dan referitor la nominalizarea lui Adrian Veştea pentru funcţia de prim-ministru, a anunţat, duminică, deputatul PSD Mihai Fifor, care a menţionat că propunerea va fi analizată în forurile de conducere ale partidului.

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"Rămânem în aşteptarea prezentării programului de guvernare şi a priorităţilor asumate de premierul desemnat. Evaluarea noastră finală va avea în vedere compatibilitatea acestui program cu valorile noastre politice, cu angajamentele prooccidentale asumate şi, mai ales, cu capacitatea reală de a răspunde provocărilor economice şi sociale cu care se confruntă România. Având în vedere că această nominalizare a fost făcută fără consultări prealabile cu formaţiunea noastră, vom convoca forurile de conducere ale partidului pentru a analiza în detaliu această propunere şi implicaţiile sale politice", a scris Fifor, pe Facebook.

El a menţionat că această nominalizare vine într-un moment politic "dificil". Din acest motiv, PSD consideră că orice propunere care poate contribui la constituirea unei formule de guvernare "viabile, capabile să genereze o majoritate parlamentară stabilă, trebuie analizată cu responsabilitate şi seriozitate", a completat Mihai Fifor.

"Propunerea preşedintelui Nicuşor Dan de nominalizare a domnului Adrian Veştea pentru funcţia de prim-ministru reprezintă un moment important în procesul de formare a viitorului Guvern şi de conturare a unei majorităţi parlamentare stabile. Obiectivul prioritar al PSD rămâne susţinerea unei guvernări prooccidentale, bazate pe un parteneriat solid şi transparent. Reiterăm ferm susţinerea pentru acest parcurs, însă menţinem rezervele exprimate anterior cu privire la orice formulă de guvernare care ar presupune participarea domnului Ilie Bolojan", a susţinut social-democratul.