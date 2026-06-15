Alina Gorghiu anunță mandat de susținere pentru Adrian Veștea și cere decizie rapidă în PNL

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Alina Gorghiu, fost ministru al Justiției și președinte PNL Argeș, a transmis că are mandat din partea primarilor din Argeș să îl susțină pe Adrian Veștea în funcția de premier.

Alina Gorghiu, fost ministru al Justiției, președinta organizației județene PNL Argeș și deputat PNL, susține că, alături de senatorul Mihai Coteț, a primit mandatul de susținere din partea primarilor PNL din Argeș pentru premierul desemnat Adrian Veștea.

De asemenea, Alina Ghorghiu a subliniat că partidul se află în fața a două opțiuni: asumarea guvernării prin desemnarea unui premier liberal sau trecerea în opoziție, într-un scenariu în care PSD și AUR ar ajunge la putere.

Alina Ghorghiu: ”Am primit mandatul primarilor din Argeș de susținere a premierului desemnat, Adrian Veștea”

”Astăzi, am primit, alături de colegul meu, senatorul Mihai Coteț, mandatul primarilor din Argeș de susținere a premierului desemnat, Adrian Veștea. Echipa mea este echipa primarilor din Argeș — oamenii care țin comunitățile noastre în picioare, zi de zi.

În fața PNL sunt, practic, două scenarii. Primul: un premier liberal la guvernare. Adică PNL își asumă conducerea, păstrează inițiativa și rămâne acolo unde contează — la masa deciziilor.

Al doilea: PSD și AUR la guvernare, iar PNL trimis în opoziție pentru ani buni de acum înainte.

Nu trebuie să fii strateg ca să vezi care dintre cele două e în interesul partidului și, mai ales, al oamenilor. Eu vreau ca această comunitate argeșeană să fie ajutată de un premier liberal, nu condamnată de un guvern PSD-AUR”, a scris Alina Ghorghiu pe o rețea socială.

Alina Ghorghiu afirmă că nu vrea ruperea PNL

Alina Gorghiu punctează că, indiferent de scenariile politice despre guvernare, prioritatea principală a PNL trebuie să fie menținerea unității partidului și evitarea fragmentării interne.

”Dar dincolo de aceste două scenarii și indiferent de deznodământ, există un obiectiv pe care îl consider cel mai important pentru orice președinte de PNL: să nu se rupă partidul. Conflictul nu rezolvă criza politică, o adâncește. Dacă din această situație partidele ies mai slăbite, instituțiile mai contestate, iar cetățenii mai dezamăgiți, nimeni nu va avea de câștigat.



Acest blocaj însă nu mai poate continua. Trebuie găsită o soluție. O majoritate parlamentară trebuie identificată — repede și responsabil. România nu-și permite să mai aștepte.

Iar, un dialog Bolojan - Veștea este necesar și util.

Și mai e ceva ce nu spunem cu voce tare. De luni de zile evităm o discuție de fond: ce fel de partid vrem să fim — liberal-conservator sau progresist? E elefantul din cameră pe care ne prefacem că nu-l vedem. Ne certăm pe nume de premieri și pe combinații de majorități, dar ocolim întrebarea care chiar contează: care e identitatea PNL și încotro mergem?”, a mai transmis Alina Ghorghiu.

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Ședință cu scântei la PNL. Decizie privind sprijinul lui Adrian Veștea

Amintim că PNL se întrunește luni după-amiază, de la ora 17, în ședința Biroului Politic Național, unde se va discuta despre poziția partidului privind susținerea premierului desemnat de președintele Nicușor Dan pentru formarea guvernului, Adrian Veștea.

Totodată, PNL se pregătește să atace la CCR desemnarea lui Adrian Veștea.