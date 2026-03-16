Măsuri preventive propuse de Băsescu, după decizia privind bazele militare folosite de SUA

Fostul președinte al României, Traian Băsescu, consideră că statul român trebuie să ia, de urgență, măsuri preventive de informare a cetățenilor, după decizia de a permite armatei americane să utilizeze bazele militare de la Mihail Kogălniceanu și Câmpia Turzii în conflictul din Orientul Mijlociu.

Deși crede că hotărârea luată de România în relația cu SUA este corectă, Băsescu e de părere că autoritățile trebuie să informeze cetățenii în legătură cu ce ar trebui să facă în cazul unui atac, dar și ca fiecare român, în parte, să fie pregătit cu provizii pentru o situație excepțională.

Avertismentul lui Băsescu, după decizia României privind bazele militare

„Doar o părere personală. Nu mi-am propus să intru în contradicţie cu afirmaţiile oficiale. Conţinutul acestei postări este doar o opinie personală generată de faptul că evoluţiile internaţionale sunt incerte în primul rând datorită imprevizibilului Trump. La solicitare expresă, România a pus la dispoziţia armatei SUA bazele militare de la Kogălniceanu şi Câmpia Turzii. Decizia este corectă şi în interesul pe termen lung al consolidării relaţiei cu SUA şi a securităţii României. În cele două baze militare vor fi găzduite avioane cisternă pentru alimentarea în aer a avioanelor de vânătoare/bombardament, drone de cercetare şi bombardament, radare destinate dirijării sistemelor antirachetă şi a avioanelor de luptă, etc.

În opinia mea, nimic din cele de mai sus nu înseamnă echipament militar defensiv. Deşi avem o relaţie veche şi bună, este posibil ca Iranul să încerce să lovească echipamentele americane dislocate în bazele de la Kogălniceanu şi Turda. Într-o astfel de situaţie România dispune de echipamentele militare necesare pentru a indepărta pericolul dar nimeni nu poate garanta eliminarea tuturor riscurilor. Atacurile teroriste efectuate de islamişti radicalizaţi sau atacurile cibernetice reprezintă o altă categorie de riscuri”, a transmis Traian Băsescu, pe rețelele de socializare.

Băsescu: „Statul roman trebuie să ia urgent măsuri preventive”

„În aceste condiţii, în opinia mea, statul roman trebuie să ia urgent măsuri preventive de informare a populaţiei legat de modul de acţiune în cazul unor posibile atacuri. Poate ar fi bine ca fiecare dintre noi să se gândească unde se adăposteşte el şi familia, dacă are bani şi mijloace de subzistenţă pentru două trei zile, dacă ar fi nevoie. Pentru riscurile de mai sus spuneam în postarea mea anterioară că Trump trebuie să plătească. Să notăm! Nu mai este gratis ca în Afganistan, Irak şi Balcani. Postarea este doar o părere”, a mai scris fostul președinte.

Amintim că Parlamentul a aprobat miercuri, 11 martie, scrisoarea preşedintelui Nicuşor Dan referitoare la dislocarea temporară în România a unor echipamente şi forţe militare americane.

