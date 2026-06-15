Andrei Baciu susține că Adrian Veștea ar fi un premier potrivit pentru România. Ce argumente invocă deputatul PNL

Andrei Baciu / sursa foto: Inquam Photos / Mălina Norocea

Deputatul PNL Andrei Baciu susține că Adrian Veștea reprezintă o opțiune potrivită pentru funcția de premier. În opinia liberalului, varianta propusă de președintele Nicușor Dan poate contribui la depășirea perioadei de incertitudine.

„Aşa cum Ilie Bolojan a demonstrat la Oradea că administraţia eficientă poate transforma un oraş, rezultate la fel de bune a obţinut şi Adrian Ioan Veştea la Braşov. Braşovul are astăzi un aeroport, un proiect strategic care a conectat judeţul la o hartă economică şi turistică mult mai importantă. Dincolo de această realizare, Adrian Veştea are o experienţă administrativă solidă, acumulată atât în administraţia locală, cât şi la nivel guvernamental, a fost ministru al Dezvoltării.

Este experienţa necesară pentru a continua reformele administrative de care România are nevoie şi fără de care este evident că nu mai putem progresa. Sigur că există multe subiecte care pot fi dezbătute din perspectivă emoţională. Însă, dincolo de emoţii, România trebuie guvernată”, a transmis Baciu.

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Parlamentarul susține că președintele are responsabilitatea de a păstra direcția occidentală a României și de a asigura o guvernare capabilă să ofere stabilitate și predictibilitate cetățenilor.

„Şi chiar face eforturi mari. Nicuşor Dan a fost să vorbească cu oamenii la Galaţi. A fost şi la Constanţa după evenimentele de acolo. Şi s a luptat pentru România, asumându şi poziţii clare la nivel internaţional. Leadership curajos”, a spus Andrei Baciu.

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Andrei Baciu avertizează asupra riscurilor unei crize politice prelungite

Deputatul liberal apreciază că prioritatea momentului este formarea unui Guvern funcțional și atrage atenția asupra efectelor pe care instabilitatea politică le poate avea asupra economiei și asupra încrederii publice.

„Dacă nu urmăreşti îndeaproape politica, sigur nu eşti la curent cu meciurile interne din partide. Dar, din păcate, în ultimii ani, scandalul politic a devenit aproape o regulă, nu o excepţie. Iar aceasta a contribuit la pierderea încrederii oamenilor în clasa politică şi la percepţia, tot mai răspândită, că politicienii sunt preocupaţi mai degrabă de funcţii şi de beneficii personale decât de problemele reale ale cetăţenilor. O criză politică prelungită riscă însă să se transforme rapid într o criză economică, iar costurile ar fi suportate de întreaga societate. În acest context, soluţia prezentată de preşedintele Nicuşor Dan, Adrian Veştea pentru funcţia de prim ministru, reprezintă o variantă realistă care poate duce la închiderea acestei perioade de incertitudine. Şi o soluţie de guvernare viabilă”, a menţionat Baciu.

În mesajul său, Andrei Baciu îl descrie pe Adrian Veștea drept un politician cu experiență administrativă și cu o reputație construită în timp.

„Îl cunosc pe Adrian Veştea de mulţi ani. Este un om serios, foarte muncitor şi un adevărat om de echipă. Un om căruia îi pasă în mod real de alţi oameni, care ascultă opiniile şi solicitările celor din jur şi care înţelege că administraţia şi politica nu sunt sporturi individuale, ci eforturi colective. Şi a construit cariera pas cu pas: consilier local, primar, preşedinte al Consiliului Judeţean, ministru. O carieră bazată pe experienţă şi rezultate. În plus, este unul dintre puţinii oameni despre care, în medii foarte diferite, am auzit aproape exclusiv cuvinte de apreciere. Într o perioadă în care România are nevoie mai mult de competenţă şi echilibru decât de conflicte, sunt sigur că Adrian Veştea ar fi un prim ministru foarte bun pentru România”, a transmis liberalul.

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