PNL se reunește de urgență după ce Nicușor Dan l-a desemnat pe Adrian Veștea pentru funcția de premier

Adrian Veștea, premierul desemnat de Nicușor Dan să formeze noul Guvern. Sursa foto: Agerpres

Biroul Politic Naţional al PNL se întruneşte în şedinţă, luni, la ora 17:00, în sala grupului PNL din Camera Deputaţilor (etaj 2).

Președintele PNL, Ilie Bolojan, a convocat pentru luni, la ora 17:00, o ședință a Biroului Politic Național al partidului, după ce, în cursul dimineții de duminică, președintele Nicușor Dan l-a desemnat pe Adrian Veștea pentru funcția de premier. Decizia a fost luată fără consultare prealabilă cu conducerea PNL.

La ședință au fost chemați să participe și parlamentarii PNL, primarii municipiilor reședință de județ și președinții consiliilor județene care nu sunt membri BPN.

Update:

La primul vot din cadrul PNL s-au înregistrat 39 de voturi pentru, 10 împotrivă și 5 abțineri în favoarea menținerii deciziei anterioare de a nu intra la guvernare alături de PSD.

Update:

Ilie Bolojan a sosit la ședința PNL. Acesta a refuzat să discute cu presa.

Update:

Adrian Veștea a ajuns la ședința PNL.

Update:

Președintele Consiliului Județean Ilfov, Hubert Thuma, a vorbit despre necesitatea unui guvern stabil în România, despre responsabilitatea politică a PNL și despre evitarea conflictelor interne din partid.

Acesta a explicat că partidul nu trebuie redus la o singură voce și că România are nevoie urgentă de un guvern funcțional, iar interesul național trebuie să primeze în fața calculelor politice sau electorale.

„Stimați colegi,

Nu vreau să recapitulăm ce s-a întâmplat în ultimele zile: toți știm, am citit aceleași știri, am primit aceleași mesaje. Vreau însă să spun ceva ce cred că trebuie spus cu voce tare: nu sunt de acord cu direcția în care ne împinge conducerea partidului în acest moment.

Nu sunt de acord deloc. Și nu o spun ca să creez tensiune. O spun pentru că tăcerea, acum, ar fi o formă de complicitate la o greșeală.

E timpul să încetăm să ne comportăm ca și cum am avea luxul timpului. România are nevoie de un guvern acum. Situația economică este una dificilă, iar incertitudinea crește cu fiecare zi în care nu există o soluție clară. O simt antreprenorii care amână investiții, o simt primarii care nu mai pot face planuri, o simt oamenii care așteaptă stabilitate și predictibilitate într-o perioadă în care au tot mai puține motive să le găsească.

În astfel de momente, politica nu ar trebui să fie despre confortul nostru. Ar trebui să fie despre responsabilitatea noastră. De aceea cred că este timpul să încetăm să privim fiecare decizie prin prisma următoarei campanii electorale și să începem să o privim prin prisma interesului național.

Președintele României a făcut un efort pe care mulți nu îl anticipau. A ales să asculte vocea cetățenilor și să vină cu o propunere politică, nu cu una tehnocrată. A înțeles că oamenii nu au votat pentru suspendarea politicii, ci pentru asumarea ei.

Cred că este timpul să facem și noi același lucru.

Cred că este timpul să punem oamenii pe primul loc, dincolo de calcule, dincolo de strategii și dincolo de grija pentru următorul sondaj.

Dar există și o altă discuție pe care nu cred că o mai putem evita.

În ultimele zile, un coleg al nostru, prim-vicepreședinte al Partidului Național Liberal, a primit mandatul de a încerca să formeze un guvern. Răspunsul pe care l-am văzut din partea unor voci din partid, inclusiv din partea conducerii, a fost să vorbească despre excludere.

Nu sunt de acord.

Nu cred că PNL trebuie să devină un partid care își pedepsește oamenii pentru că își asumă responsabilități politice. Nu cred că dăm oamenii afară pentru că încearcă să găsească soluții într-un moment dificil pentru țară. Putem avea opinii diferite. Putem avea dezacorduri. Dar nu putem transforma fiecare dezacord într-o execuție politică.

PNL a fost întotdeauna un partid al dezbaterii, nu al unanimității forțate. Și aici cred că trebuie să ne punem o întrebare sinceră: când am început să confundăm vocea unui om cu vocea întregului partid?

Suntem un partid cu o istorie de peste 150 de ani. Avem mii de aleși locali, sute de lideri care duc greul administrației în fiecare zi, organizații puternice în toată țara și o responsabilitate pe care nu o putem reduce la opinia unei singure persoane, indiferent cine este acea persoană.

PNL nu este un om. Nu este o singură voce.

PNL este o comunitate politică diversă și matură, iar forța noastră a venit întotdeauna din capacitatea de a asculta și alte puncte de vedere, nu din eliminarea lor.

România are nevoie de un guvern stabil, pro-occidental și capabil să ia decizii. România nu își permite blocaje prelungite. Iar noi nu ne putem permite să punem interesele de partid înaintea intereselor țării.

Astăzi trebuie să alegem între un dezacord politic și responsabilitatea guvernării. Eu cred că oamenii ne-au trimis aici pentru a doua variantă. Și cred că este timpul să avem curajul să o asumăm”, a scris Hubert Thuma pe pagina de Facebook.

Update: Sorin Grindeanu consideră că preşedintele n-a încălcat Constituţia



Preşedintele Camerei Deputaţilor, Sorin Grindeanu, liderul PSD, consideră că preşedintele Nicuşor Dan n-a încălcat Constituţia prin nominalizarea lui Adrian Veştea ca prim-ministru.

Întrebat la Parlament dacă ar fi bun Adrian Veştea pentru funcţia de premier, Grindeanu a răspuns: "Să vedem, urmare a discuţiilor".

El a adăugat că PSD nu a luat nicio decizie privind participarea la viitoarea guvernare şi că nu a ştiut despre o nouă nominalizare a preşedintelui. De asemenea, liderul PSD a anunţat că zilele următoare va discuta cu Adrian Veştea.

"Mâine sau poimâine, când ne va contacta domnul Veştea, o să avem o întâlnire, o să discutăm despre program, despre echipă, după care o să vin în faţa partidului", a precizat el.

Update: Cătălin Predoiu: Soluţia ieşirii din impasul politic

Soluţia ieşirii din impasul politic actual este un compromis politic "rezonabil" prin instalarea unui Guvern Veştea şi refacerea coaliţiei cu un termen-limită precis, iunie 2027, a declarat prim-vicepreşedintele PNL Cătălin Predoiu.

"Cooperările externe esenţiale sunt blocate, nu poţi reprezenta interesele ţării la nivelul JAI, al parteneriatelor guvernamentale şi ministeriale şi al diverselor formate de lucru cu un ministru demis sau interimar, investitorii locali sau străini au oprit planurile de investiţii pentru că vor să vadă cât mai rapid un Guvern şi un program de guvernare aprobate de Parlament, avem nevoie de fluxuri de capital care să intre în ţară, nu să iasă, nu se poate continua cu situaţia de interimat fără să riscăm o recesiune economică severă", a scris Cătălin Predoiu pe pagina de Facebook.

Potrivit acestuia, într-un compromis politic "rezonabil" fiecare "lasă de la el" şi toată lumea câştigă "câte puţin".

"Un compromis politic rezonabil este cel în care nu compromiţi principiul, aşa cum spunea Corneliu Coposu, fiecare 'lasă de la el' şi toată lumea câştigă câte puţin. Eu cred că soluţia ieşirii din impasul politic este un astfel de compromis politic rezonabil, prin instalarea unui Guvern Veştea şi refacerea coaliţiei cu un termen-limită precis, până în iunie 2027, când expiră termenul până la care iniţial PNL şi-a asumat conducerea Guvernului, cu un program clar şi ferm şi cu precizarea că încălcarea lui de către PSD sau orice alt membru al coaliţiei va fi sancţionată cu plecarea imediată a PNL în opoziţie", a adăugat liderul PNL.

În opinia sa, astfel, "PNL se achită de sarcina scoaterii ţării din criză şi îşi poate vedea apoi şi de propriile strategii din opoziţie, aşa cum a decis" şi nu ar fi o abdicare de la deciziile luate, ci o adaptare la contextul prezent, care reclamă "cu urgenţă" un Guvern politic.

"Chiar aşa şi spune, textual, decizia luată de PNL acum câteva săptămâni: 'în contextul politic actual', se merge în opoziţie. Acum e alt context, în care e nevoie urgentă de Guvern, iar în opoziţie putem merge şi peste un an, după ce redresăm situaţia", a mai transmis Cătălin Predoiu.

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Primarii din Argeș îl susțin pe Adrian Veștea

Deputatul Alina Gorghiu, membru al Biroului Executiv al PNL, a anunţat că a primit de la primarii din judeţul Argeş un mandat de susţinere a premierului desemnat Adrian Veştea, subliniind că trebuie să existe o "discuţie pe fond" în partid dacă se merge pe linia liberal-conservatoare sau pe cea progresistă.

"Astăzi am primit, alături de colegul meu, senatorul Mihai Coteţ, mandatul primarilor din Argeş de susţinere a premierului desemnat, Adrian Veştea. Echipa mea este echipa primarilor din Argeş - oamenii care ţin comunităţile noastre în picioare, zi de zi. În faţa PNL sunt, practic, două scenarii. Primul: un premier liberal la guvernare. Adică PNL îşi asumă conducerea, păstrează iniţiativa şi rămâne acolo unde contează - la masa deciziilor. Al doilea: PSD şi AUR la guvernare, iar PNL trimis în opoziţie pentru ani buni de acum înainte. Nu trebuie să fii strateg ca să vezi care dintre cele două e în interesul partidului şi, mai ales, al oamenilor. Eu vreau ca această comunitate argeşeană să fie ajutată de un premier liberal, nu condamnată de un Guvern PSD - AUR", a scris Gorghiu, luni, pe pagina sa de Facebook.

Ea a evidenţiat că, dincolo de aceste două scenarii şi indiferent de deznodământ, există un obiectiv important pentru orice preşedinte de PNL - "să nu se rupă partidul".

"Conflictul nu rezolvă criza politică, o adânceşte. Dacă din această situaţie partidele ies mai slăbite, instituţiile mai contestate, iar cetăţenii mai dezamăgiţi, nimeni nu va avea de câştigat. Acest blocaj însă nu mai poate continua. Trebuie găsită o soluţie. O majoritate parlamentară trebuie identificată - repede şi responsabil. România nu îşi permite să mai aştepte. Iar un dialog Bolojan - Veştea este necesar şi util. Şi mai e ceva ce nu spunem cu voce tare. De luni de zile evităm o discuţie de fond: ce fel de partid vrem să fim - liberal-conservator sau progresist? E elefantul din cameră pe care ne prefacem că nu îl vedem. Ne certăm pe nume de premieri şi pe combinaţii de majorităţi, dar ocolim întrebarea care chiar contează: care e identitatea PNL şi încotro mergem?", a mai scris Alina Gorghiu.

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Andrei Baciu (PNL): Adrian Veştea ar fi un prim-ministru foarte bun

Deputatul PNL Andrei Baciu consideră că, într-o perioadă în care România are nevoie mai mult de competenţă şi echilibru decât de conflicte, Adrian Veştea ar fi un prim-ministru "foarte bun".

El a susţinut, luni, într-o postare pe Facebook, că propunerea preşedintelui Nicuşor Dan ca Adrian Veştea să preia funcţia de prim-ministru reprezintă o variantă "realistă", care poate duce la închiderea acestei perioade de incertitudine.

Aşa cum Ilie Bolojan a demonstrat la Oradea că administraţia eficientă poate transforma un oraş, rezultate la fel de bune a obţinut şi Adrian Ioan Veştea la Braşov. Braşovul are astăzi un aeroport, un proiect strategic care a conectat judeţul la o hartă economică şi turistică mult mai importantă. Dincolo de această realizare, Adrian Veştea are o experienţă administrativă solidă, acumulată atât în administraţia locală, cât şi la nivel guvernamental, a fost ministru al Dezvoltării. Este experienţa necesară pentru a continua reformele administrative de care România are nevoie şi fără de care este evident că nu mai putem progresa. Sigur că există multe subiecte care pot fi dezbătute din perspectivă emoţională. Însă, dincolo de emoţii, România trebuie guvernată, a arătat Baciu.

Potrivit acestuia, responsabilitatea preşedintelui Nicuşor Dan este să menţină ţara pe o direcţie occidentală şi să se asigure că există o guvernare stabilă, capabilă să ofere oamenilor siguranţă, predictibilitate şi şansa unei vieţi mai bune.

Şi chiar face eforturi mari. Nicuşor Dan a fost să vorbească cu oamenii la Galaţi. A fost şi la Constanţa după evenimentele de acolo. Şi s-a luptat pentru România, asumându-şi poziţii clare la nivel internaţional. Leadership curajos, a completat parlamentarul liberal.

El a subliniat că acum este nevoie, înainte de toate, de un Guvern funcţional.

Dacă nu urmăreşti îndeaproape politica, sigur nu eşti la curent cu meciurile interne din partide. Dar, din păcate, în ultimii ani, scandalul politic a devenit aproape o regulă, nu o excepţie. Iar aceasta a contribuit la pierderea încrederii oamenilor în clasa politică şi la percepţia, tot mai răspândită, că politicienii sunt preocupaţi mai degrabă de funcţii şi de beneficii personale decât de problemele reale ale cetăţenilor. O criză politică prelungită riscă însă să se transforme rapid într-o criză economică, iar costurile ar fi suportate de întreaga societate. În acest context, soluţia prezentată de preşedintele Nicuşor Dan (Adrian Veştea pentru funcţia de prim-ministru) reprezintă o variantă realistă care poate duce la închiderea acestei perioade de incertitudine. Şi o soluţie de guvernare viabilă, a menţionat Andrei Baciu.

Deputatul PNL îl descrie pe Veştea ca fiind un om serios, foarte muncitor şi un adevărat om de echipă.

Îl cunosc pe Adrian Veştea de mulţi ani. Este un om serios, foarte muncitor şi un adevărat om de echipă. Un om căruia îi pasă în mod real de alţi oameni, care ascultă opiniile şi solicitările celor din jur şi care înţelege că administraţia şi politica nu sunt sporturi individuale, ci eforturi colective. Şi-a construit cariera pas cu pas: consilier local, primar, preşedinte al Consiliului Judeţean, ministru. O carieră bazată pe experienţă şi rezultate. În plus, este unul dintre puţinii oameni despre care, în medii foarte diferite, am auzit aproape exclusiv cuvinte de apreciere. Într-o perioadă în care România are nevoie mai mult de competenţă şi echilibru decât de conflicte, sunt sigur că Adrian Veştea ar fi un prim-ministru foarte bun pentru România, a transmis liberalul.