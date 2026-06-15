Adrian Veștea, prima reacție după ședința BPN a PNL

Adrian Veștea, premier desemnat. Sursa foto: Agerpres

Adrian Veștea, premierul desemnat, transmite primul mesaj după încheierea ședinței Biroului Politic Național al PNL.

Într-un mesaj postat pe Facebook luni seara, chiar în timp ce Ilie Bolojan își încheia anunțul de presă după ședința Biroului Politic Național al PNL, premierul desemnat Adrian Veștea a anunțat că nu își depune mandatul de premier așa cum i-a cerut președintele partidului.

„Tocmai ce s-a încheiat ședința Biroului Politic Național, alături de deputații și senatorii PNL, primarii și președinții CJ, în urma căreia mi-am spus punctul de vedere.

Vreau să fie foarte clar: nu îmi depun mandatul de premier desemnat. Am acceptat această responsabilitate cu bună-credință și voi merge mai departe cu mandatul încredințat, pentru că România are nevoie urgentă de stabilitate și de un guvern funcțional.

Nu sunt un om conflictual și nu mi-am dorit nicio clipă ca această situație să provoace tensiuni sau rupturi în interiorul partidului. Respect decizia colegilor mei, chiar dacă mi-aș fi dorit ca propunerea pe care am prezentat-o să fie analizată dincolo de presiunea și emoțiile momentului“, a precizat Veștea pe Facebook.

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Premierul desemnat Adrian Veștea: Interesul României trebuie însă să rămână mai presus de orice tensiune politică

Adrian Veștea a avut un mesaj pacifist atât pentru PNL, cât și pentru Ilie Bolojan și a respins etichetarea desemnarea ca premier drept un „act ostil“ în partid.

„Am acceptat mandatul de premier desemnat pentru România, nu împotriva PNL și nu împotriva lui Ilie Bolojan. Tocmai de aceea, nu pot fi de acord cu prezentarea acestei desemnări drept un „act ostil” sau o încercare de rupere a partidului. Nu am construit nimic împotriva colegilor mei și nu urmăresc o confruntare internă. Guvern minoritar? Nu sunt vremuri pentru așa ceva. Am răspuns unei responsabilități într-un moment în care țara are nevoie urgentă de stabilitate și de un guvern funcțional.

Nu voi transforma diferențele de opinie într-un conflict personal și nu voi răspunde atacurilor prin alte atacuri. Dar voi apăra cu fermitate buna mea credință, munca depusă și dreptul de a demonstra că această formulă poate oferi României soluțiile de care are nevoie.

Partidele și liderii se pot afla, uneori, pe poziții diferite. Interesul României trebuie însă să rămână mai presus de orice tensiune politică“, a scris Veștea pe Facebook.