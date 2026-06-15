Ce mesaj i-a scris Veștea lui Bolojan, după desemnarea ca premier. Familia sa, anunțată cu 10 minute înainte de numire

Ilie Bolojan, premierul interimar (s) și Adrian Veștea, premierul desemnat. Sursa foto: Agerpres

Adrian Veștea a povestit când și cum a transmis mai departe spre Ilie Bolojan decizia președintelui Nicușor Dan de a-l desemna premier, inclusiv momentul în care și-a informat familia despre această numire. Mai mult, Veștea a dezvăluit că Nicușor Dan este cel care a cerut discreție în această privință.

Adrian Veștea a declarat că și-a anunțat familia că va fi nominalizat premier de președintele Nicușor Dan cu 10 minute înaintea anunțului public, ținând cont că cei doi fii ai săi trec printr-o perioadă de examene.

Chiar șeful statului i-ar fi cerut acestuia „să păstreze discreția” în privința desemnării ca prim-ministru, a mai spus Veștea.

Adrian Veștea, apel acasă înainte cu 10 minute de nominalizarea ca premier

„Și familia mea a fost surprinsă de această decizie pe care am luat-o. Din perspectiva domnului președinte, a spus că ar trebui să păstrăm discreția. Din acest motiv, spun cât se poate de sincer, soția mea a aflat cu 10 minute înainte de ora 09.00 (n.r. ora desemnării).

Am fost nevoit să fac acest lucru, fiindcă pe ei îi expuneam cei mai mult. Am doi băieți, unul în clasa a XII-a și are Bacalaureatul, iar celălalt este student și e în sesiune; și nu mi-aș fi dorit, prin atitudinea mea, să creez vreun disconfort în această perioadă. Și atunci, am considerat de cuviință să nu-i surprind și să am decența să-i sun”, a spus Adrian Veștea, luni, la Digi24.

Veștea „nu a avut privilegiul” ca Bolojan să-i răspundă la telefon

El a relatat și momentul în care i-a transmis primul mesaj președintelui PNL și premierului interimar, Ilie Bolojan. Veștea a spus că l-a sunat pe Bolojan imediat după ce a fost desemnat premier, ca mai apoi să îi trimită un mesaj rămas, până în acest moment, fără răspuns.

„V-am sunat. Intenționez să vorbesc cu dumneavoastră. Mulțumesc”, ar fi mesajul exact transmis premierului interimar.

„Referitor la colegul meu și președintele partidului, Ilie Bolojan, l-am sunat după ce am avut nominalizarea, i-am trimis mesaj, dovadă că acest mesaj încă este pe telefonul meu, și am așteptat, de bună-credință, să avem un dialog constructiv și să-i explic tot acest demers pe care l-am avut.

Nu am avut acest privilegiu, dar cu siguranță, în cursul ședinței de astăzi de la nivelul PNL, unde participă oameni responsabili - evident că pot apărea persoane care pot fi influențate, pot avea emoții - dar cred că în PNL sunt persoane asumate, responsabile, care înțeleg foarte bine care este rolul nostru”, a mai spus Veștea.

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