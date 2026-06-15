Decizia USR privind Guvernul Veștea. Diana Buzoianu, întrebată dacă ar accepta să fie ministru în noul Executiv

Diana Buzoianu (USR), ministru interimar al Mediului. Sursa foto: Agerpres

Diana Buzoianu, ministra interimară a Mediului, a declarat că USR își va menține decizia de a nu mai guverna alături de PSD, astfel că hotărârea partidului va rămâne, cel mai probabil, aceea de a nu sprijini Guvernul Veștea. Aceasta a spus, totodată, dacă ar accepta să fie din nou ministru într-un posibil Guvern condus de Adrian Veștea.

Diana Buzoianu, ministra interimară a Mediului, a declarat că Guvernul Veștea nu reprezintă o soluție pentru România, întrucât „nu are legitimitate”.

Mai mult, aceasta a explicat că USR, potrivit deciziei luate în unanimitate după căderea Guvernului Bolojan la moțiunea de cenzură, nu va reveni la guvernare alături de PSD într-un posibil Executiv Veștea.

Diana Buzoianu: USR alături de PSD nu mai intră la guvernare

„Problema pe care noi o avem e că un Guvern Veștea va fi un guvern care se duce spre USL 3.0, iar eu nu voi vota un astfel de guvern. Colegii mei, de asemenea, au menționat acest lucru. Este un motiv pe cât se poate de cinstit: România a avut acum un an USL 3.0 - nu o dată, ci de două ori. Și de două ori românii au decis, fără niciun fel de ambiguitate, cu milioane de voturi, că nu-și doresc USL 3.0. Un astfel de guvern nu are legitimitate și nu este o soluție pentru România.

USR alături de PSD nu mai intră la guvernare, nu putem să ne prefacem, pentru că PSD a bătut din piciorușe, este supărat că nu a fost ascultat întru totul, deși toate deciziile au fost luate prin consens. Înțeleg că domnul Veștea este o veste bună, că PSD e fericit cu acest nume. Acest lucru nu face decât să ridice semne de întrebare”, a declarat ministra interimară a Mediului, Diana Buzoianu, la Digi24.

Veștea, fără sprijin din partea USR. Diana Buzoianu, dacă ar accepta un nou portofoliu de ministru în Guvernul Veștea

Întrebată fiind despre sprijinul de 240 voturi pe care Adrian Veștea spunea, duminică, că l-ar avea în Parlament, Diana Buzoianu a răspuns ironic: „L-am mai auzit pe domnul Veștea cum se lăuda că a primit mesaje de la membri USR. Domnul Veștea a făcut multe tururi de emisiuni ieri, s-a plimbat peste tot, pentru că ăsta e rolul premierului desemnat, să facă TV și să asigure toți oamenii că are voturile, nu să vorbească cu partidele și să vadă dacă chiar are voturile sau nu.

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Iar într-una dintre emisiunile în care a fost explica el că a primit foarte multe mesaje de la membri și parlamentari USR. N-a primit niciun mesaj! Poate a primit felicitări pentru nominalizare - maxim - dar oricum noi luăm o decizie foarte clară în forurile noastre. Sunt convinsă că parlamentarii USR vor respecta decizia luată. Inclusiv pentru Guvernul Tomac noi am avut o decizie luată prin unanimitate pe segmentul de parlamentari. Nu au existat niște voci care au fost împotriva deciziei partidului. Așa cred că va rămâne, dar vom vedea zilele următoare. Dar nu vă să se fi schimbat, pentru că domnul Veștea vine chiar mai mult cu perspectiva USL 3.0 în spate”, a mai spus Diana Buzoianu.

În contextul învestirii Guvernului condus de Veștea și al unei noi propuneri pentru funcția de ministru, Diana Buzoianu a declarat că ar refuza să preia din nou portofoliul Mediului. „Nu, mulțumesc” ar fi răspunsul acesteia la o posibilă propunere.

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