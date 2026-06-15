Adrian Veștea, exclus din PNL, după ce a fost desemnat premier? Ce spune statutul partidului. Daniel Fenechiu, declarații

Adrian Veștea, premierul desemnat de Nicușor Dan să formeze noul Guvern. Sursa foto: Agerpres

Liderul senatorilor liberali, Daniel Fenechiu, a vorbit despre posibilitatea excluderii lui Adrian Veștea din PNL, după ce Nicușor Dan l-a desemnat premier fără a se consulta cu liderii partidului.

Potrivit unor surse, Ilie Bolojan va propune în cadrul ședinței PNL de luni de la ora 17:00 convocarea Consilului Național, suspendarea lui Adrian Veștea, premierul desemnat de Nicușor Dan, iar mai apoi, în cadrul unui congres, excluderea acestuia din partid.

În acest context, liderul senatorilor liberali, Daniel Fenechiu (PNL) a fost întrebat despre o posibilă excludere din partid a lui Adrian Veştea. El a declarat că nu crede că excluderile sunt cheia succesului.

Daniel Fenechiu: Nu cred că excluderile sunt cheia succesului

”E o întrebare la care nu pot să vă răspund, cu toată sinceritatea. Nu ştiu să existe vreo intenţie de acest gen. (..) Eu niciodată nu am fost genul de om extrem de revoluţionar. Am răspuns şi astăzi la întrebarea că nu cred că Nicuşor Dan ar fi suspendat pentru modul în care a încălcat Constituţia, dar cred că o decizie a Curţii ar ajuta şi România şi pe viitorul preşedinte, sau pe actualul preşedinte, să respecte regulile jocului constituţional. Nu ştiu dacă soluţia constă în excluderi din partid.

Nu cred că excluderile sunt cheia succesului. Cred că o discuţie onestă şi o poziţionare în interesul României, în primul rând, şi al Partidului Naţional Liberal în subsidiar, sunt lucrurile care ar trebui să primeze”, a declarat Daniel Fenechiu.

Ce spune statutul partidului despre excludere

Precizăm că potrivit regulamentului intern al Partidului Național Liberal: „Sancțiunea excluderii unui membru PNL” se poate aplica în una din următoarele situații:

a. A încălcat grav și în mod repetat prevederile Statutului și ale Codului Etic, aducând atingere valorilor și principiilor stabilite prin Programul Politic al Partidului;

b. A încălcat deciziile și hotărârile organismelor de conducere ale partidului și, prin aceasta, a adus prejudicii majore îndeplinirii unor obiective politice important

Ședință decisivă a PNL

Precizăm că ședința conducerii PNL în care se va discuta propunerea președintelui Nicușor Dan prin nominalizarea lui Adrian Veștea ca premier va începe la ora 17.00.

Totodată, PNL ar urma să conteste la Curtea Constituțională desemnarea lui Adrian Veștea în funcția de premier. Inițiativa de sesizare a Curții Constituționale ar putea reveni președintelui Senatului, Mircea Abrudean.

”Cu siguranţă, astăzi, la Biroul Politic Naţional, vom discuta inclusiv despre posibilitatea sesizării Curţii Constituţionale. Există doi actori care pot sesiza, prim-ministrul şi preşedintele Senatului”, a spus senatorul Daniel Fenechiu (PNL).