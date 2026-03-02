Referirea „ciudată” din discursul lui Trump despre conflictul din Iran. Hurezeanu: Diferența între spital și bal nu mai e așa importantă

Președintele american Donald Trump a vorbit, luni seară, într-o declarație de presă, despre conflictul din Iran.

Deși a avut o serie de afirmații dure la adresa țării din Orientul Mijlociu, discursul lui Trump s-a remarcat și printr-un pasaj care face referire la lucrările de la Sala de Bal de la Casa Albă, mențiune fără vreo relevanță în contextul conflictului. Despre acest lucru a vorbit și fostul ministru de Externe, Emil Hurezeanu, care a caracterizat comentariul lui Donald Trump drept „ciudat”.

Trump, declarații despre conflictul din Iran și Sala de Bal a Casei Albe

„Toate evoluțiile sunt deschise. Trump a anunțat, astăzi, vorbind în mod destul de ciudat despre Sala de Bal, care urmează să se termine, - dar diferența între spital și bal, în anumite situații critice, mai ales la război, nu mai este așa de importantă”, a spus Emil Hurezeanu, la Digi24.

Totodată, fostul șef al diplomației românești a remarcat faptul că Trump și-a asumat clar intervenția în Iran a SUA, alături de Secretarul de Război al Statelor Unite ale Americii, Pete Hegseth, și generalul Forțelor Aeriene, Dan Caine, președintele Statului Major Interarme, care au reiterat ideea că Statele Unite vor interveni „vor continua în Orient și în întreaga lume”.

„Scopurile asumate, declarate ale administrației americane sunt de natură tactică, nu strategică. Capii militari și politici ai Americii știu precis ce vor să obțină la capătul drumului, iar schimbarea de regim face parte din această agendă strategică. (...) Sunt mai multe evoluții. Faptul că Trump (...) a anunțat e bine, că a anunțat niște lucruri esențiale. Pentru prima oară după mulți ani, de la președintele Johnson și președintele Kennedy, care n-au exclus intervenția militarilor pe teren în Vietnam, după aceea, președintele Bush jr., care n-a exclus - dimpotrivă - a inclus intervenția în Irak. Iată, acum, o noutate!”, a mai spus Hurezeanu.

Declarațiile lui Trump despre Sala de Bal de la Casa Albă

Trump și-a lăudat propriile planuri pentru noua Sală de Bal de la Casa Albă, pe care a comandat-o anul trecut. „Cred că va fi cea mai frumoasă sală de bal din lume”, a spus el, adăugând că că soția sa, Melania, se plânge de zgomotul provocat de construcție. „A spus că devine o nebunie”, a spus Trump. „I-am spus: 'Nu-ți face griji, vom termina totul în câteva luni'”, a adăugat el.

„Îmbunătățim clădirea. Va fi ceva spectaculos (...) Când aud acel sunet - acel sunet frumos în spatele meu înseamnă bani. Așa că îmi place, dar soția mea nu este încântată”, a mai punctat președintele american.

Citește și: Donald Trump: Nici măcar nu am început să-i lovim puternic/ Spania nu susține acțiunile militare lansate de SUA și Israel împotriva Iranului- Ultimele informații 2 martie