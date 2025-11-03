”Este deja un personaj politic ridicol”. Bogdan Chirieac îi dinamitează pe oamenii președintelui: Este adevărul

În contextul în care trupe americane se retrag de pe teritoriul Românii, președintele Nicușor Dan încă nu a prezentat o strategie de apărare, iar miniștrii săi de la USR, Apărare și Externe, sunt plecați sau nu se mai aude nimic despre activitatea lor, analistul politic Bogdan Chirieac a fost întrebat de moderatoarea de la Realitatea Plus, dacă retragerea de trupe americane este cel mai mare eșec diplomatic de până acum.

”Este indiscutabil”

”Cu actuala conducere a României este indiscutabil, dar este un eșec diplomatic din ultimul deceniu, am putea spune lucrul acesta. Nu se pune în discuție, în sensul că iată, trupele americane se retrag din România, nu și din Polonia. Am auzit că s-a spus că era programată retragerea de ceva vreme, de peste tot din Europa. Din Polonia nu există nicio retragere de trupe americane”, a declarat Bogdan Chirieac.

Cine este responsabil de activitatea ”onorabililor de la USR”

”În legătură cu activitatea onorabililor de la USR, singurul în măsură să răspundă este președintele Nicușor Dan. Deci, domnul Nicușor Dan a adus USR la guvernare, deși exista o majoritate suficientă, de peste 50%, între PNL, PSD și UDMR. Prin urmare, responsabil pentru activitatea, în mare parte, necorespunzătoare a miniștrilor USR este excelența sa, președintele României. Dânsul i-a dorit la guvernare. Sigur că un rol important îl joacă și domnul Ilie Bolojan, despre care colegi de partid ai domniei sale spun că este mai degrabă de la USR, decât de la PNL. Totuși, prim-ministrul poate să ceară socoteală miniștrilor din subordinea sa, nu face lucrul acesta”, a spus Bogdan Chirieac.

”Un personaj politic ridicol, subiectul glumelor în Ministerul de Externe”

”În cazul doamnei Țoiu de la Externe, ca și la Apărare, acești miniștri țin mai mult de președinte, deoarece politica externă și apărarea ține mai mult de președinte. Văd că întrebați unde este doamna Țoiu, eu dau slava cerului că nu se vede zilele acestea, pentru că ori de câte ori se vede doamna Țoiu, aflăm și câte o nefăcută în materie de politică externă.

Deci, dacă auziți lucruri despre doamna Oana Țoiu nu este bine, să ne mulțumim atunci când nu auzim lucruri despre doamna Oana Țoiu. Este deja un personaj politic ridicol, este subiectul glumelor în Ministerul de Externe. Își face ceva concurs acolo, în care se bagă membri de partid cu nemiluita și alte asemenea lucruri”, a spus Bogdan Chirieac.

Cum se lipesc de Nicușor Dan ”reziștii” USR care în trecut l-au atacat

”Cei de la USR îi dedică ode acum lui Nicușor Dan. Dacă în trecut, domnul Ghinea îl numea pe Nicușor Dan ca fiind Mesia din debara, acum este foarte solidar, în apărarea președintelui. De asemenea, actualul ministru al Apărării se lăuda, într-o înregistrare, că l-a dat afară din partid. Domnul Drulă este, mai nou, susținut de Nicușor Dan, dar președintele nu recunoaște. Este o relație ciudată, ca sa nu zic toxică, în ceea ce privește pe președinte și partidul respectiv”, a spus moderatoarea de la Realitatea Plus.

”Nu este ciudată, este toxică pentru că este relativ toxic USR-ul. Acesta este adevărul. USR, această organizație, pentru că, totuși, nu este nici partid politic, nu mai este nici ONG acum, este o struțo-cămilă, formată din dinozaur combinat cu o zburătoare delicată. Problema este că domnul Nicușor Dan consideră că postura de independent nu îi ajunge și are nevoie de un partid politic. Partidul politic al domnului Nicușor Dan este USR. Tot aud că se face un alt partid, care va fi conservator de tip european, nu este așa. Este USR-ul, partidul președintelui Nicușor Dan”, a conchis analistul politic Bogdan Chirieac.

Citiți și - • Oana Țoiu minimizează retragerea trupelor SUA din România. Chirieac: Eu am o singură pretenție