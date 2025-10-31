Oana Țoiu minimizează retragerea trupelor SUA din România. Chirieac: Eu am o singură pretenție

Oana Țoiu, ministrul Afacerilor Externe, a minimizat retragerea parțială a trupelor americane de pe teritoriul României și a precizat că acest lucru nu va vulnerabiliza parteneriatul strategic.

„Discutăm împreună cu Statele Unite ale Americii, dar şi în format aliat NATO, modalităţile în care creştem mai departe capacitatea defensivă, dar şi de descurajare. Principalul nostru focus acum este şi în zona de apărare aeriană. (…) Ce este foarte clar în acest moment şi a fost reconfirmat de oficiali americani în fiecare dintre formatele pe care le-am avut, fie conversaţii bilaterale, fie formatul NATO, este că acest parteneriat este într-un moment de încredere, nu este şubrezit, nu este vulnerabil, este un parteneriat de încredere reciprocă, cu obiective comune de viitor”, a zis Oana Țoiu la Europa Liberă.

Bogdan Chirieac: Eu am o singură pretenție

Bogdan Chirieac, într-o intervenție telefonică la Realitatea Plus, a atenționat asupra faptului că pozițiile oficiale din România, în special cele din zona USR, sunt în răspăr cu politica oficială asumată a lui Donald Trump și a mișcării MAGA, iar acest lucru influențează deciziile Washingtonului față de țara noastră.

„În continuare încerc să înțeleg dacă nu cumva aceasta e noua politică a autorităților de la București. Se vine cu o ideologie nouă, progresistă, respinsă de Administrația Trump și de mișcarea MAGA. Poate că dânșii asta și-au dorit, depărtarea de Statele Unite ale Americii și apropierea de unele state europene“, a spus Bogdan Chirieac.

„Este o greșeală majoră. Noi trebuia să rămânem strânși lipit de SUA și să colaborăm, dacă se poate în același mod, cu puterile europene, Franța în principal, fiindcă avem o istorie comună, dar cred că am putea să ne lipim foarte ușor și de Italia.

Eu am o singură pretenție: să fim anunțați oficial dacă aceasta este noua politică a Bucureștiului (n.r. îndepărtarea de Statele Unite ale Americii)“, a mai zis Bogdan Chirieac.

Analistul politic a reamintit faptul că actuala coaliție de guvernare se putea forma și fără USR, care a avut poziții foarte dure la adresa Administrației Trump, deoarece celelalte partide aveau majoritate în Parlament.

„Președintele Nicușor Dan e fondatorul USR, USR e reprezentantul mișcării progresiste în România. Au fost aduși la guvernare, deși nu era nevoie de ei, fiindcă exista majoritate parlamentară, ministere-cheie în acest Guvern sunt de la USR, cel puțin doi reprezentanți l-au atacat direct și chiar suburban pe președintele Donald Trump. Cu siguranță s-a ținut cont de lucrul acesta.

Când pui astfel de personalități în funcții-cheie, vreți să mai avem relații bune cu Statele Unite ale Americii?“, a mai zis analistul politic.

„Nimeni nu ne poate apăra mai bine decât americanii. Europa este îngrijorată acum că fără SUA nu se poate apăra singură. Din această cauză, statele europene alocă mii de miliarde de euro pentru a-și întări apărarea. Probabil că vom putea face acest lucru peste 15-20 de ani. Tehnologia americană este în față cu 15-20 de ani față de cea europeană

Steagul american era important în România. Semnalul pe care l-au dat a fost devastator“, a mai zis analistul politic Bogdan Chirieac.