Data publicării: 22:29 30 Oct 2025

Oana Țoiu, despre retragerea trupelor SUA: Până la sfârşitul anului vom vedea o prezenţă întărită NATO în România
Autor: Doinița Manic

oana toiu Oana Țoiu, ministrul de Externe al României. Foto: Agerpres
 

Ministrul de Externe, Oana Ţoiu, a declarat că aliaţi ai NATO vor trimite în lunile următoare noi trupe şi echipamente în România.

După ce SUA au decis retragerea parţială a militarilor americani din România, ministrul de Externe, Oana Ţoiu, spune că aliaţi ai NATO vor trimite în lunile următoare noi trupe şi echipamente în România.

„Discutăm împreună cu Statele Unite ale Americii, dar şi în format aliat NATO, modalităţile în care creştem mai departe capacitatea defensivă, dar şi de descurajare. Principalul nostru focus acum este şi în zona de apărare aeriană. (…) Până la sfârşitul anului şi anul viitor, o să vedem o prezenţă întărită NATO în România şi în special o prezenţă întărită NATO în ceea ce priveşte capacitatea de a interveni în cazul în care România ar fi supusă unui risc direct”, a spus Oana Țoiu pentru Europa Liberă, dar fără a oferi alte detalii în legătură cu acest subiect.

Cum explică Oana Țoiu faptul că românii au aflat din presă despre plecarea soldaților americani

Cât despre faptul că românii au aflat din presa stăină despre plecarea soldaților americani din România, Oana Țoiu a susținut că autorităţile americane şi cele române au convenit să comunice împreună anunţul retragerii parţiale a prezenţei militare a SUA, însă publicarea informaţiei de către un site din Ucraina ar fi stricat planul convenit.

„Realitatea este că nicio ţară nu poate comunica decizii în numele altei ţări. De altfel, în istoria noastră bilaterală (româno-americană, n.red.) parteneriatul strategic s-a construit pe încredere şi vrem să-l continuăm aşa, ceea ce înseamnă că noi nu vom putea comunica în locul Statelor Unite ale Americii deciziile lor”, a mai spus Țoiu.

De ce Washingtonul a decis retragerea parţială a prezenţei militare a SUA în România

Reamintim că ieri, Armata SUA a transmis că decizia de a nu înlocui trupele americane care pleacă din România nu reprezintă o retragere din Europa. Totodată, ambasadorul SUA la NATO, Matthew Whitaker, a declarat, într-o postare pe X, că parteneriatul dintre SUA și România "rămâne mai puternic ca niciodată". Vezi mai mult AICI.

Congresul SUA nu e de acord cu decizia Pentagonului de a retrage militarii din România. Senatorul american Roger Wicker, președintele Comisiei pentru Forțe Armate a Senatului, și reprezentantul Mike Rogers, președintele Comisiei pentru Forțe Armate a Camerei Reprezentanților, au emis o declarație în care își exprimă îngrijorarea cu privire la anunțul Pentagonului privind întreruperea brigăzii americane rotative din România, care pare necoordonată și direct în contradicție cu strategia președintelui. Vezi mai mult AICI.

