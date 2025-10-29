€ 5.0829
Data actualizării: 16:36 29 Oct 2025 | Data publicării: 16:27 29 Oct 2025

Ce spune ambasadorul SUA la NATO despre România, după decizia de a nu înlocui trupele americane care pleacă din țara noastră
Autor: Doinița Manic

Ambasadorul SUA la NATO, Matthew Whitaker Ambasadorul SUA la NATO - Matthew Whitaker. Foto: captură X
 

Vezi în articol ce a spus ambasadorul SUA la NATO, Matthew Whitaker, despre România, după decizia de a nu înlocui trupele americane care pleacă din țara noastră.

Ambasadorul SUA la NATO, Matthew Whitaker, a declarat, într-o postare pe X, că parteneriatul dintre SUA și România "rămâne mai puternic ca niciodată". Totodată, el a spus că Washingtonul își menține angajamentul față de țara noastră, menționând faptul că în cei 20 de ani de când e aliat NATO, România "a colaborat constant cu Statele Unite".

Aceste declarații vin după SUA au decis că nu vor înlocui trupele americane care pleacă din țara noastră.

"În întreaga NATO, aliații precum România demonstrează o capacitate și o responsabilitate sporite. În cei peste 20 de ani de când este aliat NATO, România a colaborat constant cu Statele Unite pentru a îndeplini obiectivele noastre comune de apărare.

Ambasadorul SUA la NATO: Prezența noastră puternică și angajamentul nostru de durată față de Europa rămân neclintite

VEZI ȘI: Armata SUA, precizări despre trupele americane care pleacă din România

Acest parteneriat rămâne mai puternic ca niciodată. Statele Unite își mențin angajamentul față de România - ca aliat NATO de încredere, partener strategic vital și forță motrice pentru securitatea în Europa. Prezența noastră puternică și angajamentul nostru de durată față de Europa rămân neclintite, inclusiv sprijinul pentru misiunea Eastern Sentry", a scris ambasadorul SUA la NATO pe pagina sa de de X.

Postarea ambasadorului SUA la NATO, Matthew Whitaker. Captură foto X

Mesajul Armatei SUA

Precizăm că Armata SUA a transmis că decizia de a nu înlocui trupele americane care pleacă din România nu reprezintă o retragere din Europa.

"Ca parte a procesului deliberat al secretarului Apărării de a asigura un echilibru în postura forțelor armate americane, Brigada 2 de Luptă Infanterie din Divizia 101 Aeropurtată va fi redislocată, conform programului, la unitatea sa de bază din Kentucky, fără a fi înlocuită.

Aceasta nu reprezintă o retragere a Statelor Unite din Europa și nici un semnal al unei diminuări a angajamentului față de NATO și față de Articolul 5. Dimpotrivă, este un semn pozitiv al creșterii capacităților și responsabilităților europene. Aliații noștri din NATO răspund apelului președintelui Trump de a-și asuma responsabilitatea principală pentru apărarea convențională a Europei. Această ajustare a posturii forțelor nu va modifica mediul de securitate din Europa.

Statele Unite mențin o prezență solidă în întreg teatrul european de operațiuni și își păstrează capacitatea de a disloca forțe și capabilități pentru a-și îndeplini obiectivele în regiune și pentru a sprijini prioritățile americane, inclusiv angajamentul președintelui Trump de a apăra aliații NATO", a transmis Armata SUA într-un comunicat de presă.

 
 
 

sua
nato
trupe americane romania
ambasadorul SUA la NATO
