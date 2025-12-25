Accident grav pe pârtie în Predeal. Femeie leșinată după ce a fost lovită de o sanie

”Nici nu a început bine sezonul de iarnă și, din păcate, a fost deja înregistrat primul accident grav. Astăzi, o femeie care se dădea cu sania a fost lovită din spate de o altă persoană aflată, de asemenea, pe sanie. În urma impactului, victima a suferit pierderea temporară a cunoștinței, situație care a impus intervenția de urgență a salvatorilor montani. Viteza acumulată pe pantă, lipsa controlului și un moment de neatenție sau de entuziasm pot transforma foarte rapid o activitate recreativă într-un eveniment nefericit, cu urmări serioase” arată o comunicare a Salvamont Predeal, care mai precizează că femeia a fost stabilizată pe pârtie înainte de a fi predată echipajului de ambulanță.

Sebastian Marinescu, director Salvamont Brașov, a precizat că ”Incidentul subliniază riscurile reale generate de viteza neadaptată, pârtiile improvizate, aglomerație și lipsa unei distanțe de siguranță între persoanele aflate pe traseu. Săniile pot atinge viteze surprinzător de mari, iar o coliziune din spate, chiar și aparent minoră, poate avea consecințe grave. Încrederea prea mare în echipament, adrenalina sau dorința de senzații mai intense cresc semnificativ probabilitatea accidentelor.

Apel la responsabilitate

Facem apel la responsabilitate, prudență și bun-simț. Folosiți doar zonele special amenajate, adaptați viteza la condițiile din teren și la nivelul de experiență, păstrați distanța față de ceilalți și supravegheați copiii. Un singur moment de neatenție sau de entuziasm exagerat poate avea consecințe serioase. Salvatorii montani sunt permanent la datorie, însă prevenția rămâne cea mai sigură cale pentru ca bucuria iernii să nu se transforme într-o tragedie”.