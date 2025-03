Salvamont România, salt uriaş pentru salvarea oamenilor de pe munte. Inteligenţa artificială, atu-ul care schimbă jocul

Echipele Salvamont au fost solicitate să intervină la 6.509 acțiuni de salvare și de acordare a primului ajutor medical, salvând 7.562 de persoane. Numărul intervențiilor Salvamont crește considerabil în timpul sezonului de iarnă, echipele fiind implicate în 67% mai multe acțiuni de salvare, majoritatea pe domeniile de practicare a sporturilor de iarnă.

Conform datelor centralizate anual de către Salvamont România, numărul persoanelor salvate în ultimii 20 de ani, utilizând soluțiile tehnologice inovatoare dezvoltate ca urmare a parteneriatului cu Vodafone România, depășește 130.000. Mai mult, numărul intervențiilor - peste 110.000 - reflectă o tendință clară de creștere, de la an la an, a numărului de cazuri, dar și a complexității acestora.

Peste 100.000 de români au instalată aplicația Salvamont,dezvoltată cu sprijinul Vodafone, disponibilă în mod gratuit pentru utilizatorii Android și iOS, fiind un ghid complet de informare și orientare montană, dar care oferă, în același timp, și optiunea SOS, prin care utilizatorii au la dispozitie un serviciu de localizare a poziției telefonului prin care dispeceratul Salvamont poate să fie notificat în timp real despre coordonatele acestora în caz de urgență.

În perioada 2-7 martie, 170 de salvamontişti din 16 ţări au participat la Conferința europeană a salvatorilor montani, cel mai mare eveniment organizat până acum în țara noastră și cel mai mare eveniment de profil organizat până acum pe continent. Aceştia au făcut schimb de experienţă, au prezentat noile tehnologii în domeniu, dar au şi participat la exerciţii de salvare a persoanelor rănite pe munte.

Sabin Cornoiu, preşedintele Salvamont România, a oferit câteva detalii pentru DCNews şi DCNews TV.

"Testăm echipamente de nouă generaţie, cu inteligenţă artificială, tot ce e mai nou în acest domeniu, iar apoi ne vom decide care dintre ele corespund pentru a fi folosite în activitatea de salvare montană şi care ne măresc şansele pentru a face acţiuni de salvare reuşite. Avem echipamente foarte bune, multe dintre ele deja le-am testat, şi cu siguranţă vor fi introduse în sistemele noastre de salvare. Avem o participare numeroasă, sunt salvamontişti din 16 ţări. La un moment dat, constaţi că activitatea ta are tot ce îi trebuie, oameni, resursă financiară, materială, dar îţi trebuie şi surplusul, care să asigure acţiuni de salvare mai rapide, în siguranţă pentru salvator şi rănit. Şi atunci intervine tehnologia. În ultimii ani a evoluat foarte mult partea de drone, pe care iată că deja o punem în aplicare. Avem un sistem unic în Europa, care funcţionează pe o pârtie, iar după închiderea pârtiei poate să supravegheze domeniul schiabil şi să ne arate dacă a rămas cineva blocat după momentul închiderii. Iată, România a arătat că a dezvoltat o premieră în salvarea montană.

Numărul de accidente creşte de la an la an, se vede în statistici. Dar şi numărul de turişti care merge pe munte este tot mai mare. Datoria noastră este să ne dezvoltăm în permanenţă ca resursă umană şi materială, să facem faţă la toate provocările posibile. Iată că tehnologia reuşeşte să ne asigure surplusul de care avem nevoie. Trebuie să fim în pas cu tot ce apare mai nou, pentru că dacă se cuantifică şi în salvarea măcar a unei vieţi într-un an, e suficient pentru noi", a declarat Sabin Cornoiu.

Echipamente de ultimă generaţie şi exerciţii comune



Schimbul de experienţă al salvamontiştilor a inclus prezentarea unor echipamente care nu ar trebui să lipsească din dotarea niciunui schior, dar şi exerciţii de salvare a unor victime surprinse de avalanşe. Iar aici s-a intervenit inclusiv cu câini special antrenaţi pentru a găsi astfel de victime.

"Ne pregătim aproape zilnic pentru căutarea de victime în avalanşe. Câinele este pregătit şi antrenat să găsească victimele, şi ştie că astfel primeşte o recompensă. Este o muncă titanică pentru că presupune pregătirea câinelui cel puţin de 2-3 ori pe zi, pentru că altfel uită ce are de făcut. De doi ani de zile ne pregătim, suntem brevetaţi ca unitate canină de căutare victime în avalanşă. Aceşti câini sunt foarte utili. Anul trecut, echipele de căutare au intervenit la aproape 100 de misiuni de salvare", a explicat Cristi Toma, de la Salvamont Argeş.

Dronele cu inteligenţă artificială, atu-ul care schimbă jocul

Şi, pentru că tehnologia asigură surplusul de care au nevoie salvamontiştii, am aflat şi ce fac dronele de care se folosesc salvatorii montani.

"Lucrăm la un proiect foarte interesant cu cei de la Salvamont România, prin adăugarea dronelor, tehnologiei şi inteligenţei artificiale la misiunile de salvare. Tehnologia este indispensabilă în acest moment în salvarea montană. Am reuşit, împreună cu dronele şi inteligenţa artificială, să scădem timpii de căutare şi salvare de până la 10 ori. Avem o suită întreagă de drone, 55 de piloţi certificaţi, 200 de drone care sunt folosite aproape în fiecare zi, indiferent de cazul. Dronele au camere cu termoviziune, camere cu infraroşu, senzori de proximitate, şi pot zbura în condiţii foarte rele de vreme. 55 de km/h vânt puternic, ploaie, ninsoare. Ele pot căra şi diverse greutăţi, cum ar fi echipamente medicale, defibrilatoare şi alte tipuri de echipamente în zonele greu accesibile pentru a ajuta echipele de salvare în aceste misiuni", ne-a declarat şi Ciprian Zamfirescu, director de inovație și tehnologie Vodafone România.

Salvamont România a implementat în premieră, alături de Vodafone România, un sistem inovator de monitorizare a zonelor schiabile și a pârtiilor după lăsarea întunericului, odată ce instalațiile s-au închis. Această inițiativă vine ca răspuns la dorința multor turiști de a experimenta adrenalina și a urca pe pârtii chiar după închiderea programului, dar care se pot afla în dificultate sporită în cazul producerii unui accident, fiind dificil de identificat și salvați.

Sistemul inovator folosește un echipament de tip „Drone in a Box” programat să execute un traseu predefinit de verificare a pârtiilor de schi și a zonelor adiacente a acestora. Acesta este format dintr-o dronă performantă și o cutie specială care asigură alimentare și încărcarea automată a bateriei. Sistemul poate fi programat și controlat de la distanță prin rețele de comunicații mobile 4G / 5G sau conexiuni satelitare (LEO).

Iar pe lângă drone, Salvamont se mai poate folosi şi de... Tobi, un câine robot care poate ajunge la victime aflate pe teren accidentat. Controlat de la distanţă, Tobi are şi o interfaţă vocală, prin care "pilotul" poate comunica cu victima până la sosirea salvatorilor.

Peste 130.000 de vieți au fost salvate cu ajutorul tehnologiei oferite de Vodafone în cei 20 de ani de parteneriat strategic, în cele peste 110.000 de intervenții ale salvatorilor montan

