Un anunț publicat de Primăria Comunei Mihai Eminescu, județul Botoșani, prin care erau anunțate acțiuni de „recoltare” a animalelor, inclusiv câini și pisici fără stăpân, în intravilanul satelor, a declanșat un val masiv de indignare în mediul online și reacții dure din partea societății civile. Comunicarea oficială, care menționa explicit implicarea unui gestionar al fondului cinegetic și perioada 29–30 decembrie 2025 pentru desfășurarea acțiunilor, a fost ștearsă de pe pagina de Facebook a Primăriei la doar câteva ore după publicare, pe fondul presiunii publice.

Ștergerea postării, interpretată ca o evitare a responsabilității

Retragerea anunțului nu a calmat spiritele, ci dimpotrivă. Pentru mulți cetățeni și activiști pentru protecția animalelor, ștergerea comunicatului a fost interpretată ca o încercare de a evita responsabilitatea publică, nu ca o clarificare reală a situației. Termenul vag de „recoltare”, aplicat câinilor și pisicilor în zone locuite, a fost perceput ca o mască administrativă pentru ceea ce ar putea însemna, în realitate, uciderea animalelor, inclusiv prin folosirea armelor de foc.

Revolta din online a crescut rapid. Sute de comentarii, distribuiri și mesaje de protest au acuzat administrația locală de încălcarea flagrantă a legii și de punerea în pericol atât a animalelor, cât și a siguranței publice. În acest context, a fost lansată o petiție online intitulată „Stop împușcării câinilor și pisicilor” disponibilă pe totulpentruanimale.com/petitions , prin care cetățenii cer suspendarea oricăror acțiuni letale și respectarea legislației în vigoare. Inițiatorii petiției subliniază că animalele nu pot fi tratate ca o problemă de „eliminat” și că autoritățile au la dispoziție soluții legale, umane și eficiente.

Ce spune Legea: Câinii și pisicile nu sunt faună cinegetică

Din punct de vedere legal, situația ridică semne de întrebare serioase. Legea nr. 407/2006 privind vânătoarea și protecția fondului cinegetic este clară: câinii și pisicile nu fac parte din fauna cinegetică, iar intervențiile gestionarilor fondurilor de vânătoare sunt permise doar în extravilan, la distanță de așezările umane. Intravilanul localităților este exclus din aria de aplicare a acestor acțiuni. În paralel, Legea nr. 205/2004 privind protecția animalelor stabilește fără echivoc că uciderea sau rănirea intenționată a animalelor constituie infracțiune, sancționată penal.

În plus, pisicile sunt considerate animale domestice, iar legislația românească nu oferă nicio bază legală pentru eliminarea lor prin metode letale, indiferent de context sau formulare administrativă. Folosirea armelor de foc în intravilan, chiar și sub pretextul unei acțiuni „de control”, ridică nu doar probleme legale, ci și riscuri evidente pentru siguranța cetățenilor.

Precedente periculoase în județul Botoșani

Temerile comunității sunt amplificate de precedentele din județul Botoșani. Într-un caz documentat anterior, mai mulți câini au fost găsiți morți și îngropați, după ce fuseseră împușcați, situație care a dus la deschiderea unor dosare penale și la anchete privind implicarea autorităților locale. Acel episod a rămas un reper dureros în memoria publică și este invocat acum ca exemplu al consecințelor pe care le pot avea astfel de „acțiuni administrative” desfășurate în afara legii.

În fața acestei situații, organizațiile pentru protecția animalelor cer explicații clare din partea Primăriei Comunei Mihai Eminescu, publicarea tuturor documentelor care ar sta la baza acestor decizii și implicarea Poliției naționale, prin Biroul de Protecție a Animalelor, în verificarea legalității. Lansarea petiției online vine ca un răspuns direct la lipsa de transparență și la temerea că, în absența unei reacții ferme, animalele ar putea plăti cu viața.

Tudor-Tim Ionescu: Împușcarea animalelor este ilegală și imorală

"Este absolut revoltător pentru că această practică de împușcare a animalelor prin vânători e o problemă și de legalitate și de moralitate. Câinii și pisicile nu sunt faună cinegetică și nu trebuie tratați ca o recoltă. Mai mult, anunțul pe care primăria comunei Mihai Viteazului l-a și retras între timp de pe contul lor oficial, ridică suspiciuni serioase atât privind încălcarea legii, aici mă refer și la legea 215/2004 privind protecția animalelor, dar și la legea 407-2006 care reglementează vânătoarea și protecția fondului cinergetic și punerea în pericol atât a animalelor, cât și a oamenilor.

De aceea au fost făcute solicitări, dar primăria momentan nu a răspuns, adică singurul răspuns pe care l-a avut a fost să șteargă postarea și să blocheze mai multe persoane care au comentat în spațiu public pe contul oficial solicitând clarificări. Astfel încât Asociația Dreptate pentru Animale, de exemplu, știu că a făcut o sesizare oficială către această primărie pentru a opri acest demers lipsit de etică, lipsit de moralitate, care nu rezolvă problema.

Asta este de fapt cel mai important element pe care doamna primar, recent aleasă, fiind fiica fostului primar, pentru că acolo este o primărie care e cumva moștenită de vreo 20 de ani în familie, desigur cetățenii sunt suverani și poate să voteze absolut orice doresc, nici tatăl dumneaei, nici dumneaei, actualul primar nu înțeleg că nu aceasta este soluția.

Soluțiile propuse de Tudor-Tim Ionescu pentru câinii fără stăpân

Adică cheltuirea banului public și nu sunt puțini bani care sunt acordați pentru aceste activități de vânătoare și de împușcare, nu rezolvă problema. Problema existenței câinilor fără deținători pe domeniul public se rezolvă prin sterilizări, prin educație, prin cooptarea asociațiilor de protecție a animalelor, dar și a cetățenilor care să înțeleagă utilitatea sterilizării câinilor lor și a microcipării, nu prin împușcarea unor câini care vor reapărea, lucru demonstrat statistic, în câteva luni, deoarece dacă nu se oprește sursa acestor animale ele vor continua să apară.

Un caz similar a fost și, poate doamna primar nu-și aduce aminte, dar tot în Botoșani, într-o altă comună unde primarul a chemat vânătorii să împuște câini, unde există în prezent mai multe dosare penale atât împotriva vânătorilor cât și a celor care au decis acest lucru, primarul și ceilalți directori din primărie care au decis acest lucru.

Deci, pe de o parte există această sesizare din partea acestei asociații dreptate pentru animale pe care am văzut-o și eu în spațiul public care face un apel la oprirea acestui demers, altfel vor fi formulate plângeri penale împotriva primăriei și a celor responsabili cu acest lucru, aceste împușcări.

Petiții și posibil protest în lipsa unui răspuns oficial

Pe de altă parte, o petiție am văzut că a fost lansată online de asemenea, în care se strâng semnături pentru a opri acest demers care, repet, este unul absolut inutil. Este doar o cheltuire a banului public fără o rezolvare a problemei. Asta este cel mai important.

Am înțeles că se organizează inclusiv luni, pe 29 decembrie, un posibil protest în fața primăriei. Trebuie să vă spun că în absența unui răspuns din partea primăriei, rapid, astăzi, mâine, pentru că așa cum ieri a găsit de cuvință să facă anunțul după care să-l șteargă, la fel cred că poate să comunice transparent și zilele acestea, chiar dacă ne-am fi dorit cu toții să ne ocupăm mai degrabă doar de partea frumoasă a sărbătorilor, nu și de această parte mai puțin frumoasă, chiar urâtă, dacă nu va exista un răspuns, sincer cred că mă voi duce și eu luni în fața primăriei din comuna aceasta, Mihai Eminescu. Nu cred că Mihai Eminescu s-ar fi gândit vreodată că în comuna care-i poartă numele ar putea să se întâmple așa ceva, dar asta este situația", a explicat Tudor Tim Ionescu, etolog și doctorand în cruzimea asupra animalelor.