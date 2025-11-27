În perioada sărbătorilor, când artificiile și petardele sunt folosite la scară largă, animalele de companie și cele sălbatice resimt un stres puternic, care le poate provoca traume, reacții agresive sau chiar deces.

Pentru a proteja aceste vieți nevinovate, Tudor-Tim Ionescu a lansat o petiție prin care solicită autorităților locale interzicerea utilizării și comercializării de artificii și petarde în orașele mari.

Demersul urmărește să atragă atenția asupra impactului negativ al acestor obiceiuri asupra animalelor și să promoveze măsuri concrete de protecție.

„Am lansat o petiție pentru a extinde în perioada aceasta, care este foarte complicată pentru animale, câteva inițiative care au început să aibă loc în țară, plecând de la orașe precum Cluj-Napoca, Constanța, Suceava și care ar trebui să fie preluate peste tot în țară. Din păcate, în multe orașe mari precum Capitala, încă nu doar că se permite folosirea focurilor de artificii și a petardelor, dar se și comercializează.

Vorbim despre animale domestice sau sălbatice, animale care se sperie și fug sau chiar pot avea un comportament agresiv, dar agresiv în sensul în care agresivitatea este provocată de sperietura acestor petarde. Putem avea chiar traume, tragedii ale unor câini speriați care pot să muște, dar nu din vina lor, ci din vina sperieturii generate de focul de petarde.

Atunci, pentru a avea o societate mai respectuoasă și cu mai puține cazuri de animale chiar decedate din cauza acestor petarde am lansat această petiție pentru București, dar și pentru celelalte orașe”, a spus Tudor-Tim Ionescu.

S-au strâns aproximativ 7.000 de semnături

Tudor-Tim Ionescu a anunțat că împreună cu „Asociația Dreptate pentru Animale” va trimite tuturor primăriilor din orașele mari o scrisoare prin care solicită interzicerea folosirii și comercializării petardelor și focurilor de artificii în perioada sărbătorilor de sfârșit de an.

Până acum, petiția a strâns aproximativ 7.000 de semnături, ceea ce arată un sprijin puternic pentru această inițiativă.

„Aceste semnături vor fi transmise printr-o scrisoare pe care o redactăm împreună cu „Asociația Dreptate pentru Animale” și o vom transmite tuturor primăriilor din aceste orașe mari.

Noi țintim municipiile reședință de județ pentru ca la aceste sărbători de sfârșit de an să nu folosească petardele și focurile de artificii în spectacolele pe care probabil că le au planificate, dar să și reglementeze prin hotărâri de consiliu local interzicerea nu doar a utilizării, ci și a comercializării petardelor pe raza acestei unități administrativ-teritoriale.

Până în prezent s-au strâns aproximativ 7.000 de semnături și vorbim de o petiție lansată în urmă cu cinci zile. Deci există o susținere puternică și vom face acest demers”, a spus Tudor-Tim Ionescu.

