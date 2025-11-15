Invitat în emisiunea DC Anima, dr. Cristian Cristea, medic veterinar cunoscut pentru experiența și implicarea sa în protejarea animalelor, a vorbit despre cele mai frecvente cazuri care ajung la Urgențe și semnele la care ar trebui să fie atenți toți proprietarii de animale.

Specialistul atrage atenția că multe dintre situațiile critice ar putea fi evitate dacă animăluțele ar fi diagnosticate din timp.

Greșeala pe care o fac proprietarii de câini și pisici

Potrivit medicului veterinar, una dintre cele mai grave probleme întâlnite în Urgențe este diabetul nediagnosticat sau netratat la timp, afecțiune care poate evolua rapid.

"În Urgență putem vorbi de animale care ajung în stadii avansate de diabet, un diabet care nu a fost diagnosticat la timp, care nu este tratat, și ajung în acidoză metabolică. Proprietarul pur și simplu nu a știut până atunci. Pisicile sunt campioane aici, apoi câinii", a spus medicul.

O altă categorie frecventă este reprezentată de afecțiunile sistemului urinar, în special la motani. Blocajele urianre netratate pot duce la afectare renală severă.

"Dacă vorbim de afecțiuni ale sistemului urinar, foarte mulți motani ajung cu blocaje care le produc o afectare renală care e ireversibilă de multe ori", a spus dr. Cristian Cristea, medic veterinar cunoscut pentru experiența și implicarea sa în protejarea animalelor.

Intoxicațiile, printre cele mai periculoase urgențe la câini și pisici

Pe lângă acestea, intoxicațiile reprezintă un motiv constant de prezentare la Urgențe. De la antigel, până la substanțe toxice administrate greșit chiar de proprietari, riscurile sunt majore.

"Apoi avem intoxicații. De la antigel până la diferite substanțe, pentru că din păcate, din cauza unei lipse de educație, avem proprietari care administrează pipete sau pastile antiparazitare special dedicate câinilor, la pisici. Foarte multe substanțe sunt toxice.

Sau sunt proprietari care folosesc medicamente de uz uman precum paracetamol", a mai spus dr. Cristian Cristea.

La finalul discuției, moderatorul emisiunii, Tudor Tim Ionescu, a transmis un mesaj clar tututor proprietarilor de animale: "Când aveți orice problemă cu animalul vostru de companie, sunați la medicul veterinar!".

