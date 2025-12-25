€ 5.0890
Subcategorii în Stiri

Până când se plătește impozitul cu reducere în 2026
Data actualizării: 18:46 25 Dec 2025 | Data publicării: 18:43 25 Dec 2025

Până când se plătește impozitul cu reducere în 2026
Autor: Tiberiu Vasile

Până când se plătește impozitul cu reducere în 2026 Sursa foto: Agerpres
 

Românii pot plăti impozitul cu reducere pentru taxele locale.

Mulți români care își fac planuri pentru bugetul anului viitor se întreabă până când se plătește impozitul cu reducere pentru taxele locale în 2026 și ce schimbări vor aduce noile reguli fiscale. Conform OUG adoptată recent, plata anticipată continuă să fie recompensată cu o bonificație de 10% dacă impozitul pe clădiri, terenuri sau mijloace de transport este achitat până la 31 martie 2026.

Până la ce dată se plătește impozitul cu reducere în 2026

Autoritățile locale au menținut termenul tradițional de plată anticipată, 31 martie, același ca în 2025. Achitarea integrală a impozitului până la această dată permite aplicarea bonificației de 10%, așa cum au anunțat municipalitățile și consiliile locale. Plata la termen este cea mai simplă metodă de a economisi bani și de a evita eventuale penalități.

Reducerea este de 10%. Exemplu de calcul

Majoritatea primăriilor acordă 10% reducere pentru plata anticipată. Iată un exemplu practic:

Dacă impozitul anual pentru o locuință este de 1.000 lei, achitarea înainte de 31 martie 2026 reduce suma de plată la 900 lei.

Reducerea se aplică similar și pentru impozitul pe teren sau pe mijloacele de transport, dacă primăria oferă această bonificație.

Impozitele și taxele locale au crescut de la 1 ianuarie 2026

În paralel cu bonificațiile pentru plata anticipată, românii trebuie să țină cont și de majorările impuse prin OUG adoptată pe 17 decembrie. Autoritățile locale trebuie să stabilească noile cote de impozite și taxe până la 31 decembrie 2025, iar de la 1 ianuarie 2026 acestea vor fi aplicate efectiv.

Creșterile se aplică pe locuințe, terenuri și mijloace de transport, iar în multe localități unele reduceri sau scutiri existente au fost eliminate sau restrânse. Astfel, chiar dacă plata impozitului cu reducere rămâne o opțiune avantajoasă, bugetul familiei trebuie ajustat pentru a face față noilor valori ale taxelor locale.

CITEȘTE ȘI: Cât costă un metru cub de apă în 2026. Tarife cu 15% mai mari în unele județe
 

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

impozit
taxe
2026
guvern
reducere
