Corneliu Ștefan: Sistemul medical din Dâmbovița, contracte pentru confort și siguranța pacienților

"Au fost semnate încă 3 contracte de finanțare importante, în valoare totală de 78.000.000 lei, care vor aduce un plus de confort și siguranță atât pacienților, cât și personalului medical din județul nostru:

-Spitalul de Pediatrie Gura Ocniței – 66.600.000 lei

-Consolidare seismică și reabilitare energetică a pavilionelor A, B și C, pentru condiții moderne pentru copii.

-Serviciul Public de Ambulanță Dâmbovița – 9.200.000 lei

-Reabilitare termică și instalarea de panouri fotovoltaice, pentru eficiență energetică și sustenabilitate.

-Serviciul Public de Ambulanță Moreni – 2.200.000 lei

-Reabilitare energetică pentru costuri reduse și un mediu de lucru mai bun pentru cei care salvează vieți.

Ne preocupăm ca dâmbovițenii să beneficieze de servicii medicale sigure și la îndemână, pentru că sănătatea rămâne prioritatea noastră", a ținut să precizeze liderul PSD Dâmbovița.