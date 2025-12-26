€ 5.0890
|
$ 4.3140
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0890
|
$ 4.3140
 
DCNews Stiri Social Corneliu Ștefan: Sistemul medical din Dâmbovița, contracte pentru confort și siguranța pacienților
Data actualizării: 07:50 26 Dec 2025 | Data publicării: 07:47 26 Dec 2025

Corneliu Ștefan: Sistemul medical din Dâmbovița, contracte pentru confort și siguranța pacienților
Autor: Crişan Andreescu

stefan Foto: Facebook Corneliu Ștefan
 

Sfârșitul de an aduce noi contracte de finanțare semnate pentru sistemul medical dâmbovițean, a anunțat Corneliu Ștefan, președintele PSD al Consiliului Județean.

"Au fost semnate încă 3 contracte de finanțare importante, în valoare totală de 78.000.000 lei, care vor aduce un plus de confort și siguranță atât pacienților, cât și personalului medical din județul nostru:

-Spitalul de Pediatrie Gura Ocniței – 66.600.000 lei

-Consolidare seismică și reabilitare energetică a pavilionelor A, B și C, pentru condiții moderne pentru copii.

-Serviciul Public de Ambulanță Dâmbovița – 9.200.000 lei

-Reabilitare termică și instalarea de panouri fotovoltaice, pentru eficiență energetică și sustenabilitate.

-Serviciul Public de Ambulanță Moreni – 2.200.000 lei

-Reabilitare energetică pentru costuri reduse și un mediu de lucru mai bun pentru cei care salvează vieți.

Ne preocupăm ca dâmbovițenii să beneficieze de servicii medicale sigure și la îndemână, pentru că sănătatea rămâne prioritatea noastră",  a ținut să precizeze liderul PSD Dâmbovița.

Vezi și: Apare un nou drum expres pe harta României. Va fi legat de A0 și de cel mai mare teren de golf din țară / video

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 17 minute
Moarte în cercul restrâns al lui Kim Jong-un. Apărea frecvent alături de liderul nord-coreean
Publicat acum 39 minute
SUA au atacat ISIS în Nigeria, la ordinul lui Trump. Lovitură lansată chiar de Crăciun
Publicat acum 56 minute
Regele Charles al III-lea, mesaj de Crăciun / video
Publicat acum 1 ora si 23 minute
Corneliu Ștefan: Sistemul medical din Dâmbovița, contracte pentru confort și siguranța pacienților
Publicat acum 1 ora si 34 minute
BANCUL ZILEI: Zgârcitul se însoară
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 24 Dec 2025
Accident îngrozitor în această seară: Un tânăr a murit, alți trei sunt răniți grav
Publicat pe 24 Dec 2025
Comisia Europeană condamnă ferm interzicerea lui Thierry Breton în SUA: Vom răspunde rapid și decisiv
Publicat pe 24 Dec 2025
Când intră pensiile pe card în ianuarie 2026. Vești proaste pentru milioane de vârstnici
Publicat pe 24 Dec 2025
Fostul comisar european Thierry Breton a fost interzis pe teritoriul SUA. Anunțul a fost făcut de Marco Rubio
Publicat acum 18 ore si 37 minute
Doliu în muzica populară românească: Ion Drăgan a murit în ziua de Crăciun, la câteva ore după ce a colindat
 
cea mai buna dieta din toate timpurile altfel intra apoi cozonacii si sarmalele Cea mai bună dietă din toate timpurile! Altfel intră apoi cozonacii și sarmalele!

de Anca Murgoci

un amendament la acordul mercosur pentru protectia fermierilor europeni respins si cu votul unor europarlamentari romani Un amendament la Acordul Mercosur, pentru protecția fermierilor europeni, respins și cu votul unor europarlamentari români

de Doinița Manic

fiat justitia pereat mundus adevaratul inteles al expresiei care justifica protestele din piata victoriei Fiat Justitia, pereat mundus-adevăratul înțeles al expresiei care justifică protestele din Piața Victoriei

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close