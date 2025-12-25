Mai mulți colindători supărați au vandalizat ușile unor apartamente

Un grup de colindători supărați au vandalizat ușile unor apartamente într-un cartier din Constanța, într-un episod care a transformat o tradiție de sărbători într-o scenă tensionată, reclamată de mai mulți locatari.

Colindători supărați, scandal în Poarta 6, Constanța

Atmosfera de sărbătoare a fost brusc întreruptă în cartierul Poarta 6 din Constanța, unde mai mulți locatari s-au confruntat cu un incident neașteptat. În loc de urări și cântece, oamenii au descoperit urme de vandalism pe ușile apartamentelor, decorațiuni distruse, toate provocate de un grup de colindători supărați care nu ar fi fost primiți sau recompensați așa cum se așteptau.

Incidentul s-a produs în apropierea Ajunului de Crăciun, într-un bloc de pe Aleea Lirei. Mai mulți adolescenți, cu vârste cuprinse între 13 și 17 ani, au intrat în scara blocului sub pretextul colindatului. La scurt timp, situația a degenerat.

Colindul care s-a transformat în vandalism

Potrivit martorilor, tinerii s-au arătat rapid nemulțumiți. Fie nu li s-a deschis ușa, fie nu au primit răsplata dorită. Reacția lor a fost una agresivă. Au început să alerge pe scări, să țipe și să lovească ușile apartamentelor de la fiecare etaj.

Loviturile cu pumnii și picioarele au provocat panică în rândul locatarilor. În plus, colindătorii supărați au smuls sau distrus decorațiunile de Crăciun de pe uși, lăsând în urmă ornamente rupte și uși avariate. Pentru mulți dintre cei aflați în apartamente, seara s-a transformat într-un moment de teamă și furie.

Reacția locatarilor și imaginile de pe camerele video

După ce zgomotele au încetat, mai mulți locatari au verificat înregistrările camerelor de supraveghere din bloc. Adolescenții apar clar în imagini, iar filmările au fost ulterior publicate pe Facebook.

Oamenii spun că au făcut acest lucru pentru a-i avertiza și pe alți vecini din zonă.

