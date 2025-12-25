€ 5.0890
|
$ 4.3140
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0890
|
$ 4.3140
 
DCNews Stiri Mai mulți colindători supărați au vandalizat ușile unor apartamente
Data actualizării: 22:12 25 Dec 2025 | Data publicării: 21:49 25 Dec 2025

Mai mulți colindători supărați au vandalizat ușile unor apartamente
Autor: Tiberiu Vasile

Un grup de colindători supărați au vandalizat ușile unor apartamente Sursa video: Facebook/ Esti din Poarta 6 daca/ Dima Ergean
 

Un grup de colindători supărați a provocat distrugeri într-un bloc din Constanța.

Un grup de colindători supărați au vandalizat ușile unor apartamente într-un cartier din Constanța, într-un episod care a transformat o tradiție de sărbători într-o scenă tensionată, reclamată de mai mulți locatari.

Colindători supărați, scandal în Poarta 6, Constanța

Atmosfera de sărbătoare a fost brusc întreruptă în cartierul Poarta 6 din Constanța, unde mai mulți locatari s-au confruntat cu un incident neașteptat. În loc de urări și cântece, oamenii au descoperit urme de vandalism pe ușile apartamentelor, decorațiuni distruse, toate provocate de un grup de colindători supărați care nu ar fi fost primiți sau recompensați așa cum se așteptau.

Incidentul s-a produs în apropierea Ajunului de Crăciun, într-un bloc de pe Aleea Lirei. Mai mulți adolescenți, cu vârste cuprinse între 13 și 17 ani, au intrat în scara blocului sub pretextul colindatului. La scurt timp, situația a degenerat.

Colindul care s-a transformat în vandalism

Potrivit martorilor, tinerii s-au arătat rapid nemulțumiți. Fie nu li s-a deschis ușa, fie nu au primit răsplata dorită. Reacția lor a fost una agresivă. Au început să alerge pe scări, să țipe și să lovească ușile apartamentelor de la fiecare etaj.

Loviturile cu pumnii și picioarele au provocat panică în rândul locatarilor. În plus, colindătorii supărați au smuls sau distrus decorațiunile de Crăciun de pe uși, lăsând în urmă ornamente rupte și uși avariate. Pentru mulți dintre cei aflați în apartamente, seara s-a transformat într-un moment de teamă și furie.

Reacția locatarilor și imaginile de pe camerele video

După ce zgomotele au încetat, mai mulți locatari au verificat înregistrările camerelor de supraveghere din bloc. Adolescenții apar clar în imagini, iar filmările au fost ulterior publicate pe Facebook.

Oamenii spun că au făcut acest lucru pentru a-i avertiza și pe alți vecini din zonă.

CITEȘTE ȘI: Mesaje și urări de Crăciun. Cele mai frumoase mesaje cu poze, urări în versuri sau creștine

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

colindatori
craciun
constanta
vandalism
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 2 minute
115 membri Statul Islamic, reținuți pentru planuri de atac de Crăciun și Revelion
Publicat acum 37 minute
Chimistul Radu Fierăscu, la Antimit, despre plastic, E-uri și apă. Ce e bun și ce e rău
Publicat acum 53 minute
Cât de scumpă a devenit viața în Germania. Calculele unui român de acolo arată realitatea: Muncești mult și nu rămâi cu nimic
Publicat acum 1 ora si 38 minute
La ce distanță trebuie să circuli față de șoferul din față. Aberația din legislația românească
Publicat acum 1 ora si 53 minute
Mai mulți colindători supărați au vandalizat ușile unor apartamente
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 24 Dec 2025
Accident îngrozitor în această seară: Un tânăr a murit, alți trei sunt răniți grav
Publicat pe 23 Dec 2025
Zăpadă de Crăciun. Cod galben de ninsori în mai multe județe / Zonele vizate
Publicat pe 23 Dec 2025
”Contactul cu avionul a fost pierdut”. Ministrul de Interne turc, anunț tulburător: Decolase, în această seară, din Ankara
Publicat pe 23 Dec 2025
Bombă pentru #rezist și afirmațiile răspândite pe practica greșită pe prescripție
Publicat pe 23 Dec 2025
Vince Zampella, creatorul jocului "Call of Duty", a murit într-un accident grav (VIDEO)
 
cea mai buna dieta din toate timpurile altfel intra apoi cozonacii si sarmalele Cea mai bună dietă din toate timpurile! Altfel intră apoi cozonacii și sarmalele!

de Anca Murgoci

un amendament la acordul mercosur pentru protectia fermierilor europeni respins si cu votul unor europarlamentari romani Un amendament la Acordul Mercosur, pentru protecția fermierilor europeni, respins și cu votul unor europarlamentari români

de Doinița Manic

fiat justitia pereat mundus adevaratul inteles al expresiei care justifica protestele din piata victoriei Fiat Justitia, pereat mundus-adevăratul înțeles al expresiei care justifică protestele din Piața Victoriei

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close