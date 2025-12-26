2026, un an economic dificil pentru majoritatea românilor. Adrian Negrescu explică cine va avea un avantaj

Cu toate acestea, poate deveni un an al oportunităților pentru cei care știu să-și gestioneze eficient banii și să profite de transformările din economie.

"Anul 2026 e ca o ecuație cu foarte multe necunoscute, iar cine va reuși să o dezlege, va avea un avantaj semnificativ în perspectiva următorilor ani, de ce? Pentru că dincolo de provocările generate de inflație, de creșterea taxelor, de înghețarea salariilor, în 2026, probabil, vom vedea cele mai bune promoții din ultimii 10 ani de zile, toate marile companii, de la cele din domeniul construcțiilor, la tot ce ține de retail, cu toții vor încerca să vândă, să atragă cumpărătorii, iar cei care vor ști să exploateze acest val de oportunități, probabil vor avea de câștigat.

De ce anul 2026 poate fi anul marilor reduceri și al investițiilor

Altfel spus, anul 2026 e anul oportunităților pentru cei care își gestionează corect banii, care sunt atenți la ceea ce cheltuiesc, care știu să cheltuiască banii cu cap, și care sunt pregătiți pentru viitor.

Din punctul meu de vedere, va fi un an greu pentru majoritatea populației, un an în care scăderea puterii de cumpărare se va simți, probabil, mai ales la familiile cu mulți copii, la cei cu salariu minim pe economie, la pensionari, în condițiile în care inflația, cel puțin în prima parte anului, va continua să fie foarte ridicată. Abia din a doua parte a anului, din luna iunie, încolo, sperăm să vedem luminița de la capătul tunelului, în sensul că aceste creșteri de prețuri să se tempereze, inflația să coboare spre 5-6%, iar companiile, mediul de afaceri, treptat să se pregătească pentru o extindere a activității, o creștere economică.

Altfel spus, 2026 este anul în care mediul privat va trece printr-o transformare radicală, iar cei care și-au restructurat activitatea vor prinde cote nesperate de piață, mai ales într-o perioadă de stagnare economică. E anul în care "rechinii" au de câștigat pentru că vor fi foarte multe companii care se vor închide, iar locul lor va fi luat în piață de cei care vor avea curaj și capacitatea de a investi. Pentru oamenii simpli va fi un an auster, dar în care vom avea măcar două-trei repere clare și sigure.

Faptul că nu vor mai crește taxele față de ce am văzut până acum, faptul că cursul euro probabil va gravita în jurul 5,1-5,2 lei, iar inflația probabil se va tempera din a doua parte a anului", a explicat Adrian Negrescu.