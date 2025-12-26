€ 5.0890
|
$ 4.3140
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0890
|
$ 4.3140
 
DCNews Stiri 2026, un an economic dificil pentru majoritatea românilor. Adrian Negrescu explică cine va avea un avantaj
Data publicării: 11:41 26 Dec 2025

EXCLUSIV 2026, un an economic dificil pentru majoritatea românilor. Adrian Negrescu explică cine va avea un avantaj
Autor: Dana Mihai

bani Sursa foto: https://www.freepik.com/, @johan111 / bani
 

Adrian Negrescu, analist economic, avertizează că anul 2026 se anunță dificil pentru majoritatea românilor.

Cu toate acestea, poate deveni un an al oportunităților pentru cei care știu să-și gestioneze eficient banii și să profite de transformările din economie.

"Anul 2026 e ca o ecuație cu foarte multe necunoscute, iar cine va reuși să o dezlege, va avea un avantaj semnificativ în perspectiva următorilor ani, de ce? Pentru că dincolo de provocările generate de inflație, de creșterea taxelor, de înghețarea salariilor, în 2026, probabil, vom vedea cele mai bune promoții din ultimii 10 ani de zile, toate marile companii, de la cele din domeniul construcțiilor, la tot ce ține de retail, cu toții vor încerca să vândă, să atragă cumpărătorii, iar cei care vor ști să exploateze acest val de oportunități, probabil vor avea de câștigat.

De ce anul 2026 poate fi anul marilor reduceri și al investițiilor

Altfel spus, anul 2026 e anul oportunităților pentru cei care își gestionează corect banii, care sunt atenți la ceea ce cheltuiesc, care știu să cheltuiască banii cu cap, și care sunt pregătiți pentru viitor. 

Din punctul meu de vedere, va fi un an greu pentru majoritatea populației, un an în care scăderea puterii de cumpărare se va simți, probabil, mai ales la familiile cu mulți copii, la cei cu salariu minim pe economie, la pensionari, în condițiile în care inflația, cel puțin în prima parte anului, va continua să fie foarte ridicată. Abia din a doua parte a anului, din luna iunie, încolo, sperăm să vedem luminița de la capătul tunelului, în sensul că aceste creșteri de prețuri să se tempereze, inflația să coboare spre 5-6%, iar companiile, mediul de afaceri, treptat să se pregătească pentru o extindere a activității, o creștere economică. 

Citește și: ”Veste neașteptat de bună” din Ordonanța Trenuleț. Adrian Negrescu: Mai mulți bani

Altfel spus, 2026 este anul în care mediul privat va trece printr-o transformare radicală, iar cei care și-au restructurat activitatea vor prinde cote nesperate de piață, mai ales într-o perioadă de stagnare economică. E anul în care "rechinii" au de câștigat pentru că vor fi foarte multe companii care se vor închide, iar locul lor va fi luat în piață de cei care vor avea curaj și capacitatea de a investi. Pentru oamenii simpli va fi un an auster, dar în care vom avea măcar două-trei repere clare și sigure.

Faptul că nu vor mai crește taxele față de ce am văzut până acum, faptul că cursul euro probabil va gravita în jurul 5,1-5,2 lei, iar inflația probabil se va tempera din a doua parte a anului", a explicat Adrian Negrescu.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

adrian negrescu
2026
romani
bani
investitii
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 14 minute
Doliu în lumea gimnasticii: o sportivă de doar 18 ani a pierdut lupta cu cancerul
Publicat acum 14 minute
2026, un an economic dificil pentru majoritatea românilor. Adrian Negrescu explică cine va avea un avantaj
Publicat acum 46 minute
Putin, semnal că nu exclude total planul de pace al Ucrainei. Ce spune de schimbul de teritorii
Publicat acum 49 minute
Vindeți cadourile de Crăciun care nu vă plac sau haine vechi pe Vinted? Riscați amenzi mari
Publicat acum 1 ora si 7 minute
Donald Trump domină presa franceză în 2025. Premieră fără precedent
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 24 Dec 2025
Accident îngrozitor în această seară: Un tânăr a murit, alți trei sunt răniți grav
Publicat pe 24 Dec 2025
Comisia Europeană condamnă ferm interzicerea lui Thierry Breton în SUA: Vom răspunde rapid și decisiv
Publicat pe 24 Dec 2025
Când intră pensiile pe card în ianuarie 2026. Vești proaste pentru milioane de vârstnici
Publicat pe 24 Dec 2025
Fostul comisar european Thierry Breton a fost interzis pe teritoriul SUA. Anunțul a fost făcut de Marco Rubio
Publicat acum 21 ore si 22 minute
Doliu în muzica populară românească: Ion Drăgan a murit în ziua de Crăciun, la câteva ore după ce a colindat
 
cea mai buna dieta din toate timpurile altfel intra apoi cozonacii si sarmalele Cea mai bună dietă din toate timpurile! Altfel intră apoi cozonacii și sarmalele!

de Anca Murgoci

un amendament la acordul mercosur pentru protectia fermierilor europeni respins si cu votul unor europarlamentari romani Un amendament la Acordul Mercosur, pentru protecția fermierilor europeni, respins și cu votul unor europarlamentari români

de Doinița Manic

fiat justitia pereat mundus adevaratul inteles al expresiei care justifica protestele din piata victoriei Fiat Justitia, pereat mundus-adevăratul înțeles al expresiei care justifică protestele din Piața Victoriei

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close