Patriarhul Daniel, mesaj de Crăciun despre credință și fapte bune

Darurile cele mai de preţ pe care le oferim lui Hristos sunt credinţa dreaptă, faptele bune, rugăciunea stăruitoare şi viaţa curată dobândită prin pocăinţă, prin post şi prin cultivarea virtuţilor, a bunătăţii sufletului, a transmis, duminică, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, Preafericitul Părinte Daniel.

În predica rostită la Sfânta Liturghie oficiată la Catedrala Patriarhală, la sărbătoarea Naşterii Domnului, Patriarhul Daniel a reamintit semnificaţia darurilor oferite Pruncului Iisus de către Cei Trei Magi de la Răsărit (aurul, tămâia şi smirna).

"Aceasta este ordinea: aur, tămâie şi smirnă. În cântările noastre, pentru rimă, se spune 'Aur, smirnă şi tămâie, Hristoase Mărire Ţie!'. Dar ordinea este diferită, adică cea corectă este cea din Evanghelie. Aur, tămâie şi smirnă, pentru că este împărat veşnic, este Dumnezeu şi mare preot sau arhiereu şi va trece prin moarte, dar va birui moartea prin Înviere, pentru că trupul său nu va intra în descompunere. Deci, aceste trei daruri sfinte arată, pe de o parte, identitatea Lui Hristos, cum spunea Sfântul Fericitul Augustin, zicând: 'din pântecele mamei sale, Hristos conduce galaxiile Universului'. Adică, acest prunc mic este Dumnezeu, cel veşnic, Creatorul Cerului şi al Pământului, împreună cu Tatăl şi cu Duhul Sfânt", a spus Patriarhul.

El a arătat că smerenia Lui Hristos este arătată în Evanghelii, pentru ca noi să învăţăm că numai prin smerenie putem dobândi mântuirea, deoarece din mândrie, din orgoliu, protopărinţii Adam şi Eva voiau să fie ca Dumnezeu, dar fără ajutorul Dumnezeu.

"Iar Hristos se smereşte până la moarte pentru a vindeca pe oameni de păcatul neascultării, de păcatul mândriei, al autosuficienţei şi a descoperi că iubirea adevărată este iubirea milostivă sau darnică, nu iubirea posesivă şi mândră sau orgolioasă. Deci, această naştere a Lui Hristos ne arată identitatea persoanei Lui, dar şi lucrarea Lui mântuitoare", a explicat Preafericitul Părinte.

Desigur, a arătat Patriarhul, noi ne întrebăm ce daruri aducem Lui Hristos.

"Sigur, am învăţat de la magi să aducem darul Lui Hristos lucruri frumoase, de aceea bisericile noastre sunt împodobite cu pictură frumoasă, cu veşminte frumoase aduse lui Hristos, cu icoane frumoase, cu vase sfinte frumoase, ce este mai frumos oferim Lui Dumnezeu pentru că biserica este casa tuturor creştinilor, şi bogaţi, şi săraci, şi vârstnici, şi tineri, şi copii. E Casa Domnului, e casa tuturor credincioşilor. Şi de aceea se spune că Dumnezeu dăruieşte o binecuvântare deosebită celor ce iubesc frumuseţea şi sfinţenia Casei Sale. Aici vedem că ne învaţă aceşti magi să oferim daruri frumoase, scumpe, lui Hristos, în Biserica Sa", a spus Patriarhul.

Pe de altă parte însă, a accentuat Părintele Patriarh, mai valoroase decât aceste daruri, de aur, tămâie şi smirnă, sunt ceea ce oferim noi de iubire pentru Hristos, ca vieţuire sfântă.

"Astfel încât şi omul sărac, nu numai cel înstărit sau bogat, poate oferi daruri lui Hristos. Şi anume, în loc de aur, oferim credinţă dreaptă sau ortodoxă şi fapte bune. Acesta este aurul cel mai de preţ. Dreapta credinţă şi faptele bune izvorâte din iubire darnică sau milostivă. În loc de tămâie, oferim rugăciune statornică şi fierbinte. Vedeţi că, dacă tămâia nu este arsă pe cărbune încins sau pe jăratec, ea nu miroase şi nici nu se înalţă spre ceruri. 'Să se înalţe rugăciunea mea, ca tămâia înaintea Ta', se cântă în psalmi. Deci tămâia aceasta ne arată rugăciunea fierbinte, rugăciunea stăruitoare, rugăciunea cât mai permanentă. Este cel mai mare dar, după darul dreptei credinţe şi al faptelor bune. Dar şi susţinerea credinţei drepte şi a faptelor bune se face tot prin rugăciune. Şi în loc de smirnă, să oferim viaţă curată, care se realizează prin răstignirea patimilor egoiste şi cultivarea iubirii smerite, plină de fapte bune, acestea trei sunt darurile tuturor creştinilor, indiferent dacă sunt bogaţi sau săraci. Acestea sunt darurile cele mai de preţ. Credinţă dreaptă şi fapte bune şi rugăciune stăruitoare şi viaţă curată dobândită prin pocăinţă, prin post şi prin cultivarea virtuţilor, a bunătăţii sufletului", a mai spus Patriarhul Daniel.

Acesta a urat "tuturor celor care poartă numele de Cristian, Cristina, Cristinel, (...) ani mulţi cu sănătate şi bucurie".

Înaltul ierarh a oficiat slujba Sfintei Liturghii împreună cu Preasfinţitul Părinte Varlaam Ploieşteanul, Episcop vicar patriarhal, şi cu Preasfinţitul Părinte Timotei Prahoveanul, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Bucureştilor, împreună cu un sobor de preoţi şi diaconi.

Creştinii ortodocşi, romano-catolici, greco-catolici şi protestanţi sărbătoresc, la 25 decembrie, Naşterea Domnului sau Crăciunul.

Sărbătoare a naşterii cu trup a Mântuitorului Iisus Hristos, Crăciunul este primul praznic împărătesc cu data fixă, în ordinea cronologică a vieţii Mântuitorului.