DCNews Stiri Mesajele de Crăciun ale liderilor politici: Bolojan, Grindeanu, Simion, Fritz și Kelemen Hunor, urări pentru români
Data publicării: 11:24 25 Dec 2025

Mesajele de Crăciun ale liderilor politici: Bolojan, Grindeanu, Simion, Fritz și Kelemen Hunor, urări pentru români
Autor: Dana Mihai

parlament, parlamentari Parlamentul României
 

Politicienii români au transmis mesaje de Crăciun către cetățeni, vorbind despre pace, speranță și solidaritate.

Toate acestea într-un moment în care mulți români se confruntă cu probleme financiare și sociale, iar sărbătoarea Nașterii Domnului este văzută ca un prilej de unitate și încredere în viitor.

Premierul Ilie Bolojan

SĂRBĂTORI FERICITE!
HRISTOS S-A NĂSCUT!
Vă doresc tuturor un Crăciun liniștit, cu sănătate, speranță și credință într-un viitor mai bun.

Sorin Grindeanu

Crăciunul este un dar rar pentru toți.

Timp de câteva zile, ne încetinește ritmul și ne aduce mai aproape de oamenii care contează cu adevărat.
Ne amintește că, dincolo de agitația zilnică, rămân lucrurile simple: o masă împărțită cu cei dragi, o vorbă bună, o îmbrățișare, un gest de grijă.

Anul acesta am întâlnit mulți oameni care, în ciuda greutăților, au mers înainte cu demnitate și cu o putere tăcută care m-au impresionat.

De aceea, vă sunt recunoscător tuturor celor care, zi de zi, duceți înainte România, fie că lucrați pe șantiere, în birouri, în spitale, în școli sau în comunitățile voastre.

Vă doresc să aveți un Crăciun liniștit lângă familie, cu sănătate şi cu bucurii care să vă umple casa.
Crăciun fericit tuturor!   

George Simion

Crăciun fericit! Nașterea Domnului să ne aducă victoria luminii, eu rămân aici și continui să muncesc. Haideți și voi, căci dezbinați suntem slăbănogi.

Dominic Fritz

Vă mulțumesc pentru tot ce ați făcut pentru comunitate și pentru cei din jurul vostru. Timișorenilor le spun: vă sunt recunoscător pentru energia cu care ducem Timișoara înainte. Iar tuturor cetățenilor acestei țări le mulțumesc pentru faptul că nu vă pierdeți speranța și curajul de a face România mai bună.

Vă doresc din toată inima Crăciun binecuvântat și un an nou cu pace și înțelegere.

Crăciun fericit
Frohe Weihnachten
Boldog karácsonyt
Buon Natale
Joyeux Noël
Merry Christmas

Kelemen Hunor

Áldott, békés karácsonyt, és reményt, erőt adó új esztendőt kívánok! / Vă doresc un Crăciun binecuvântat, liniștit și un an nou plin de speranță și putere!

Nicușor Dan

Nașterea lui Hristos este pentru noi, creștinii, sărbătoarea speranței, a luminii și a adevărului credinței. Oriunde ne-am afla, Crăciunul ne amintește de acasă, de magia copilăriei și ne readuce mai aproape de esența valorilor care dau sens vieții noastre.

Momentele petrecute în familie și bucuria de a-i avea aproape pe cei dragi sunt cele mai prețioase daruri, pe care, în tumultul vieții de zi cu zi, riscăm uneori să nu le apreciem atât de mult pe cât ar trebui.

În aceste zile speciale, să ne regăsim liniștea sufletească, puterea de a fi mai buni, mai înțelepți și mai înțelegători pentru ca, împreună, să ne recăpătăm forța unei națiuni conștientă de identitatea sa și hotărâtă să îşi construiascä viitorul cu încredere.

Vă doresc tuturor un Crăciun binecuvântat!

Ciprian Ciucu

