Mesajul de Crăciun al lui Zelenski: Putin să moară
Data actualizării: 23:41 24 Dec 2025 | Data publicării: 23:41 24 Dec 2025

Mesajul de Crăciun al lui Zelenski: Putin să moară
Autor: Irina Constantin

zelenski craciun
 

În această noapte, când se deschid cerurile, Volodimir Zelenski, președintele Ucrainei, le spune tuturor să aibă o singură dorință.

Ca Putin să moară!  

”Dragi oameni, din vechime ucrainenii au crezut că, în noaptea de Crăciun, se deschid cerurile și că, dacă le spui visul tău, acesta se va împlini cu siguranță. Astăzi, cu toții avem un vis și avem o singură dorință, pe care o punem cu toții: ca el să moară. Fiecare o va spune în sinea lui, dar atunci când ne îndreptăm lui Dumnezeu, desigur, cerem ceva mai amplu, cerem pace pentru Ucraina”, arată o parte din mesajul transmis de către președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, pe Facebook. 

Este al cincilea an în care ucrainenii își petrec Crăciunul în teroare, după atacul Rusiei. 

Atacuri aeriene ruse asupra portului Odesa din sudul Ucrainei au provocat poluare cu ulei de floarea-soarelui pe coasta Mării Negre, ucigând viaţa marină, a transmis miercuri AFP. Odesa, important port comercial, a suferit în ultimele săptămâni unele dintre cele mai grave bombardamente din cei aproape patru ani de război.

