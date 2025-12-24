Mesajul de Crăciun al lui Zelenski: Putin să moară

Ca Putin să moară!

”Dragi oameni, din vechime ucrainenii au crezut că, în noaptea de Crăciun, se deschid cerurile și că, dacă le spui visul tău, acesta se va împlini cu siguranță. Astăzi, cu toții avem un vis și avem o singură dorință, pe care o punem cu toții: ca el să moară. Fiecare o va spune în sinea lui, dar atunci când ne îndreptăm lui Dumnezeu, desigur, cerem ceva mai amplu, cerem pace pentru Ucraina”, arată o parte din mesajul transmis de către președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, pe Facebook.

Este al cincilea an în care ucrainenii își petrec Crăciunul în teroare, după atacul Rusiei.

Atacuri aeriene ruse asupra portului Odesa din sudul Ucrainei au provocat poluare cu ulei de floarea-soarelui pe coasta Mării Negre, ucigând viaţa marină, a transmis miercuri AFP. Odesa, important port comercial, a suferit în ultimele săptămâni unele dintre cele mai grave bombardamente din cei aproape patru ani de război.