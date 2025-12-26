€ 5.0890
|
$ 4.3140
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0890
|
$ 4.3140
 
DCNews Stiri Accident rutier grav, cu 10 mașini. 27 de persoane implicate, Planul Roșu activat
Data actualizării: 18:28 26 Dec 2025 | Data publicării: 17:10 26 Dec 2025

Accident rutier grav, cu 10 mașini. 27 de persoane implicate, Planul Roșu activat
Autor: Irina Constantin

accident ambulanta Acciddent, imagine cu ambulanță. Sursa foto: Agerpres
 

Un accident rutier grav s-a produs în această seară. 10 mașini sunt implicate.

UPDATE: O persoană a fost transportată la spital şi alte două au fost asistate medical la faţa locului, în urma accidentului care a avut loc vineri pe drumul expres Craiova-Piteşti, a informat Ministerul Sănătăţii.

Potrivit sursei citate, până în prezent o persoană a fost transportată la spital, conştientă şi cooperantă, cu suspiciune de fractură la nivelul unui membru superior, iar două persoane au fost asistate medical la faţa locului pentru contuzii, însă au refuzat transportul la spital. Evaluarea medicală a tuturor persoanelor implicate este în desfăşurare.

Având în vedere numărul mare de persoane implicate şi complexitatea evenimentului, pentru gestionarea eficientă a situaţiei, la nivelul judeţului Olt a fost activat Planul Roşu de Intervenţie, începând cu ora 16:30.

Drumul Expres Craiova - Piteşti/ accident 10 mașini

---- 

Accident rutier în care au fost implicate 10 autoturisme, în care se aflau circa 27 de persoane, pe DX 12, în zona localității Optași Măgura. 

Având în vedere numărul persoanelor implicate, pentru gestionarea optimă a misiunii de răspuns, la nivelul județului Olt a fost activat Planul Roșu de Intervenție. 

La fața locului, echipajele operative ale ISU Olt intervin cu șapte echipaje SMURD, o autospecială pentru victime multiple, două autospeciale de stingere, o autospecială pentru descarcerare, un microbuz și o autospecială pentru primă intervenție și mai multe ambulanțe din cadrul Serviciului Județean de Ambulanță Olt. 

Din cadrul ISU Argeș acționează o autospecială de stingere, un echipaj SMURD, o autospecială pentru victime multiple, o autospecială pentru descarcerare și două echipaje de la Serviciul Județean de Ambulanță Argeș. 

Din primele date trei persoane necesită îngrijiri medicale” arată un comunicat de ultimă oră al ISU. 

Revenim cu informații

Citește și: EXCLUSIV La ce distanță trebuie să circuli față de șoferul din față. Aberația din legislația românească 

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 56 minute
LOTO. Tragerile Speciale de Anul Nou
Publicat acum 1 ora si 10 minute
Robert Cazanciuc: Crăciun binecuvântat!
Publicat acum 1 ora si 10 minute
Papa Leon al XIV-lea, mesaj de Crăciun pentru o fetiță din București. I-a lăudat și desenul: Rugăciunile tale sunt un dar prețios
Publicat acum 1 ora si 17 minute
Nifon, Părintele Mitropolit al Arhiepiscopiei Târgoviștei, 26 de ani de la intronizare
Publicat acum 1 ora si 38 minute
Accident rutier grav, cu 10 mașini. 27 de persoane implicate, Planul Roșu activat
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 24 Dec 2025
Accident îngrozitor în această seară: Un tânăr a murit, alți trei sunt răniți grav
Publicat pe 24 Dec 2025
Când intră pensiile pe card în ianuarie 2026. Vești proaste pentru milioane de vârstnici
Publicat pe 24 Dec 2025
Comisia Europeană condamnă ferm interzicerea lui Thierry Breton în SUA: Vom răspunde rapid și decisiv
Publicat pe 24 Dec 2025
Fostul comisar european Thierry Breton a fost interzis pe teritoriul SUA. Anunțul a fost făcut de Marco Rubio
Publicat pe 25 Dec 2025
Doliu în muzica populară românească: Ion Drăgan a murit în ziua de Crăciun, la câteva ore după ce a colindat
 
cea mai buna dieta din toate timpurile altfel intra apoi cozonacii si sarmalele Cea mai bună dietă din toate timpurile! Altfel intră apoi cozonacii și sarmalele!

de Anca Murgoci

un amendament la acordul mercosur pentru protectia fermierilor europeni respins si cu votul unor europarlamentari romani Un amendament la Acordul Mercosur, pentru protecția fermierilor europeni, respins și cu votul unor europarlamentari români

de Doinița Manic

fiat justitia pereat mundus adevaratul inteles al expresiei care justifica protestele din piata victoriei Fiat Justitia, pereat mundus-adevăratul înțeles al expresiei care justifică protestele din Piața Victoriei

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close