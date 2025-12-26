Accident rutier grav, cu 10 mașini. 27 de persoane implicate, Planul Roșu activat

UPDATE: O persoană a fost transportată la spital şi alte două au fost asistate medical la faţa locului, în urma accidentului care a avut loc vineri pe drumul expres Craiova-Piteşti, a informat Ministerul Sănătăţii.

Potrivit sursei citate, până în prezent o persoană a fost transportată la spital, conştientă şi cooperantă, cu suspiciune de fractură la nivelul unui membru superior, iar două persoane au fost asistate medical la faţa locului pentru contuzii, însă au refuzat transportul la spital. Evaluarea medicală a tuturor persoanelor implicate este în desfăşurare.

Având în vedere numărul mare de persoane implicate şi complexitatea evenimentului, pentru gestionarea eficientă a situaţiei, la nivelul judeţului Olt a fost activat Planul Roşu de Intervenţie, începând cu ora 16:30.

----

”Accident rutier în care au fost implicate 10 autoturisme, în care se aflau circa 27 de persoane, pe DX 12, în zona localității Optași Măgura.

Având în vedere numărul persoanelor implicate, pentru gestionarea optimă a misiunii de răspuns, la nivelul județului Olt a fost activat Planul Roșu de Intervenție.

La fața locului, echipajele operative ale ISU Olt intervin cu șapte echipaje SMURD, o autospecială pentru victime multiple, două autospeciale de stingere, o autospecială pentru descarcerare, un microbuz și o autospecială pentru primă intervenție și mai multe ambulanțe din cadrul Serviciului Județean de Ambulanță Olt.

Din cadrul ISU Argeș acționează o autospecială de stingere, un echipaj SMURD, o autospecială pentru victime multiple, o autospecială pentru descarcerare și două echipaje de la Serviciul Județean de Ambulanță Argeș.

Din primele date trei persoane necesită îngrijiri medicale” arată un comunicat de ultimă oră al ISU.

Revenim cu informații

Citește și: EXCLUSIV La ce distanță trebuie să circuli față de șoferul din față. Aberația din legislația românească