Florin Chirculescu, autor de romane science-fiction, a expus o mișcare bizară a lui Nicolae Ceaușescu în timpul revoluției din 1989.

„Sunt multe lucruri care au fost bizare în zilele Revoluției. În primul rând, de ce s-a întors (n.r. Ceaușescu) din Iran? Cu mare probabilitate, pentru că el își imagina că mai poate să țină situația în mână. Chiar dacă el era un dictator, trebuia să asculte de cineva care îi spunea ce trebuie făcut.

A venit, a ținut acel discurs, care a fost de înmormântare. Erau și îmbrăcați de înmormântare. Interesant este cum i-au pierdut încet-încet din mână (n.r. pe oamenii aduși la manifestație). Ei erau obișnuiți cu strângerea unei mari mase de oameni, el să vină să țină un discurs, iar lucrurile apoi să aflueze și să deflueze în ordine. Ei asta știau. Cine a organizat și cine a dezorganizat? A fost o greșeală“, s-a întrebat retoric Florin Chirculescu.

„Chiar organizatorii le-au dezorganizat, pentru că nu a fost respectat tipicul“, a adăugat jurnalistul Val Vâlcu.

„Asta e problema. Cu intenție sau fără intenție? S-a ajuns în situația asta pentru că cineva a plănuit-o sau nu?“, a continuat Florin Chirculescu.

Foto: Agerpres

„Dacă nu făcea miting?“, a întrebat Val Vâlcu.

„Cred că murea mai puțină lume, dar comunismul tot se ducea de râpă. Venea Anul Nou. Nu mai avea zile multe sistemul respectiv și cred că el (n.r. Ceaușescu) scăpa viu“, a mai spus Florin Chirculescu.

