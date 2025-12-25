€ 5.0890
|
$ 4.3140
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0890
|
$ 4.3140
 
DCNews Stiri Mișcarea bizară a lui Ceaușescu la Revoluția din 1989. Ce s-ar fi întâmplat dacă nu ținea mitingul din 22 decembrie / video
Data publicării: 09:25 25 Dec 2025

EXCLUSIV Mișcarea bizară a lui Ceaușescu la Revoluția din 1989. Ce s-ar fi întâmplat dacă nu ținea mitingul din 22 decembrie / video
Autor: Ioan-Radu Gava

nicolae ceausescu Fostul dictator comunist Nicolae Ceaușescu, noiembrie 1989. Sursa foto: Agerpres
 

Scriitorul Florin Chirculescu a expus mai multe mișcări bizare ale lui Nicolae Ceaușescu din timpul Revoluției din anul 1989.

Florin Chirculescu, autor de romane science-fiction, a expus o mișcare bizară a lui Nicolae Ceaușescu în timpul revoluției din 1989. 

„Sunt multe lucruri care au fost bizare în zilele Revoluției. În primul rând, de ce s-a întors (n.r. Ceaușescu) din Iran? Cu mare probabilitate, pentru că el își imagina că mai poate să țină situația în mână. Chiar dacă el era un dictator, trebuia să asculte de cineva care îi spunea ce trebuie făcut. 

CITEȘTE ȘI               -               EXCLUSIV Trucul lui Ceaușescu prin care difuza filme străine, deși nu le plătea: Dezvăluirile Irinei-Margareta Nistor

A venit, a ținut acel discurs, care a fost de înmormântare. Erau și îmbrăcați de înmormântare. Interesant este cum i-au pierdut încet-încet din mână (n.r. pe oamenii aduși la manifestație). Ei erau obișnuiți cu strângerea unei mari mase de oameni, el să vină să țină un discurs, iar lucrurile apoi să aflueze și să deflueze în ordine. Ei asta știau. Cine a organizat și cine a dezorganizat? A fost o greșeală“, s-a întrebat retoric Florin Chirculescu.

„Chiar organizatorii le-au dezorganizat, pentru că nu a fost respectat tipicul“, a adăugat jurnalistul Val Vâlcu.

„Asta e problema. Cu intenție sau fără intenție? S-a ajuns în situația asta pentru că cineva a plănuit-o sau nu?“, a continuat Florin Chirculescu.

CITEȘTE ȘI              -             EXCLUSIV Care era filmul preferat al lui Nicolae Ceaușescu. Irina Margareta Nistor, detalii din culise: E chiar nostim! / video

Nicolae - Elena Ceausescu/ FOTO: Agerpres

Foto: Agerpres

„Dacă nu făcea miting?“, a întrebat Val Vâlcu.

„Cred că murea mai puțină lume, dar comunismul tot se ducea de râpă. Venea Anul Nou. Nu mai avea zile multe sistemul respectiv și cred că el (n.r. Ceaușescu) scăpa viu“, a mai spus Florin Chirculescu.

CITEȘTE ȘI                -               36 de ani de la Operațiunea Trandafirul: Cum a scăpat Elena Ceaușescu de trupurile victimelor de la Revoluție

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

florin chirculescu
nicolae ceausescu
revolutia 1989
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 3 minute
Donald Trump nu-și uită dușmanii nici în ziua de Crăciun. Ce le transmite „scursurilor Stângii Radicale“
Publicat acum 7 minute
Moș Crăciun a dat sania la schimb pentru o... placă de surf
Publicat acum 17 minute
Mesajele de Crăciun ale liderilor politici: Bolojan, Grindeanu, Simion, Fritz și Kelemen Hunor, urări pentru români
Publicat acum 47 minute
Mesajul președintelui Nicușor Dan în ziua de Crăciun
Publicat acum 1 ora si 22 minute
Rusia își testează forța aeriană: bombardiere strategice au survolat nordul Peninsulei Scandinave
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 15 ore si 59 minute
Accident îngrozitor în această seară: Un tânăr a murit, alți trei sunt răniți grav
Publicat pe 23 Dec 2025
Zăpadă de Crăciun. Cod galben de ninsori în mai multe județe / Zonele vizate
Publicat pe 23 Dec 2025
”Contactul cu avionul a fost pierdut”. Ministrul de Interne turc, anunț tulburător: Decolase, în această seară, din Ankara
Publicat pe 23 Dec 2025
Bombă pentru #rezist și afirmațiile răspândite pe practica greșită pe prescripție
Publicat acum 21 ore si 12 minute
Comisia Europeană condamnă ferm interzicerea lui Thierry Breton în SUA: Vom răspunde rapid și decisiv
 
cea mai buna dieta din toate timpurile altfel intra apoi cozonacii si sarmalele Cea mai bună dietă din toate timpurile! Altfel intră apoi cozonacii și sarmalele!

de Anca Murgoci

un amendament la acordul mercosur pentru protectia fermierilor europeni respins si cu votul unor europarlamentari romani Un amendament la Acordul Mercosur, pentru protecția fermierilor europeni, respins și cu votul unor europarlamentari români

de Doinița Manic

fiat justitia pereat mundus adevaratul inteles al expresiei care justifica protestele din piata victoriei Fiat Justitia, pereat mundus-adevăratul înțeles al expresiei care justifică protestele din Piața Victoriei

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close