Irina Margareta Nistor, critic de film, a povestit o întâmplare mai puțin cunoscută din anii 1980, atunci când România a trecut la televiziunea color și a trebuit să adopte un standard analogic pentru televiziune.

„Pe casetele video eu am tradus câteva filme franțuzești, inclusiv Aventurierii, cu Alain Delon. Per total intrau puține. Mie mi-ar fi convenit, că la mine franceza e prima limbă.

Pe de altă parte, povestea cu SECAM a fost în felul următor: Televiziunea Națională a vrut să ia SECAM, când a trecut la color, în 1983. Ca o paranteză, inclusiv aselenizarea, toată lumea a văzut-o color, mai puțin noi, deși am văzut-o în noaptea aia, datorită lui Andrei Bacalu“, a povestit Irina Margareta Nistor.

Nicolae Ceaușescu, gest de frondă față de ruși, în anii '80

Potrivit criticului de film, Nicolae Ceaușescu nu a vrut să adopte standardul analogic de televiziune color dezvoltat de Franța și a ales unul din Germania de Vest.

„După vizita lui Valéry Giscard d'Estaing, în 1980, Nicolae Ceaușescu a vrut să ia SECAM (n.r. standardul analogic de televiziune color, dezvoltat în Franța și adoptat de țări din blocul estic), numai că, între timp, a aflat că rușii au SECAM. Din spirit de frondă pentru ruși, a luat PAL, care e mult mai bun decât SECAM“, a povestit Irina Margareta Nistor.

PAL a fost un „rival” pentru SECAM și a fost un standard analogic de televiziune color, apărut ca alternativă la NTSC și dezvoltat în Germania de Vest.

„Unele televizoare color erau cu sistem dublu, aveau și PAL și SECAM. Video, în schimb, aveau PAL“, a spus Val Vâlcu.

„La video, da, majoritar erau PAL, și mai erau ceea ce se cheamă video-discul. Practic, era ca un disc ce trebuia trecut pe casetă, tot cu o traducere“, a spus Irina Margareta Nistor.

„Deci așa au dispărut filmele franțuzești de pe video“, a spus Val Vâlcu.

„Da, dar nu cred că avea pe cine să trimită în Franța, pentru că nici acolo nu a fost un fenomen atât de puternic cu video, pentru că de undeva trebuia să iei caseta aia, nu te duceai în magazin“, a punctat Irina Margareta Nistor.

